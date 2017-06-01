Пушкинский день отметят на фестивале "Красная площадь"

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МОСКВА, 1 июня 2017 г. /Департамент культуры города Москвы/. Отметить Пушкинский день можно по-особенному, посетив площадку "Москва-литературный мегаполис" на книжном фестивале "Красная площадь". 6 июня в Пушкинский день в лектории библиотек будут организованы тематические мероприятия. Каждый может посетить спектакль "Из повестей Белкина" и перечитать в летней читальне великие произведения автора.
Весь день с 12:00 до 18:00 поклонники творчества писателя смогут принять участие в фотосессии "Похож ли я на Пушкина?" и сделать сэлфи в образе Александра Сергеевича, примерив на себя парик, цилиндр, плащ, перчатки и взяв в руки трость "веков минувших". Погрузиться в пушкинскую эпоху можно на лекции "Московские тайны А.С. Пушкина". На встрече, которая пройдет в лектории в 15:15, известный историк-краевед и автор книг о Москве Домашнева Наталья расскажет о самых необычных местах, связанных с жизнью Пушкина в Москве и о людях, которые окружали писателя.
В 16:30 в летней читальне пройдет мастер-класс "Пишем поэтические строки, как Пушкин и Лермонтов, гусиным пером". Когда еще у жителей современного мегаполиса будет возможность услышать, как поскрипывает в руке гусиное перо и как прекрасно смотрятся на пожелтевшей от времени бумаге четверостишия великих русских гениев?
В 19:00 пройдет лекция "Мода Пушкинской эпохи" от специалиста по истории моды, историка и автора книг "100 великих красавиц" и "Сокровища и реликвии Британской короны" Марьяны Скуратовской. На лекции будут обсуждать все тонкости моды первой трети XIX века – времени, когда складывается образ русского денди.
Всего на площадке "Москва – литературный мегаполис" пройдет более 100 мероприятий, полную программу можно найти на сайте: https://godliteratury.ru/redfest