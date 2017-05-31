Эксперты обсудили проблемы налогообложения участников рынка ценных бумаг

30 мая 2017 года в 16.00 в ТАСС при поддержке Федеральной палаты адвокатов РФ и Ассоциации региональных банков состоялась пресс-конференция, посвященная проблемам налогообложения операций на рынке ценных бумаг в России.

Анатолий Аксаков, президент Ассоциации региональных банков России и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, Юрий Пилипенко, президент Федеральной палаты адвокатов РФ, Имеда Цинделиане, заведующий кафедрой, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры финансового права РГУП, Ольга Старовойтова, председатель комитета НАУФОР по бухгалтерскому учету и налогообложению, и Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК "РЕГИОН", обсудили пути решения проблем, связанных с налогообложением доходов от размещения эмиссионных ценных бумаг, условия взаимодействия участников рынка и необходимость полного соответствия эмиссионной и договорной документации.

Модератором мероприятия выступил Дмитрий Магоня, член совета ФПА и управляющий партнер ART DE LEX.

Спикеры мероприятия подчеркнули, что проблемы налогообложения операций на рынке ценных бумаг в России являются сложными и актуальными для всех участников рынка (эмитентов, акционеров, инвесторов и др.) с учетом постоянно меняющегося российского законодательства в области налогооблагаемой базы.

Как отметил модератор мероприятия Дмитрий Магоня, в условиях роста спроса на привлечение как акционерного капитала, так и долгового - через облигации, особенно важным является одинаковое понимание условий организации размещения эмиссионных ценных бумаг. "Имеющиеся проблемы регуляторного и налогового характера требуют активного взаимодействия регулятора, отраслевых ассоциаций и заинтересованных участников рынка: банков и иных профучастников рынка ценных бумаг", - отметил он.

Анатолий Аксаков подчеркнул актуальность вопроса, отметив, что стабилизация российской экономики, которая наметилась в 2016 году, обусловила резкое увеличение спроса как на акционерный, так и на долговой (облигационный) капиталы. "При этом прогнозируется возрастание потребностей российского бизнеса в привлечении финансовых ресурсов для реализации новых проектов", - отметил он. Анатолий Аксаков заявил о готовности продолжить диалог на площадке Ассоциации региональных банков и в Комитете по финансовым рынкам Госдумы РФ.

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