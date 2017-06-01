Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Летняя читальня откроется на книжном фестивале "Красная площадь"

Новости партнеров
1 июня, 10:56 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 июня 2017 г. /Департамент культуры города Москвы/. Для гостей фестиваля в шатре "Библиотека" будет создана летняя читальня. На свежем воздухе, в самом центре столицы можно почитать книжные новинки и обсудить их, расположившись на удобных стульчиках.

На полках летней читальни будет стоять около 400 изданий, которые предоставили фестивалю московские издательства. Книги можно почитать как в шатре, так и на территории всего фестиваля при условии регистрации по паспорту. Рядом с каждым читателем будут библиотекари, которые помогут сориентироваться с многообразии изданий и дадут свой профессиональный совет.

Помимо знакомства с новой литературой в читальне состоятся мастер-классы. Так, 3 июня в 14:00 и в 15:15 пройдет мастер-класс по китайской каллиграфии. Можно будет увидеть, как каллиграф пишет витиеватые иероглифы и самим попробовать писать специальной китайской кистью с тушью. 4 июня в 11:30 и в 12:30 гостям удастся совершить исторический экскурс по каллиграфическому письму и попробовать его техники согласно вехам развития человечества. Участники курса узнают особенности написания греческого, готического шрифтов, русской скорописи и гуманистического курсива.

4 июня в 17:30 москвичей приглашают на мастер-класс по 3D-моделированию. Благодаря развитию современных технологий, теперь можно не просто нарисовать рисунок на листе бумаги, а создать объемную 3D – модель. А 5 июня, в 15:15 на практическом занятии "Книжкина больница" можно научиться реставрировать книжные изделия. Гости могут принести с собой старую книгу, которая нуждается в "лечении".

Всего на площадке "Москва – литературный мегаполис" пройдет более 100 мероприятий, полную программу можно найти на сайте: https://godliteratury.ru/redfest

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
3
Эксперты ГК QBF обсудили риски эпохи всеобщей финансовой прозрачности
2
Открытые уроки Года экологии прошли в природном заказнике "Сумароковский"
3
"Уралкабель" поставил первые образцы проводов мировому производителю автокомпонентов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,2-0,75 п.п.
2
Катастрофа Ту-154 Минобороны могла произойти из-за ошибок в управлении
3
Синоптики вновь обьявили штормовое предупреждение в Москве
4
В США создан самый большой в мире самолет, предназначенный для запуска ракет в космос
5
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
WP: Трамп склоняется к возврату РФ ее собственности в Нью-Йорке и Мэриленде
Темы дня
Загрузка...
Реклама