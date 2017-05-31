Вадим Федоров: вектор нашей работы - изменить культуру потребления электроэнергии

Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг МРСК Северо-Запада рассказал о снижении потерь электроэнергии, персонале "на вес золота" и почему выгоднее быть добросовестным потребителем.

- Вадим Николаевич, недавно завершились первые в истории МРСК Северо-Запада соревнования специалистов по учету энергии. Каковы были их локальные и глобальные цели?

- Первое - мы выбрали лучшую команду по учету электроэнергии, им стали энергетики филиала "Псковэнерго", а в глобальном смысле это способ обмена успешным опытом, обучения и мотивации персонала, соревнования призваны повысить престиж профессии.

- В МРСК Северо-Запада из 15 тысяч сотрудников учетом электроэнергии и энергоэффективностью занимаются около 1000 сотрудников, то есть каждый 15-й работник.

- Да, но именно от этой части работников зависит значительная доля экономических результатов компании. Их мало, но они на вес золота. Эти специалисты приносят огромный экономический эффект, так как снижение потерь электроэнергии за счет выявления неучтенного потребления - существенный потенциал для уменьшения финансовых затрат нашей компании и увеличения выручки.

2017 год в нашей отрасли - переломный, потому что именно сейчас происходят законодательные изменения, отменяется последняя миля в ряде регионов нашей ответственности. Поэтому мы работаем над компенсацией выпадающих доходов. Одно из мероприятий - именно снижение потерь.

По итогам 2016 года наши средние потери по компании составили всего 6,23%. Это очень хорошие показатели, одни из самых низких среди МРСК. Но мы считаем, что потенциал еще есть. В основном за счет выявления неучтенного потребления.

В сложных финансовых условиях мы хорошо понимаем, что борьба с потерями не требует таких глобальных затрат, как замена основного оборудования, но дает ощутимый экономический результат. Как по формуле эффективности Парето - 80% проблем можно снять, вложив 20% затрат, обучив и оснастив персонал и внедрив эффективные методы управления и учета.

- В Карелии работает отряд "охотников за потерями" - мобильная группа, которая выезжает в рейды по выявлению безучетного потребления. Планируется ли распространять этот опыт по другим филиалам? Какие еще новшества применяются в компании для повышения эффективности учета?

- Работа мобильных групп приносит ощутимые результаты, и их опыт будет транслироваться на другие филиалы. Эти инспекционные бригады выезжают вместе с сотрудниками направления безопасности и не только выявляют безучетное потребление, но и оценивают эффективность линейного персонала в РЭСах.

Во всех филиалах мы вводим в промышленную эксплуатацию новую разработанную нами автоматизированную информационную систему учета "АИС Транспорт электроэнергии", которую мы создали в прошлом году и совершенствовали до настоящего времени. На нее переходят и линейный персонал, и аналитики, и руководители филиалов, которые вместе создают единое информационное поле.

Там сконцентрирована вся база данных о полутора миллионах потребителей в зоне нашей ответственности. Система позволяет сфотографировать прибор учета, снять показания и сразу (онлайн) занести в базу данных. Фактически мы переходим на новые методы работы по учету электроэнергии на всех уровнях.

- Почему, когда воруешь у соседа курицу, ты вор, а когда делаешь наброс на провода, незаконно подключаешь свой дом, ставишь магнит на счетчик, то это вроде не в счет и зачастую остается безнаказанным?

- Это идет с советского времени, когда энергетики обеспечивали население электроэнергией за копейки. У людей выработалась модель - электричество ничего не стоит. До сих пор для наших граждан электроэнергия - это некое обязательное благо, которое просто должно быть. А что это товар, и что за него надо платить, многие не задумываются. Это осознание тяжело проникает в широкие массы.

В Великобритании, например, воруют электроэнергию мало. Там за первую попытку хищения серьезные штрафы, за вторую заводят дело об административном правонарушении, лишают льгот, ставят "клеймо" в кредитную историю человека, что влияет на всю его репутацию. Третье хищение - тюрьма, без альтернативы. Это очень стимулирует не воровать.

А у нас очень слабое законодательство в части ответственности за хищения электроэнергии. Поэтому нам важно информировать потребителя, поменять отношение общества к безучетному использованию электроэнергии, изменить культуру потребления.

Мы, как сетевая компания, постоянно расширяем парк автоматизированных счетчиков, которые не позволяют искажать данные учета. Все изменения в характере потребления отражаются в системе, и туда, где обнаруживаются нестыковки, обязательно придут наши сотрудники, на нарушителя будет составлен акт безучетного потребления. В итоге придется заплатить в разы больше, чем при добросовестном потреблении и оплате в срок.