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Сбербанк Лизинг будет реализовывать технику ЧТЗ

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1 июня, 15:10 UTC+3
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Челябинский тракторный завод и АО "Сбербанк Лизинг" договорились о реализации совместной программы сотрудничества по продаже строительной техники. Соглашение о сотрудничестве было подписано на международной выставке "Строительная техника и технологии-2017", которая проходит в Москве.

В рамках этой программы реализуется широкая линейка спецтехники. В частности, гусеничные бульдозеры мощностью от 180 до 370 лошадиных сил, гусеничные трубоукладчики грузоподъемностью от 27 до 41 тонны, колесные фронтальные погрузчики грузоподъемностью до 7 тонн и компакторы.

В соответствии с достигнутыми договоренностями предприятие станет поставлять свои машины компании "Сбербанк Лизинг", которая будет передавать их клиентам на специальных условиях: авансовый платеж за агрегаты определенных моделей составит от 20%, а удорожание - от 5%.

Таким образом, для ЧТЗ открывается новый канал сбыта техники. Этот финансовый инструмент будет способствовать росту продаж. Предусмотренный механизм отсрочки окончательного расчета за технику привлекателен для потребителей.

"Мы не впервые реализуем свои машины по лизинговым схемам, - отмечает директор по стратегическому маркетингу Андрей Печеркин. - Среди партнеров завода были как частные, так и государственные лизинговые фирмы. Но сотрудничество с компанией "Сбербанк Лизинг" - новый этап. Наш нынешний партнер - крупнейший участник рынка, финансирующий проекты в реальном секторе экономики с широким региональным охватом. Предприятия хорошо знают нашу технику, а реализация ее в лизинг откроет новые возможности для сотрудничества с потребителями нашей продукции".

"Одним из главных преимуществ лизингового финансирования всегда являлись скорость и простота. И мы рады оказать содействие в реализации совместной программы с Челябинским тракторным заводом по продаже строительной техники. Также в будущем мы планируем персонифицировать наши продукты для каждого предпринимателя, работающего в соответствующей отрасли для того, чтобы у любого бизнесмена были свои персональные выгодные условия, позволяющие использовать все возможности лизинга", - добавил Андрей Гетманюк, директор управления по работе с партнерами АО "Сбербанк Лизинг".  

Еще более широкие возможности по использованию лизинговых схем будут открыты в самое ближайшее время, когда заработает программа льготного лизинга Минпромторга РФ, участниками которой станут ЧТЗ и "Сбербанк Лизинг". В соответствии с этой программой при приобретении выпущенных заводом машин в лизинг потребитель сможет сэкономить до 10% от стоимости техники. Эти суммы будут возмещаться лизинговым компаниям за счет средств федерального бюджета. Программа эта будет действовать до 1 декабря текущего.

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