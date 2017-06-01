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Вера Полозкова презентует проект "Живая летопись: Судьба семьи в истории страны" 3 июня

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1 июня, 11:06 UTC+3
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МОСКВА, 1 июня 2017 г. /Департамент культуры города Москвы/. На фестивале "Красная площадь" в шатре "Библиотека" 3 июня в 19:00 пройдет презентация конкурса "Живая летопись: Судьба семьи в истории страны". Новый проект для школьников представят поэтесса Вера Полозкова и издательство "Ridero".

Конкурс "Живая летопись: Судьба семьи в истории страны" впервые прошел в 2016 году в Польше. В 2017 году конкурс был перенесен в Россию и опробован в Архангельской области. Школьники Поморья будут писать собственные книги. Тема проста: детям предлагают самостоятельно или с помощью опросника написать творческую работу по истории родного края и семьи. На конкурс будут приниматься книги, состоящие из 8-10 творческих работ. Автором может быть, как один ребенок, так и группа школьников.

На презентации проекта поэтесса Вера Полозкова - специальный гость проекта - расскажет о собственных семейных историях, дети из Архангельска и Северодвинска и приглашенные гости, в том числе генеральный директор холдинга "Ridero.ru" Александр Краснокутский представят свои работы вниманию собравшихся.

Уже в следующем году живую летопись своего края будут писать школьники пяти регионов, в том числе Москвы. Комплект лучших книг этого года будет передан в московские библиотеки. Всего на площадке "Москва – литературный мегаполис" пройдет более 100 мероприятий, полную программу можно найти на сайте: https://godliteratury.ru/redfest

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