Летняя читальня откроется на книжном фестивале "Красная площадь"

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МОСКВА, 1 июня 2017 г. /Департамент культуры города Москвы/. Для гостей фестиваля в шатре "Библиотека" будет создана летняя читальня. На свежем воздухе, в самом центре столицы можно почитать книжные новинки и обсудить их, расположившись на удобных стульчиках.
На полках летней читальни будет стоять около 400 изданий, которые предоставили фестивалю московские издательства. Книги можно почитать как в шатре, так и на территории всего фестиваля при условии регистрации по паспорту. Рядом с каждым читателем будут библиотекари, которые помогут сориентироваться с многообразии изданий и дадут свой профессиональный совет.
Помимо знакомства с новой литературой в читальне состоятся мастер-классы. Так, 3 июня в 14:00 и в 15:15 пройдет мастер-класс по китайской каллиграфии. Можно будет увидеть, как каллиграф пишет витиеватые иероглифы и самим попробовать писать специальной китайской кистью с тушью. 4 июня в 11:30 и в 12:30 гостям удастся совершить исторический экскурс по каллиграфическому письму и попробовать его техники согласно вехам развития человечества. Участники курса узнают особенности написания греческого, готического шрифтов, русской скорописи и гуманистического курсива.
4 июня в 17:30 москвичей приглашают на мастер-класс по 3D-моделированию. Благодаря развитию современных технологий, теперь можно не просто нарисовать рисунок на листе бумаги, а создать объемную 3D – модель. А 5 июня, в 15:15 на практическом занятии "Книжкина больница" можно научиться реставрировать книжные изделия. Гости могут принести с собой старую книгу, которая нуждается в "лечении".
Всего на площадке "Москва – литературный мегаполис" пройдет более 100 мероприятий, полную программу можно найти на сайте: https://godliteratury.ru/redfest