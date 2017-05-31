Празднование Дня защиты детей пройдет на Цветном бульваре 3 июня

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МОСКВА, 31 мая. 3 июня 2017 года при поддержке Департамента культуры города Москвы на Цветном бульваре состоится празднование Международного дня защиты детей. На один день Цветной бульвар превратится в единое праздничное пространство, где гостей будет ждать большое количество активностей.
Во время праздника юные москвичи и гости столицы попадут в импровизированный городок развлечений, о котором мечтает каждый ребенок – выступления артистов оригинального жанра и дрессированных животных, аквагрим, детские аттракционы с батутами, аллея кривых зеркал, множество мастер-классов и, конечно, детские концертные программы.
Праздник начнется с выступлений на сцене детских коллективов, чуть позже на бульваре состоится шествие сказочных героев от актеров театра "Чудаки", которые пройдут по всему бульвару, демонстрируя свои необычные костюмы. Присоединиться к праздничной процессии можно будет у стелы на Трубной площади.
На интерактивных мастер-классах на бульваре можно будет научиться конструировать фигуры из липкой ленты, лепить из пластилина, делать украшения для комнатных цветов, замешивать тесто и многому другому.
В зоне батутов дети смогут принять участие в спортивных состязаниях, поупражняться в ловкости, построить дом из огромных кубиков, пробежаться по бульвару на гигантских лыжах, оценить свою силу
с помощью силомеров и освоить различные виды спорта.
За зрелищность и сказочность мероприятия будут отвечать популярные уличные театры города Москвы. В концертной программе создавать праздничное настроение будут детские танцевальные и певческие коллективы. На сцене выступят: ансамбль танца "Побратимы", Саша Санта, актеры театра Алексея Рыбникова, группа "Бум" и многие другие.
Традиционно выступления на сцене будут сопровождаться запуском разноцветных шаров в честь праздника.
Параллельно юные гости смогут посетить "Кинозал", в котором будут демонстрироваться мультики от школы-студии "Шар" ("Школы аниматоров-режиссеров"), пройдут лекции и интерактивные игры с аниматорами.
Вход свободный.