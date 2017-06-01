Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Швабе" демонстрирует более 100 изделий на выставке "Охота. Рыболовство. Отдых" в Иркутске

Новости партнеров
1 июня, 12:04 UTC+3

Предприятия продемонстрируют партнерам и потенциальным заказчикам как актуальную линейку различной оптической продукции, так и новинки

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Холдинг "Швабе"

Холдинг "Швабе" принимает участие в 15-й специализированной выставке "Охота. Рыболовство. Отдых - 2017", которая проходит с 1 по 4 июня в Иркутске на территории выставочного комплекса "Сибэкспоцентр".

На выставке экспонируется продукция предприятий "Швабе" - Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ) и Красногорского завода им. С.А. Зверева (КМЗ).

"Данная выставка является одной из ключевых специализированных площадок в Сибирском федеральном округе. Мы принимаем в ней участие с 2011 года. В ходе мероприятия наши предприятия продемонстрируют партнерам и потенциальным заказчикам как актуальную линейку различной оптической продукции, так и новинки", - сообщил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

В ассортименте ВОМЗ представлены разнообразные оптические прицелы постоянной и переменной кратности, коллиматорные прицелы, прицелы ночного видения, а также кронштейны и планки для их крепления. Помимо этого, на стенде демонстрируются лупы различного назначения.

В свою очередь КМЗ показывает восемь модернизированных прицелов переменной кратности с разными диапазонами увеличений: ПО 1-4х24, ПО 1,5-6х42, ПО 2-8х32, ПО 3-9х40, ПО 3-12х56, ПО 4-16х40, ПО 4-16х50 и ПО 8-34х56. Они разработаны в соответствии с передовыми мировыми стандартами, обладают современным дизайном, доступной ценой и улучшенными техническими характеристиками: показатель светопропускания на уровне 90%, защита от запотевания и запыления, 100% водонепроницаемость и устойчивость к ударным нагрузкам до 1200g.

Участники выставки также смогут ознакомиться и с другой продукцией Красногорского завода им. С.А. Зверева: коллиматорным прицелом ПКМ-А, голографическим коллиматором ПКГ, лазерным дальномером-биноклем LRB 7х40S и влагозащищенным биноклем с гиростабилизацией изображения БСВ 16х40.

Выставка "Охота. Рыболовство. Отдых - 2017" проводится при поддержке правительства Иркутской области, администрации города Иркутска, торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, иркутской региональной ассоциации работодателей "Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей". В 2016 году в данном мероприятии приняли участие 73 организации из девяти регионов России, а также из Финляндии, Монголии и Узбекистана. За четыре дня выставку посетили около 10 тысяч человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
3
Эксперты ГК QBF обсудили риски эпохи всеобщей финансовой прозрачности
2
Открытые уроки Года экологии прошли в природном заказнике "Сумароковский"
3
"Уралкабель" поставил первые образцы проводов мировому производителю автокомпонентов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Омске 16-летний подросток спас тонущего мужчину с двумя детьми
2
В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители
3
В США создан самый большой в мире самолет, предназначенный для запуска ракет в космос
4
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
5
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Синоптики вновь объявили штормовое предупреждение в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама