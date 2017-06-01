Начат пилотный проект "Бережливая поликлиника" на УЭХК в атомграде Новоуральске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Уникальный проект "Бережливая поликлиника" начали на площадке "Фабрики процессов" Уральского электрохимического комбината (АО "УЭХК", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск Свердловской области). Об этом сообщают на предприятии.



Пилотный проект "Бережливая поликлиника" запущен Минздравом РФ в ноябре 2016 года и реализуется с участием Госкорпорации "Росатом".

Одна из основных целей проекта – переформатировать логистику технологических процессов медучреждений, как взрослых, так и детских, оптимизировать работу регистратур и сократить время нахождения пациента в поликлинике.

В настоящее время в проекте участвует около 30 российских поликлиник. Решение о включении Новоуральска было принято после прошедшего здесь 31 марта Круглого стола по вопросам повышения качества медицинского обслуживания населения с участием руководителей ФМБА РФ и Госкорпорации "Росатом".

Участниками стартового тренинга на "Фабрике процессов" УЭХК стали руководители муниципальных поликлиник Новоуральского городского округа, старший медицинский персонал и специалисты справочно-диспетчерских служб медучреждений.

По замыслу организаторов, выполнение заданий тренинга призвано ознакомить работников здравоохранения с базовыми понятиями, инструментами бережливого производства и сформировать, независимо от возраста и статуса, новый взгляд на эффективность процессов, особенно в условиях возрастающих требований жителей к качеству медицинских услуг.

"Инструменты производственной системы "Росатома", конечно, не решат проблемы нехватки медперсонала, финансирования, уровня заработной платы, но дадут понятные способы ликвидации любых видов потерь, что, безусловно, повысит удовлетворенность пациенто"в, – подчеркнула заместитель генерального директора комбината Аксана Козлова.

Главный врач городской поликлиники Новоуральска Виталий Ридингер оценил проект как исключительно полезный для представителей любых профессий, в том числе для сотрудников медицинских учреждений, от которых напрямую зависит создание комфортной среды для жителей "атомного" города.

Справка

АО "УЭХК" - предприятие разделительно-сублиматного комплекса Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран - получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в УЭХК сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России. Разделительное производство АО "УЭХК" соответствует международным стандартам ИСО 9001, 14001, 5001, OHSAS 18001.