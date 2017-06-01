"Швабе" демонстрирует более 100 изделий на выставке "Охота. Рыболовство. Отдых" в Иркутске

Холдинг "Швабе" принимает участие в 15-й специализированной выставке "Охота. Рыболовство. Отдых - 2017", которая проходит с 1 по 4 июня в Иркутске на территории выставочного комплекса "Сибэкспоцентр".

На выставке экспонируется продукция предприятий "Швабе" - Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ) и Красногорского завода им. С.А. Зверева (КМЗ).

"Данная выставка является одной из ключевых специализированных площадок в Сибирском федеральном округе. Мы принимаем в ней участие с 2011 года. В ходе мероприятия наши предприятия продемонстрируют партнерам и потенциальным заказчикам как актуальную линейку различной оптической продукции, так и новинки", - сообщил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

В ассортименте ВОМЗ представлены разнообразные оптические прицелы постоянной и переменной кратности, коллиматорные прицелы, прицелы ночного видения, а также кронштейны и планки для их крепления. Помимо этого, на стенде демонстрируются лупы различного назначения.

В свою очередь КМЗ показывает восемь модернизированных прицелов переменной кратности с разными диапазонами увеличений: ПО 1-4х24, ПО 1,5-6х42, ПО 2-8х32, ПО 3-9х40, ПО 3-12х56, ПО 4-16х40, ПО 4-16х50 и ПО 8-34х56. Они разработаны в соответствии с передовыми мировыми стандартами, обладают современным дизайном, доступной ценой и улучшенными техническими характеристиками: показатель светопропускания на уровне 90%, защита от запотевания и запыления, 100% водонепроницаемость и устойчивость к ударным нагрузкам до 1200g.

Участники выставки также смогут ознакомиться и с другой продукцией Красногорского завода им. С.А. Зверева: коллиматорным прицелом ПКМ-А, голографическим коллиматором ПКГ, лазерным дальномером-биноклем LRB 7х40S и влагозащищенным биноклем с гиростабилизацией изображения БСВ 16х40.

Выставка "Охота. Рыболовство. Отдых - 2017" проводится при поддержке правительства Иркутской области, администрации города Иркутска, торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, иркутской региональной ассоциации работодателей "Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей". В 2016 году в данном мероприятии приняли участие 73 организации из девяти регионов России, а также из Финляндии, Монголии и Узбекистана. За четыре дня выставку посетили около 10 тысяч человек.