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Корпорация УВЗ впервые представила колесный экскаватор на выставке СТТ 2017

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1 июня, 12:41 UTC+3

Произведенную в Нижнем Тагиле одноковшовую полноповоротную машину ЭО-33222А массой 19 тонн дополнит линейка новых ковшей от 0,45 до 1,05 куб. м

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© Корпорация УВЗ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Премьерой выставки "Строительная техника и технологии 2017" в Москве стал колесный одноковшовый полноповоротный экскаватор ЭО-33222А массой 19 тонн, произведенный на Уралвагонзаводе (головном предприятии корпорации УВЗ). Данная новинка представлена в числе перспективных разработок на стенде интегрированной структуры УВЗ, сообщают в пресс-службе предприятия. 

Колесный экскаватор ЭО-33222А оснащен двигателем ЯМЗ-534 мощностью 135 кВт, современной гидросистемой, которая обеспечивает плавное и комфортное управление и совмещает до трех операций одновременно. Установлена современная информативная и легко читаемая приборная панель. Для выполнения прецизионно точных операций реализована функция "вторая скорость рукоятки". Также разработана линейка ковшей разной вместимости от 0,45 куб. м до 1,05 куб. м, реализована возможность подключения активного оборудования, такого как гидромолот, ковш-планировщик с изменяемым углом наклона, грейфер и т.д.

Многие узлы колесного экскаватора максимально унифицированы с узлами гусеничного, который также представлен на стенде УВЗ.

Гусеничный экскаватор ЭО-41211А массой 23 тонны был продемонстрирован широкой общественности год назад. Его преимуществом является оригинальный гусеничный движитель с консольным расположением опорных катков, что обеспечивает легкий доступ к узлам и механизмам, гарантирует высокую степень самоочищаемости элементов ходовой части. Техника Уралвагонзавода по своим характеристикам (производительность, экономичность, ресурс) соответствует зарубежным аналогам. 

На стенде УВЗ также представлены две серийные машины производства "ЧТЗ-УРАЛТРАК". Бульдозер Б11 - полностью российский продукт, оснащен гидромеханической трансмиссией производства ЧТЗ и двигателем ЯМЗ. На тракторе - модульные бортредукторы и вынесенные оси прокачки тележек, что повышает надежность ходовой части. Потребители отмечают современный дизайн с облицовкой капота и кабины из композитных материалов.

Колесный погрузчик грузоподъемностью 6,5 т имеет трансмиссию и мосты от одного из ведущих мировых брендов, импортную гидравлику и систему управления. Эта машина уже несколько лет серийно изготавливается на ЧТЗ. Причем на ее базе выпускается также бульдозер-компактор, который предназначен для работы на полигонах ТБО.

Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э.Дзержинского - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В состав корпорации входит более 40 промышленных предприятий, НИИ, конструкторских бюро России и Европе. Головное предприятие - "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. В конце 2016 года президент РФ подписал указ о передаче 100% акций "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех". Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в конце декабря говорил, что "Уралвагонзавод" интегрируют в госкорпорацию "Ростех" за 18 месяцев.

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