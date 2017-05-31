Почти 1 тыс. школьников получили знания в сфере ИТ и робототехники в Тюменской области

Около 1 тыс. тюменских школьников получили знания в сфере ИТ и робототехники и разработали 300 проектов в текущем учебном году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

"Осенью прошлого года 974 школьника поступили в школьные лаборатории по робототехнике и программированию "АйТиЛАб" и "РобоЛАБ". За один учебный год подростками было подготовлено 300 проектов, 30 из них были вынесены на защиту перед комиссией", - говорится в сообщении.

Защита разработок состоялась в Тюменском технопарке. Среди представленных работ - мобильное приложение для подсчета калорий, программа мониторинга недревесных ресурсов, авторы которой получили патент, программа для обучения счету младших школьников "Веселый счет".

"Продолжением сотрудничества учеников центра с Ишимским мясокомбинатом стала разработка установки для просушивания колбасы после окунания в горячую воду, предусмотренного технологией производства. Это автоматизирует и удешевляет процесс производства", - отмечается в материале.

По информации пресс-службы, некоторые проекты рекомендованы комиссией для участия в региональном чемпионате по робототехнике и программированию на Кубок губернатора. В данный момент ведется набор школьников 5-11 классов на следующий учебный год. Ученики 9-11 классов, успешно завершившие обучение при лабораториях "АйТиЛАб" и "РобоЛАБ", смогут претендовать на дополнительные баллы при поступлении в Тюменский государственный университет.

Тюменская область создает комплексную систему развития ИТ-сферы. "Большинство развитых экономик мира растут за счет активного внедрения и использования ИТ-технологий, - приводятся в материале слова главы региона Владимира Якушева. - В Тюменской области действуют 17 центров молодежного инновационного творчества, лабораторий по робототехнике и программированию. Создается детский технопарк "Кванториум" совместно с Агентством стратегических инициатив. Открыты новые центры молодежного инновационного творчества в Ишиме и Тобольске. Более 300 дипломированных специалистов ежегодно выпускают два университета".