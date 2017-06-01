В Москве по-новому взглянули на букеты для невест

В 2016 году в Москве сыграли 85 800 свадеб - больше, чем в любом другом регионе. Московский рынок свадебных услуг первым реагирует на актуальные модные течения, а затем они распространяются по стране. Сейчас в столице меняется подход к свадебным букетам: флористы переходят от привычных цветов и форм к современным западным трендам.

"Два-три года назад букет невесты в так называемом европейском стиле воспринимался как нечто необыкновенное, - говорит директор флористического салона obradoval.ru Георгий Сухаржевский. - А сейчас и клиенты, и флористы видят свадьбу в том же стиле, что их коллеги в Европе или США".

С помощью экспертов из obradoval.ru мы подготовили обзор основных трендов 2017 года.

Форма: минимализм VS небрежная сложность

В свадебной флористике борются две тенденции: общекультурное стремление к минимализму и подчеркнутая вычурность. Но даже от сложного букета ожидают естественности - например, за счет легкой небрежности и асимметрии.

Взгляните: каллы, перевитые атласной лентой, - воплощение минимализма. Второй букет невесты - классический шар из роскошных французских роз - выглядит "живым" и чуть небрежным благодаря несимметричным веточкам эвкалипта.

Цветы: необычные

Стремление к естественной красоте касается и состава букета. В моде сезонные цветы - например, ландыши для весенней свадьбы и полевые цветы для летней. Если хочется роскошный букет невесты, то классическим розам и орхидеям лучше предпочесть садовые цветы - пионы и садовые розы. Они сделают образ невесты более искренним и романтичным.

Детали: яркие акценты

Общее правило удачных акцентов в 2017 году звучит так: лаконичный букет невесты плюс заметная, но естественная деталь. Заметная вставка переигрывает строгость классического букета и делает его более свободным.

Подчеркнуто роскошные вставки из "неживых" жемчужных лент, страз и бусин окончательно вышли из моды. Лучше делать акцент на естественных деталях - суккулентах, ярком крупном цветке вроде пиона или мака, ягодах и даже фруктах.

Палитра: пастель и Greenery

Главные цвета года - это пастель и свежая зелень. Светлые тона никогда не выходили из моды, но сейчас стали особенно актуальными: пастель выглядит естественно и нежно.

С пастелью соперничает Greenery - "Нежная зелень", цвет года-2017 по версии Pantone. Зелень в букетах больше не прячут под лентами, а делают украшением. Например, в тренде ландышевый букет: лаконичное сочетание свежей зелени с белоснежными цветами. В экстремальном варианте букет Greenery собирают из экзотических зеленых цветов или вообще только из зелени.

"Есть и еще один тренд, который не описать в терминах цвета и формы, - заключает Георгий Сухаржевский. - Это само взаимодействие невесты и флориста. Раньше к нам обращались только за цветами. Сейчас флорист занимается "тейлорингом": всегда придумывает уникальную композицию для уникальной невесты. Учитывает не только сказанные вслух пожелания, но и особенности красоты, фасон платья, макияж, свадебную локацию и так далее. Теперь к нам приходят не просто купить букет невесты - нет, мы работаем в единой команде со стилистом и даже свадебным фотографом!"