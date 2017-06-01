"Швабе" совершенствует HR-политику

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Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех приступил к реализации проекта комплексной модернизации кадровой политики и управления человеческими ресурсами.
Решением Совета директоров Холдинга "Швабе" на должность заместителя генерального директора по управлению персоналом, правовым, корпоративным и организационным вопросам назначена Ольга Малашкина, ранее курировавшая направление стратегического развития. В сферу ее ответственности войдут вопросы корпоративного управления и оптимизации внутренних бизнес-процессов.
"Основной зоной ответственности нового руководителя является развитие кадрового потенциала Холдинга на основе современных методов управления, отвечающих повышенным требованиям, предъявляемым как со стороны Госкорпорации Ростех, так и с учетом реальных внутренних потребностей наших организаций. Приоритетными задачами выступят – систематизация корпоративных процедур управления и совершенствование работы с образовательными учреждениями. Мы ожидаем, что принятое решение позволит значительно повысить эффективность кадровой работы, создаст предпосылки для положительной динамики развития научных специалистов и руководящих сотрудников", – отметил генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев.
Первоочередными направлениями, к реализации которых приступили возглавляемые Ольгой Малашкиной подразделения, являются: разработка и внедрение новой концепции мотивации, оптимизация основных бизнес-процессов HR-брендинга и кадровой работы, управления персоналом в целом.
В рамках Холдинга начата подготовка системы ключевых показателей эффективности организаций, служб и подразделений, а также отдельных руководителей. Данные работы являются одними из ключевых в Стратегии развития Холдинга на период до 2025 года, создают объективные предпосылки для выстраивания комплексной и прозрачной системы управления как на уровне головной компании, так и во входящих в Холдинг организациях.
Упомянутая Стратегия развития Холдинга подготовлена при непосредственном участии Ольги Малашкиной, содержит основные цели и задачи на долгосрочную перспективу по наиболее значимым вопросам. Документ взаимоувязан со Стратегией развития Госкорпорации Ростех, а также со специализированной стратегией развития радиоэлектронного кластера Корпорации.
Ольга Малашкина окончила Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по технической и юридической специальности, а также НИИ Гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия по специальности "Политология". Имеет степень MBA по управлению человеческими ресурсами.
В рамках трудовой деятельности Ольга Малашкина возглавляла HR-подразделения крупных российских компаний в области военно-промышленного комплекса, а также принимала участие в работе специализированных государственных рабочих групп, включая Комиссию по кадровой и социальной политике Центрального аппарата Союза машиностроителей России.