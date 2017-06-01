В Москве учрежден Гиппократовский форум

МОСКВА, 1 июня /РАНХиГС/. 31 мая 2017 года в Москве, в преддверии Дня защиты детей состоялось учредительное заседание оргкомитета первого Гиппократовского медицинского форума "Сбережение народа: новые технологии и медицинская этика в охране здоровья детей России".

Гиппократовский форум призван выделить и консолидировать в медицинском сообществе, а также в российском обществе в целом тех его участников, кто словом и делом разделяет принципы медицинской этики, заложенные великим врачом древности Гиппократом. В фокусе внимания форума наиболее уязвимая часть общества - дети. Особую актуальность основной идее форума придает подписанный два дня назад президентом страны В.В. Путиным указ №240 от 29 мая 2017 г. "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства". Форум был инициирован Всемирным русским народным собором и Союзом педиатров России.

Члены оргкомитета форума - выдающиеся представители медицинской науки, юриспруденции, деловой сферы, государственные, общественные и религиозные деятели, поддерживающие принципы этичной медицины и непреложной ценности человеческой жизни, в том числе на этапе внутриутробного развития. В заседании оргкомитета приняли участие: Олег Костин, заместитель главы Всемирного русского народного собора, Александр Баранов, главный педиатр России, Геннадий Онищенко, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, Леонид Рошаль, президент Национальной медицинской палаты, священник Федор Лукьянов, консультант пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси по биоэтике, Александр Саверский, руководитель Лиги защитников пациентов, Олег Аполихин, главный специалист по репродуктивной медицине Министерства здравоохранения России, Николай Ваганов, председатель правления Ассоциации детских больниц России, Лейла Намазова-Баранова, председатель исполкома Союза педиатров России, Николай Володин, председатель Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины, Ирина Беляева, заведующая отделом неонатологии Национального центра здоровья детей, Сергей Яцык, руководитель отдела репродуктивного здоровья Национального центра здоровья детей, Анатолий Мальцан, руководитель Молодежного центра Всемирного русского народного собора.

Форум не носит политического характера, будет проводиться регулярно для того, чтобы привлечь внимание государства и общества к наиболее актуальным проблемам этического и нравственного характера в сфере здравоохранения.

Проблемы использования новых технологий и методов лечения, пределы допустимого в исследованиях и врачебной практике, защита самых уязвимых членов общества – детей на всех этапах жизни и развития (и внутриутробно), отношения между врачом и пациентом, поддержание высокого авторитета и статуса врачебной профессии в обществе, а главное - выработка законодательных предложений для реализации стратегических решений в области детского здравоохранения (обсуждение закона об охране здоровья детей) - базовые направления работы форума.

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Дмитрий Соколов

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