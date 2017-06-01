В Академическом приступили к фасадным работам второй очереди школы №23

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. В пятом квартале Академического продолжается строительство второй очереди школы №23. Как сообщает портал akademekb.ru, в начале мая возведение коробки здания было полностью завершено застройщик разобрал и вывез с площадки оба строительных крана, и за месяц здание школы заметно преобразилось.

"Завершился монтаж крыши в крыле здания со стороны улицы Павла Шаманова и всех декоративных элементов крыши, во всех помещениях школы были смонтированы оконные конструкции. Завершена кирпичная кладка по периметру комплекса, готова входная группа со стороны центрального входа. В настоящий момент фасад здания готовят к отделочным работам и по всему периметру комплекса устанавливают леса. Уже начались работы по утеплению торца здания со стороны улицы Павла Шаманова", - сообщает портал.

Там уточняют, что комиссия Екатеринбургской городской Думы по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике, побывав на объекте 10 мая, оценила готовность школы на 60%. "Члены комиссии выразили надежду, что застройщику удастся уложиться в обещанные сроки и сдать объект без задержек. Ведь строительство школы ведется с привлечением средств федерального бюджета, и находится на особом административном контроле.



Сдача второй очереди школы №23 поможет организовать в районе 875 новых школьных мест. Завершить строительство школы застройщик намерен в декабре 2017 года.

Район Академический - крупнейший градостроительный проект в Европе, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером - группой компаний "КОРТРОС" (до ребрендинга в марте 2013 года - девелоперская компания "Ренова-СтройГруп"). На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4,2 млн кв. м, строительство продлится до 2025 года.



"Академический" входит в число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства. Градостроительная концепция района была удостоена "Серебряного диплома" XIV Международного фестиваля "Зодчество-2006", на котором были представлены лучшие архитектурные произведения 2004-2006 годов.

АО "РСГ-Академическое"

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