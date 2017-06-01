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Губернатор Тюменской области призвал перенимать успешный опыт регионов в сфере туризма

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1 июня, 10:48 UTC+3

Участники форума "Диалог Форт Росс" проявили интерес к Тобольску, который отметит в июне свое 430-летие

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Изучать и перенимать опыт российских регионов, которые умеют хорошо продвигать свой туристический потенциал, успешно развивают туриндустрию, призвал членов тюменского правительства глава региона Владимир Якушев. Об этом сообщила его пресс-служба.

"Псковская область, несмотря на ограниченные возможности бюджета, активно развивает туризм, в этой сфере работают настоящие профессионалы, интересно позиционируют себя музейные комплексы Пскова и Изборска", - приводит пресс-служба слова губернатора, который посетил Псков и Изборск в рамках участия в международном российско-американском форуме "Диалог Форт Росс".

По его словам, в Пскове живут приветливые люди, которые любят город и гордятся им. В кафе, ресторанах, гостиницах работает очень вежливый и доброжелательный персонал, в заведениях общепита предлагают высокое качество еды при адекватной стоимости.

"Тюменцам и тоболякам стоит побывать здесь и не только познакомиться с богатой историей этого края, но и поднять свой сервис на новый более высокий уровень. Для успешной конкуренции в сфере внутреннего туризма необходимо владеть современными технологиями управления отраслью, постоянно улучшать качество работы всей индустрии туризма. В России есть положительный опыт и успешные региональные практики: их нужно изучать и использовать", - считает Владимир Якушев.

Губернатор также отметил, что участники форума проявили интерес к Тобольску "с его уникальным ансамблем Тобольского кремля, единственного за Уралом, и множеством других памятников истории и культуры". В текущем году город отметит свое 430-летие. Праздничные мероприятия пройдут с 23 по 25 июня. В частности, откроется фотовыставка "Мой любимый город: история и современность", состоятся концерт Тюменского симфонического оркестра, костюмированное шествие "Потомки великих тоболяков" - более 3 тыс. горожан пройдут по улице Семена Ремезова до Красной площади, где развернутся основные мероприятия.

Ранее Владимир Якушев предложил провести в 2018 году российскую часть форума "Диалог Форт Росс" в Тобольске.

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