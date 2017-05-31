Международный фестиваль изобразительных искусств "ВЕРА" откроется 7 июня

МОСКВА, 31 мая 2017 г. /Оргкомитет фестиваля/. Международный фестиваль изобразительных искусств "ВЕРА" (до нынешнего года фестиваль проводился в России под названием "Традиции и современность") пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" с 7 по 11 июня 2017 г. После России фестиваль отправится в Китай (сентябрь 2017 г.) и Португалию (октябрь 2017 г.) - за рубежом он "гастролирует" под названием VERA World Fine Art Festival.

Основная идея фестиваля "ВЕРА" - показать всю палитру мирового искусства в области живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства, собрать все тенденции и направления современной культуры в одном выставочном пространстве, представить искусство разных стран.

В 2017 году география участников фестиваля беспрецедентна. В выставочном пространстве Манежа будут представлены работы более 300 участников из Азербайджана, Анголы, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Грузии, Израиля, Китая, Ливана, Литвы, Монако, Парагвая, Португалии, Румынии, США, Франции, Украины, Узбекистана, Швейцарии, Южной Кореи, Японии и многих других.

Специальным проектом фестиваля станет выставка Михаила Шемякина, где будут представлены его живописные произведения, а также работы для театров и предметы ювелирного искусства. Отдельным залом станет его "Воображаемый музей" - инновационный проект, осуществляемый на базе его 50-летних аналитических искусствоведческих исследований. В основе "Воображаемого музея" лежит коллекция образов и символов в искусстве, явленных нам мастерами разных времен и народов в различных видах искусства. Уникальная в своем новаторском подходе к изучению мировой истории искусства коллекция дает возможность не только острее ощутить привкус той или иной эпохи, но и глубже понять ее психологические особенности, философию, религию, социальные и моральные ценности.

Русское классическое искусство на фестивале в этом году будет представлено большой коллекцией натюрмортов русских художников из галереи Мамонтовых, среди которых А.В.Куприн, П.П.Кончаловский, П.В.Кузнецов, Ю.С.Судейкин, А.В.Лентулов, Н.А.Удальцова.

Одним из самых редких экспонатов в Манеже станет уникальная скрипка работы известного скрипичного мастера из Италии Андрея Шюдтца. В собственной лаборатории в Кремоне он успешно воссоздает забытые технологии знаменитых мастеров прошлых столетий Страдивари, Амати и Гварнери и добивается в своих инструментах узнаваемого средневекового тембра. Один из таких возрождённых инструментов будет представлен на фестивале в Манеже - это инкрустированная скрипка, копия модели Антонио Страдивари "Hellier" (1679). Ее звучание можно будет услышать на открытии фестиваля.

За 11 лет существования Международного фестиваля изобразительных искусств "ВЕРА" в России и за рубежом (в 2014-16 гг. он проходил также в Португалии), фестиваль привлек почти 5 тыс. галерей и художников из более чем 50 стран и 60 регионов России, принял 3,5 млн посетителей, таким образом, он является одним из крупнейших в мире.

Заключительным аккордом фестиваля станет вручение премии "Вера", которое состоится 10 июня в ММДМ. Ведущие церемонии - Дмитрий Харатьян и Мария Киселева. Премию "Вера" получают лучшие работы, представленные на фестивале

X Международный фестиваль изобразительных искусств "ВЕРА" проводится под эгидой ЮНЕСКО и при поддержке Министерства культуры РФ, международного Фонда "Мир без границ", Правительства Москвы, Департамента культуры города Москвы. Организатор фестиваля - Московский Общественный Фонд поддержки культуры и развития современного искусства.