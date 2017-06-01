В Академическом приступили к фасадным работам второй очереди школы №23

АФК "Система" может принять участие в программе реновацииЭкономика и бизнес 1 июня, 11:28
Дадин просит взыскать с Минфина 350 тыс. рублей за передачу записей из колонии телеканалуПроисшествия 1 июня, 11:24
"Автоваз" может сократить более 2 тысяч человек до конца годаЭкономика и бизнес 1 июня, 11:24
Фролов начнет сезон в новокузнецком ХК "Металлург", если не сможет найти другую командуСпорт 1 июня, 11:23
ФМБА заменило мельдоний на L-карнитин для использования сборными РоссииСпорт 1 июня, 11:22
Рейс "ВИМ-Авиа" из Екатеринбурга в Турцию задержан почти на суткиНовости Урала 1 июня, 11:19
"КамАЗ" примет решение об участии в ралли "Дакар" в конце июляСпорт 1 июня, 11:11
Титов: "Динамо" выполнило условия соответствия правилам финансового fair play УЕФАСпорт 1 июня, 11:10
Сборная России опустилась на рекордно низкое 63-е место в рейтинге ФИФАСпорт 1 июня, 11:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. В пятом квартале Академического продолжается строительство второй очереди школы №23. Как сообщает портал akademekb.ru, в начале мая возведение коробки здания было полностью завершено застройщик разобрал и вывез с площадки оба строительных крана, и за месяц здание школы заметно преобразилось.
"Завершился монтаж крыши в крыле здания со стороны улицы Павла Шаманова и всех декоративных элементов крыши, во всех помещениях школы были смонтированы оконные конструкции. Завершена кирпичная кладка по периметру комплекса, готова входная группа со стороны центрального входа. В настоящий момент фасад здания готовят к отделочным работам и по всему периметру комплекса устанавливают леса. Уже начались работы по утеплению торца здания со стороны улицы Павла Шаманова", - сообщает портал.
Там уточняют, что комиссия Екатеринбургской городской Думы по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике, побывав на объекте 10 мая, оценила готовность школы на 60%. "Члены комиссии выразили надежду, что застройщику удастся уложиться в обещанные сроки и сдать объект без задержек. Ведь строительство школы ведется с привлечением средств федерального бюджета, и находится на особом административном контроле.
Сдача второй очереди школы №23 поможет организовать в районе 875 новых школьных мест. Завершить строительство школы застройщик намерен в декабре 2017 года.
Район Академический - крупнейший градостроительный проект в Европе, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером - группой компаний "КОРТРОС" (до ребрендинга в марте 2013 года - девелоперская компания "Ренова-СтройГруп"). На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4,2 млн кв. м, строительство продлится до 2025 года.
"Академический" входит в число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства. Градостроительная концепция района была удостоена "Серебряного диплома" XIV Международного фестиваля "Зодчество-2006", на котором были представлены лучшие архитектурные произведения 2004-2006 годов.
АО "РСГ-Академическое"
Отдел продаж:
Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, 31
Пн-Пт: 9.00-19.00
Сб-Вс: 10.00-17.00
Телефон +7 343 222-7-222