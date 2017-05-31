Образовательная программа пройдет на Московском еврейском кинофестивале

МОСКВА, 31 мая 2017 г. /Оргкомитет кинофестиваля/. В рамках образовательной программы 3-го Московского еврейского кинофестиваля (12-20 июня) будут организованы встречи с режиссерами, мультипликаторами, литературоведами, историками. Образовательная программа ставит перед собой цель расширять и дополнять кинопоказы. Тематика образовательной программы делает фестиваль более доступным для представителя любой культуры, дает возможность публике задать вопросы и получить более широкий взгляд на проблематику фильмов. Это детская психология, актуальные проблемы науки и искусства, смертельные заболевания XXI века и др. Часть программы заново обращается к классическим вопросам еврейской культуры: культурной идентификации, памяти Холокоста и сложностям национальной идентификации в современном мире.

Разговор о еврейской культуре давно встроен в российский общественно-политический, социальный и философский дискурс. Причин тому множество - от условий и особенностей жизни российского еврейства на протяжении столетий до влияния ученых, политиков, деятелей культуры и искусства еврейского происхождения на российскую историю и повседневность. Именно поэтому организаторам так интересно сделать Московский Еврейский кинофестиваль еще и поводом для дискуссии, в которой зрителю предоставляется возможность исследовать еврейскую культуру самостоятельно, выбрав мероприятия, которые кажутся ему особенно любопытными.

Татьяна Беженар, образовательный директор 3-го Московского еврейского кинофестиваля: "В этом году мы постарались взять и количеством, и качеством. Поэтому максимально разнообразили образовательную программу. Очень рекомендую посетить наши лекции по фильмам об искусстве, урок рисования по избавлению от детских страхов и мой личный фаворит - встреча с Амиром Яцивом в суперсовременном кинозале. Мне кажется, у фильмов этого режиссера большое будущее".

Среди мероприятий образовательной и спецпрограмм фестиваля стоит особо выделить специальное мероприятие "Рай". О героях Андрея Кончаловского", гостями которого станут режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая; беседу с основателем фестиваля Архстояние и арт-парка Никола-Ленивец Николаем Полисским. Кроме того, запланированы встреча с бизнесменом и общественным деятелем Ювалем Рабином, сыном погибшего премьер-министра Израиля Ицхака Рабина; специальное мероприятие "Другая планета". Зачем нам виртуальный Освенцим?" с режиссером Амиром Яцивом и кинокритиком Ларисой Малюковой - совместно с Международным фестивалем Ээспериментального кино; детский художественный мастер-класс с мультипликатором и преподавателем Анной Сторожевой, а также дискуссия, посвященная теме ВИЧ с исполнительным директором фонда "Спид.Центр" Анной Ривиной.

В дополнение к этому организаторы подготовили гостям несколько сюрпризов: на церемонию открытия фестиваля приглашен известный немецкий актер Ларс Айдингер, (фильм "Вчерашний расцвет"), а на закрытии будет присутствовать исполнитель главной роли картины "Песнь песней" Арсений Семенов.

Среди спикеров этого года основатель и сопредседатель центра "Холокост" Илья Альтман, доктор исторических наук Андрей Зубов, епископ Союза христиан Сергей Ряховский и другие. Московский лектор, исследователь творчества Стефана Цвейга Федор Константинов приготовил для образовательной программы настоящий эксклюзив, куда войдут материалы о Цвейге, собранные Константиновым по всему миру.

Михаил Либкин, образовательный консультант фестиваля: "Международные кинофестивали - это не только возможность увидеть фильмы, но и уникальная площадка для общения и образования. Мы очень рады, что Московский еврейский кинофестиваль станет не только кинособытием, но и очень заметным культурно-образовательным мероприятием в Москве. Мы подготовили огромное количество встреч, лекций, дискуссий, обсуждений с самыми интересными людьми. Следите за образовательной программой кинофестиваля".

Мероприятия образовательной программы пройдут на площадке Еврейского музея и центра толерантности, в Центре документального кино, кинотеатре Каро 11 ОКТЯБРЬ и кинозале ГУМ. Большинство событий привязаны к соответствующим показам в рамках киносмотра.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

"Женская история". Что осталось за кадром

Площадка: Центр документального кино

Когда:

13 июня 19:00

Фотовыставка

Содержание

Что можно прочесть по лицу и глазам женщины? Взглянув на фотографии героинь фильма, зрители могут попытаться представить "женскую историю" каждой из них самостоятельно, а после знакомства с ними во время просмотра киноленты сравнить свой взгляд с видением режиссера Азры Рашид. Героини "Женской истории" по-своему уникальны, но их объединяет опыт свидетельства войны.

"Закон". Аборт - от преступления к свободе выбора

Площадка: кинотеатр "Октябрь"

Когда:

13 июня 20:00

Спикеры: Надежда Замотаева, Татьяна Никонова, Дарья Серенко.

Содержание

Женщины, прервавшие беременность, часто сталкиваются с социальным осуждением. Пролайферы называют их убийцами, религиозные институты считают аборт грехом, чиновники обвиняют в нежелании подарить государству нового налогоплательщика. Но задумываются ли они о том, что это трудное решение может быть единственным выходом? О ситуации с абортами в мире и в России поговорят со зрителями Анна Ривина, Татьяна Никонова и Дарья Серенко.

Анна Ривина - правозащитница, кандидат юридических наук, руководитель проекта "Насилию.нет".

Татьяна Никонова - известная российская феминистка, интернет-деятельность, журналист и блогер, активистка сексуального просвещения.

Дарья Серенко - поэтесса, специалист по библиотечно-выставочной деятельности, организатор акции "Тихий пикет".

"Мистер Гага". GAGA как уникальный язык тела

Площадка: Центр документального кино

Когда:

14 июня 21:00

Спикер: Вита Хлопова

Содержание

Хореограф Охад Нахарин свел к нулю разницу между рабочим и сценическим процессом. Именно он превратил само занятие хореографией в разновидность индивидуальной эзотерической практики. Работа с человеком и его креативностью - это и есть суть того самого метода gaga, с помощью которого Мистер Гага "раскрепощает" и людей с улицы, и балетных звезд. В чем заключается особенность импровизационной техники Гаги? Почему свои занятия Нахарин проводит без зеркал? И зачем преподаватель запрещает наблюдать за уроком со стороны? На эти и другие вопросы ответит Вита Хлопова.

Вита Хлопова - балетовед, специалист в области современного танца, аспирант НИИ искусствознания и Университета Поля Верлена. Окончила РАТИ-ГИТИС в 2005 году, а также факультеты истории театра и хореографии в Сорбонне.

"Стефан Цвейг: прощание с Европой". Последние 24 часа

Площадка: киноцентр "Октябрь"

Когда:

14 июня 20:00

Спикеры: Федор Константинов, Александр Белобратов

Содержание

После прихода Гитлера к власти австрийский писатель еврейского происхождения Стефан Цвейг на пике славы вынужден был уехать из Европы. В Бразилии писателя встречали с почестями, на него возлагалась миссия публичного порицания нацистского режима. Цвейга события в Германии вынудили не просто к отъезду из родной страны, но и к внутреннему прощанию с любимой культурой. О переживаниях последних лет жизни писателя поговорит Федор Константинов. Александр Белобратов расскажет об уникальном положении немецкой эмиграции эпохи Второй мировой.

Федор Константинов - московский лектор, знаток биографии и творчества Стефана Цвейга, представитель Департамента культуры и автор книги "Собеседники Стефана Цвейга". Лектор сам часто ездит по новым странам и, как он говорит, был "у Цвейга в Европе".

Александр Белобратов - переводчик, литературовед-германист, редактор и составитель переводной серии "Австрийская библиотека", кандидат филологических наук, доцент кафедры истории зарубежных литератур филологического факультета СПбГУ.

"Рабин - своими словами". Встреча с Юваль Рабином

Площадка: Центр документального кино

Когда:

15 июня 21:00

Спикеры: Юваль Рабин, Татьяна Карасова

Содержание

Прошло больше 20 лет со дня убийства Ицхака Рабина. Согласно принятой в Израиле официальной версии, убийца Рабина Игаль Амир - это фанатик-одиночка, отбывающий теперь пожизненное тюремное заключение. До сих пор не все в Израиле и за его пределами верят в эту версию. Убийство Рабина остается одной из загадок ХХ века. О жизни и трагической гибели отца поговорит Татьяна Карасова с сыном Ицхака Рабина - Юваль Рабином.

Юваль Рабин - сын покойного Ицхака Рабина, бизнесмен, общественный деятель. После похорон отца получил тысячи писем с выражениями соболезнования его семье со всего мира.

Татьяна Карасова - кандидат исторических наук, зав. отделом Израиля и еврейских общин, член ученого совета ИВ РАН, автор книг и статей о политической истории Израиля.

"Абулеле". Когда не страшно, а страшно интересно!

Площадка: кинотеатр "Октябрь"

Когда:

16 июня 17:00

Мастер-класс по рисованию с Анной Сторожевой

Содержание

Что делать, если ребенок боится темноты и монстров? Часто детская фантазия сильнее чем логика, поэтому бороться со страхом надо тоже с помощью выдумки. Взять лист бумаги и нарисовать того, кто пугал ночью. Наши юные зрители на мастер-классе Анны Сторожевой смогут нарисовать и познакомиться с этими загадочными существами.

Анна Сторожева - мультипликатор и преподаватель. В течение десяти лет руководит детской мультипликационной студией в Еврейском культурном центре, участник многочисленных детских кинофестивалей. Среди наград: девять премий президента РФ талантливой молодежи в области кинематографии, Гран-при детских международных кинофестивалей, в 2006г. - "Лучший детский мультфильм Москвы на еврейскую тему".

"Верните евреев домой". Утопия или реальность?

Площадка: Центр документального кино

Когда:

16 июня 19:00

Спикеры: Сергей Ряховский, Андрей Зубов

Содержание

В Библии написано: верните евреев домой и придет Мессия. Как долго должны христиане ждать второго пришествия? И главное, каким образом оно произойдет и с чьей помощью? А может это уже воплощается в жизнь силами главного героя фильма Коэна Карлье? О том, что на самом деле написано в библейском пророчестве, а кто лишь претендует остаться в истории как лже-мессий, порассуждают Сергей Ряховский и Андрей Зубов.

Сергей Ряховский - начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников), член Общественной палаты РФ, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ, где входит в комиссию по вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, сопредседатель консультативного совета глав протестантских церквей России, председатель духовного совета РОСХВЕ.

Андрей Зубов - доктор исторических наук, профессор, генеральный директор центра "Церковь и международные отношения" МГИМО, зав. кафедрой истории религий Православного университета апостола Иоанна Богослова, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН. Первоначально - историк и политолог, в настоящее время - выдающийся религиовед. Его подход к истории религии отличается системностью, чутким и корректным подходом.

"У нас был сад". Преступление или фатальная случайность?

Площадка: киноцентр ГУМа

Когда:

16 июня 19:10

Спикер: Людмила Петрановская

Содержание

Современное правосудие задается вопросом: считать ли рассеянность родителей, приведшую к смерти маленьких детей, преступлением? Или это просто фатальная случайность? Бессонные ночи, постоянный стресс на работе, нервные разговоры по телефону отвлекают наше внимание и иногда заставляют мозг думать, что доведенное до автоматизма ежедневное действие уже состоялось. Но одно дело забыть о какой-то мелочи, и совсем другое - о собственном ребенке. Такие фатальные трюки памяти происходили за последние 10 лет с совершенно разными родителями. И может случиться с каждым, кто говорит: "Я бы никогда такого не допустил". Как максимально обезопасить себя и главное тех, за кого мы несем ответственность, поговорит Людмила Петрановская.

Людмила Петрановская - семейный психолог, один из ведущих специалистов РФ в области семейного устройства, постоянный ведущий тренингов и семинаров для приемных родителей и специалистов в области семейного устройства.

"Через воды". Альтернативы спасения из Холокоста

Площадка: киноцентр ГУМа

Когда:

17 июня 19:00

Спикер: Илья Альтман

Содержание

В Нидерландах, Норвегии, Бельгии и Франции подпольные организации, участвовавшие в Сопротивлении, помогали евреям в поиске убежища. В Дании простые датчане переправили на рыбацких лодках в Швецию 7000 из 8000 датских евреев; все датское общество, включая и королевскую семью, открыто протестовали против расистских законов во время немецкой оккупации. Это привело к тому, что во время Второй мировой войны в Дании погибло лишь 60 евреев. О том, каков был реальный шанс спасти большее количество жизней, поговорит Илья Альтман.

Илья Альтман - российский историк, основатель и сопредседатель центра "Холокост". Читал лекции о Холокосте в университетах США, Японии, Канады, Франции. Книги и статьи И.А. Альтмана изданы в 17 государствах. Автор сценариев и консультант пяти документальных фильмов.

"Рассказчик. После Вальтера Беньямина". Художник как рассказчик

Площадка: Центр документального уино

Когда:

17 июня 21:00

Спикер: Николай Полисский

Содержание

Насколько важна личность автора для зрителя? "Да, эти отрывки значимы лишь для меня, но через них - и с помощью них - я рассказываю о времени, если во мне столь велика сила образного мышления, что даже сквозь кажущийся незначащим факт проступает целое. Только обратите внимание: это целое не существует как нечто отдельное от меня - это мой, личный, пережитый мной, уникальный опыт. Кроме того, другой человек увидит все - и, возможно, расскажет об этом по-другому..." - из дневников В. Беньямина. Как сегодня решается этот вопрос современными художниками, зрители смогут обсудить в беседе с Николаем Полисским.

Николай Полисский - герой фильма "Рассказчик. После Вальтера Беньямина", российский художник, основатель фестиваля Архстояние и арт-парка Никола-Ленивец. Яркий представитель русского ленд-арта-искусства вне выставочных стен, ведущего диалог с окружающим пейзажем. Его монументальные работы отличаются грандиозным масштабом и гармоничностью с природой. За последние 13 лет они появлялись в Москве, Перми, Петербурге, Люксембурге, Париже, Майми, Барселоне и на множестве выставок в крупнейших музеях мира.

"Мориц Даниэль Оппенгейм". Скромный гений

Площадка: Центр документального кино

Спикер: Изабель Гатоф

Когда:

18 июня 18:30

Содержание

Иногда его называют "первым еврейским художником". Мориц Оппенгейм был одним из первых художников, не принявших христианство ради карьеры в живописи. Более того, всю свою долгую жизнь - 82 года - Оппенгейм неизменно обращался к еврейским сюжетам. В истории искусства творчество живописца занимает скромное место. Оригинальность признается только за серией "Сцены из традиционной еврейской семейной жизни". Да и то исключительно благодаря обращению к незатронутой в искусстве того времени тематике. Несмотря на малоизвестность, сюжеты его живописи уникальны, его вклад в популяризацию еврейской культуры также недооценен. О том, почему сегодня важен Мориц Оппенгейм расскажет режиссер фильма Изабель Гатоф.

Изабель Гатоф - сценарист и режиссер фильма "Мориц Даниэль Оппенгейм".

"Кто теперь меня полюбит?" О мыслях и чувствах ВИЧ+

Площадка: Центр документального кино

Когда:

18 июня 21:00

Спикер: Анна Ривина

Содержание

Жизнь с ВИЧ - сложное испытание. С первого дня постановки диагноза человек начинает иначе смотреть как на себя, так и на окружающий мир. Что делать, если у тебя ВИЧ: мифы и реальные факты диагноза. Как жить с ВИЧ+ в России? Как бороться с болезнью, не теряя оптимизма и не выпадая из социума? Нужна ли повсеместная профилактика заболевания? Эффективно ли современное лечение? И как эпидемии ВИЧ может помешать правдивая информация о диагнозе? Об истории прощения главного героя фильма и о том, какую силу имеет поддержка родных поговорит Анна Ривина и несколько гостей с ВИЧ-положительным статусом.

Анна Ривина - правозащитница, кандидат юридических наук, руководитель проекта "Насилию.нет", исполнительный директор фонда помощи людям, живущим с ВИЧ "Спид.Центр".

"Тель-Авив. Live". Современный художник и город

Площадка: Центр документального кино

Когда:

19 июня 19:00

Спикер: Василий Штормит

Содержание

Если классический художник - романтик, то современный - это революционер, который ломает все стереотипы, навеянные долгой историей предрассудков. О том, как следовать своему собственному поиску, зачем проводить самостоятельные визуальные исследования и каким образом понимать, что твой образ - это тоже, по сути, искусство расскажет Василий Штормит.

Елизавета Новикова - художница, работающая под псевдонимом Василий Штормит. Ее работы находятся в частных коллекциях России. Елизавета также является куратором и организатором фестивалей, арт-проектов и выставок. Имеет опыт работы в кинопроектах как художник-постановщик.

"Песнь Песней". Путешествие в мир детства и еврейской культуры прошлого века

Площадка: кинотеатр "Октябрь"

Когда:

20 июня 20:00

Спикер: Арсений Семенов, Борух Горин

Содержание

Как протекала жизнь евреев в начале прошлого века? Автору "Песнь песней" Шолом-Алейхему изумительным образом удалось передать еврейский колорит, традиции и неповторимый юмор. Создатели одноименного фильма погружают нас в уникальный мир, сочетающий в себе документальную реконструкцию быта штетла и сказочный язык Шолом- Алейхема. О самых счастливых моментах - о детстве и первой любви в творчестве Шолом-Алейхема порассуждают Арсений Семенов и Борух Горин.

Арсений Семенов - исполнитель главной роли в фильме, актер Санкт-Петербургского театра "Мастерская".

Борух Горин - журналист, писатель, руководитель Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

"Рай". О героях Андрея Кончаловского

Площадка: Центр документального кино

Когда:

14 июня 18:30

Спикеры: Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая.

Содержание

"Рай" Андрея Кончаловского - для тех, кому надоели предсказуемые блокбастеры, кому хочется прийти в кинозал и отрешиться от всего земного и подумать - хотя бы в течение двух часов - о вечном, о сострадании, о любви. О прошлом, настоящем, и о будущем - о своем собственном Рае поговорят Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая.

Андрей Кончаловский - кинорежиссер, сценарист, общественный и политический деятель. Народный артист РСФСР, президент киноакадемии "Ника". Дважды удостоен премии "Серебряный лев" Веницианского кинофестиваля: за режиссерскую работу в экзистенциальной драме "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" и в фильме о русском сопротивлении во Франции "Рай".

Юлия Высоцкая - исполнительница главной роли, актриса театра и кино, телеведущая. Обладательница премий "Золотой орел" и "Ника" за лучшую женскую роль в фильме "Рай".

"Arbeit Macht Frei". Тайна перевернутой буквы

Площадка: Еврейский музей и Центр толерантности. Совместный показ с Международным фестивалем экспериментального кино (MIEFF)

Когда:

19 июня 19:30

Спикер: Амир Яцив

Содержание

Надпись "Arbeit Macht Frei" - главный символ Холокоста и ужаса геноцида. К 2006 году надпись изрядно проржавела и подлежала ремонту. Две команды металлургов, работающих над изготовлением копии, не были знакомы и не имели контакта между собой. Амир Яцив в своем коротком документальном фильме сравнил рассуждения обеих рабочих групп. Диалог, созданный художниками, показал, что существенным для процесса была тайна перевернутой буквы "B". В результате родилась интригующая история людей. В рамках показа также проходит фотовыставка. Под объективом фотоаппарата оказались микроскопические изображения пятен ржавчины, снятых с букв знаменитой надписи. Из рабочего материала эти пятна стали анимационными цветными композициями.

Амир Яцив - режиссер, продюсер, сценарист, специалист в области IT.

"Другая планета". Зачем нам виртуальный Освенцим?

Площадка: Еврейский музей и Центр толерантности. Совместный показ с Международным фестивалем экспериментального кино (MIEFF)

Когда:

19 июня 19:30

Спикеры: Амир Яцив, Лариса Малюкова

Содержание

MIEFF - это международная культурно-образовательная платформа. Она фокусируется на работах кинематографистов и видеохудож­ников, создающих на стыке художественных практик, стремится стать основой для развития и поддержки экспериментальных фильмов в России.

Анимационный документальный фильм о встречах в виртуальных мирах, имитирующих концентрационные лагеря. В фильме каждый из создателей находится в собственном имитированном мире. Фильм построен как мозаика, в которой аватар каждого создателя ходит и исследует его собственный виртуальный Аушвиц.

Амир Яцив - режиссер, продюсер, сценарист, специалист в области IT.

Лариса Малюкова - кинокритик, сценарист, кинообозреватель "Новой газеты", член экспертных жюри Министерства культуры и Фонда поддержки кинематографа, член жюри отечественных международных кинофестивалей.