Состоялась шестая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России

МОСКВА, 31 мая 2017 г. /Вольное экономическое общество России/. Что делать с отстающими регионами? Как развивать города и не уничтожить деревни? Нужно ли беспокоиться из-за роста агломераций? Почему часто не работают новые особые экономические зоны? Чтобы ответить на многочисленные вопросы, касающиеся планов развития российских регионов, Вольное экономическое общество России 29 мая провело в медиацентре "Российской газеты" шестую экспертную сессию Координационного клуба Вольного экономического общества России с участием крупных экспертов в этой области из академической сферы, экспертных институтов и правительства.

Тема экспертной сессии: "Пространственные модели развития экономики: концептуальные подходы".

Обсуждение вопросов пространственного развития имеет важное актуальное значение. Это многократно подтверждалось экспертами в ходе заседаний на площадке Координационного клуба ВЭО России, в частности, на заседаниях Координационного клуба по обсуждению "Стратегии роста", которую представил Столыпинский клуб, по обсуждению доклада Института народно-хозяйственного прогнозирования "Структурно-инвестиционная политика в целях устойчивого роста и модернизации экономики". Вопрос пространственного развития рассматривался как один из ключевых элементов разрабатываемых моделей экономики.

Цель шестой экспертной сессии - обсуждение концептуальных подходов к формированию пространственной модели развития российской экономики, рассмотрение вопросов пространственного развития как фактора обеспечения экономической безопасности РФ ("Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года", утвержденная указом президента России 13 мая 2017 года).

Модератор: С.Д. Бодрунов - президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю.Витте, д.э.н., профессор.

С основным докладом выступил С.Д. Валентей - научный руководитель РЭУ имени Г.В. Плеханова, д.э.н., профессор.

В дискуссии приняли участие:

Н.Н Михеева - главный научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, д.э.н., профессор.

Д.Е. Сорокин - вице-президент ВЭО России, председатель научно-практического совета ВЭО России, научный руководитель ФГОБУ ВО "Финансовый университет при правительстве РФ", член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.

Г.Б. Клейнер - член президиума ВЭО России, заместитель директора Центрального экономико-математического института РАН, член-корреспондент РАН, академик РАЕН, д.э.н., профессор.

А.В. Петриков - член президиума ВЭО России, врио директора Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени В.П. Никонова, академик РАН, д.э.н., профессор.

Р.С. Голов - член президиума ВЭО России, директор Института менеджмента, экономики и социальных технологий Национального исследовательского университета "МАИ", главный редактор журнала "Экономика и управление в машиностроении", д.э.н., профессор.

Н.Ю. Ахапкин - руководитель Центра институтов социально-экономического развития ИЭ РАН, д.э.н., профессор.

В.А. Ципко - главный советник председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Е.С. Чугуевская - директор Департамента стратегического и территориального планирования Министерства экономического развития Российской Федерации.

Пространственное развитие - новое название старой российской проблемы - неравномерного развития регионов. Она встала в полный рост в связи с поиском новой модели экономического роста, которую сейчас разрабатывают власти с участием многих экспертных групп. В Минэкономразвития, в частности, отдельное подразделение занимается концепцией пространственного развития. Кстати, именно ему важное место отведено в президентской стратегии экономической безопасности до 2030 года.

Координационный клуб Вольного экономического общества России собрал многих маститых экспертов для открытого обмена мнениями по теме, которая требует очень серьезных фундаментальных исследований. Как отметил президент ВЭО России Сергей Бодрунов, здесь подготовительная работа экономистов очень важна, так как зачастую новые экономические зоны, которые должны показывать опережающее развитие, проваливаются, поскольку планирование проводилось отрывочно, без учета более широкого спектра экономических вопросов, прогнозов, возможностей.

Научный руководитель Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Сергей Валентей подчеркнул, что большой ошибкой в свое время было то, что в РФ была принята как догма идея о том, что рынок все отрегулирует, в том числе и отношения между регионами огромной страны. Межрегиональная конкуренция из-за этого трактуется как обычная конкуренция между предприятиями, но у этих двух явлений нет ничего общего. Она лишь вызывает "войны суверенитетов". Региональные власти не должны диктовать, как развивать предприятия - они должны бороться за создание более удобных условий для привлечения капитала. При этом эксперт предостерег о намеренном ускоренном развитии агломераций - это еще более усилит проблемы с экономикой в слабых регионах, из которых уже сейчас 48 не покрывают своих расходов. Таким образом, экономическая политика развития для разных регионов должна различаться. "Региональная политика должна ориентироваться на развитие регионов различных типов и на создание высокотехнологичных рабочих мест с высоким уровнем заработной платы. Осуществить это можно только тогда, когда мы с вами определим, какие факторы производства могут лежать в основе развития субъектов федерации. Этих расчетов сегодня никто не делал", - отметил ученый.

Надежда Михеева - главный научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН - принимала участие в разработке концепции пространственного развития. Она отметила, что в расчетах использовалось три сценария: консервативный, то есть, ничего не менять, второй - стянуть экономику в крупнейшие центры, и третий - диверсификация. Так вот, результаты отличались всего на 1-1,5%. Именно поэтому, по мнению Михеевой, важно принимать скорее не экономическое, а политическое решение в этом отношении. При этом необходимо рассматривать пространство нашей страны не как обузу, которую надо развивать, а как важнейший ресурс, ценность которого будет только возрастать. А также важно понимать, что ресурсы развития, связанные с добычей полезных ископаемых, - это не драйвер роста, хотя и имеют возможности развития.

Сергей Бодрунов подчеркнул в связи с этим, что агломерации развиваются не только из-за того, что люди уезжают за длинным рублем, часто они едут за качеством жизни. Поэтому важно распространять положительный опыт, например, Саратова или Москвы.

Дмитрий Сорокин, вице-президент ВЭО России, председатель научно-практического совета ВЭО России, научный руководитель ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве РФ", член-корреспондент РАН акцентировал приоритетность социального аспекта при рассмотрении вопроса пространственного развития России. Кроме того, по мнению эксперта, стоит особое внимание уделить проблеме развития туризма, которая у нас несколько недооценена, хотя эта сфера - это 60 высокотехнологических отраслей, высокая занятость, специализация. Но туризм невозможно развить без единства пространства. "Проблему единства пространства мы никогда не решим при существующей транспортной сети, транспортных тарифах. Я отдыхаю на Крайнем Севере, лечу 1 июля в Туруханск, иду по Енисею. Мне гораздо дешевле отдохнуть было бы в Китае на курортах. Знаете, сколько я трачу на внутренние перелеты? Мы вроде бы отменили прописку, регистрацию ввели. Декларируется свобода передвижения по стране, но какая свобода с таким транспортом?", - заметил Сорокин.

Академик РАН Александр Петриков, член президиума ВЭО России, и.о. директора Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. В.П. Никонова, обратил внимание на проблемы села и дифференциацию внутри самих регионов - когда один район отличается от другого иногда больше, чем регион от региона. "Удельный вес малоимущего населения среди сельского населения - 38%. Это на 10 пунктов выше, чем удельный вес сельского населения в общем населении страны. С 2001 года мы имеем отрицательное сальдо миграционного обмена между городом и селом. Два года назад уровень рождаемости в сельской местности стал ниже, чем в городах. И самое главное, что нас волнует, - рост числа сельских административных населений с малой плотностью населения. У нас 35% сельских административных районов с плотностью населения до пяти человек на квадратный километр… Нам кажется, что ставить задачу в разрабатываемых документах, в пространственном развитии, что происходит внутри регионов, и что происходит между городом и селом, совершенно необходимо", - сказал академик.

Георгий Клейнер, член президиума ВЭО России, заместитель директора Центрального экономико-математического института РАН, член-корреспондент РАН выделил важность выработки критериев для концепции пространственного развития.

"Когда мы говорим о пространственном развитии, мы должны учитывать, во-первых, многомерность пространств, во-вторых, полиструктурность - оно структурировано в территориальном плане, в отраслевом плане, в демографическом плане, в интеллектуальном плане, в информационном плане и так далее, и так далее. Каждая координата имеет значение. И очень важно, как мы все эти координаты суммируем в единое целое, говоря о единой стратегии пространственного развития. Проблема сочетания отраслевого и территориального планирования - это классическая проблема для экономики России… Мы имеем еще и административно-экономическую координату, которая должна быть отмечена", - отметил ученый.

Роман Голов, директор Института менеджмента, экономики и социальных технологий Национального исследовательского университета "МАИ", привел шесть пунктов развития промышленности и кадров: рост региональной экономики преимущественно за счет существующих предприятий, реиндустрилизация экономик регионов за счет технологической модернизации, инновационный вектор развития экономики региона, формирование кооперационных связей между научно-исследовательскими структурами, создание новых высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест, создание государственных инвестиционных структур, призванных не только финансировать приоритетные инновационные проекты, но и привлекать в них частные инвестиции.

Как отметила, завершая дискуссию, Елена Чугуевская, директор Департамента стратегического и территориального планирования Минэкономразвития, стратегия пространственного развития принципиально новый для российской управленческой практики документ.

"Мы должны увидеть взаимосвязи между системой расселения и складывающимся процессом развития производительных сил… Мы должны сформировать приоритеты размещения производительных сил и мероприятия по гармонизации системы расселения. Это принципиально важно, и никто никого расселять не собирается, этот период прошел в нашей стране, точно так же, как и навязывать размещение каких-либо производств декларативным путем", - отметила Чугуевская. Именно поэтому сейчас ведется скрупулезная работа, включающая анализ отраслевой экономической специализации по субъектам РФ, оценку системы расселения и ее трансформации, определение инфраструктурных проблем.

Информация о шестой экспертной сессии Координационного клуба ВЭО России будет опубликована в "Российской газете" от 31 мая 2017 года, а также размещена на ресурсах "Российской газеты".