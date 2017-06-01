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"Пумори" подвела первые итоги участия в Международной выставке "Металлообработка-2017"

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1 июня, 10:28 UTC+3

Основную ставку корпорация сделала на компетенциях инжиниринговой инфраструктуры для предприятий России

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© Корпорация "Пумори"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Подведены первые итоги участия Корпорации "Пумори" в Международной выставке "Металлообработка-2017" в Москве, сообщили в пресс-службе корпорации. 

"На своем стенде "Пумори" продемонстрировала современные технологии и новинки как в металлорезании, так и для заготовительных производств. Так, корпорация экспонировала многофункциональные обрабатывающие центры, которые имеют более жесткую конструкцию по сравнению с существующими аналогами, выполняют токарную, а также и фрезерную обработку за счет полнофункциональной поворотной фрезерной головы", - сказано в сообщении. В разделе заготовительного производства были представлены высокоточная гибка, резка труб, профиля и листового материала, аддитивные технологии. Особенный интерес вызвали технологии выращивания непосредственно песчаных форм для литейного производства. Получаемые из таких форм отливки имеют высший уровень точности и чистоты поверхности.

В корпорации отмечают, что предложение "Пумори" особо ценно тем, что все представленные технологии поставляются потребителю комплексно, с полным пакетом инжиниринговых услуг, включающих в себя не только модернизацию и обновление парка оборудования, но и перечень мероприятий по оптимизации технологических процессов, автоматизации производств, совершенствованию учета и контроля работы предприятий.

В рамках форума в Москве корпорация провела семинар с представителями вузов. Партнеры делились опытом взаимодействия с "Пумори" в части обучения студентов всем тем новым технологиям, которые Корпорация представила на стенде и которые успешно продвигает на российский рынок. На семинар прибыли специалисты из Москвы, центральных областей России, с Урала и Западной Сибири. В ходе живого диалога между всеми участниками мероприятия были намечены перспективы дальнейшего сотрудничества, констатировали в корпорации.

Международная выставка "Металлообработка-2017" прошла в Москве 15-19 мая. В этом году "Пумори" представила оборудование и инструмент ведущих мировых фирм, таких как Okuma, Pegas, Brother, ACE, Davi и др., станки совместного производства "Okuma-Пумори" и "ACE-Пумори", сложный вспомогательный инструмент PUMORI, сконструированный и произведенный в корпорации, а также режущий инструмент и средства автоматизации. 

Справка 

"Пумори" ведет историю с 1990 года. В 2013, 2014 и 2015 годах по итогам всероссийского рейтинга была признана лучшей комплексной инжиниринговой компанией России. Сегодня "Пумори" - одна из крупных машиностроительных структур, объединяющая 14 предприятий по всей России. Партнер известных компаний-производителей: японских OKUMA, Toshiba, Okamoto, Brother; Hawema (Германия), Manurhin (Франция), Ingersoll (США), Fastems (Финляндия), Davi (Италия), Optomec (США), Micromatic (Индия) и др.

Международная специализированная выставка "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности" ведет свою историю с 1984 года. Входит в пятерку ведущих мировых промышленных смотров. 18-я выставка "Металлообработка-2017" прошла на площадке выставочного комплекса на Красной Пресне - ЦВК "Экспоцентр". Проходит при официальной поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли РФ, Союза машиностроителей России, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

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