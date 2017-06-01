Промышленное производство голубики открылось в Нижегородской области

Промышленное производство голубики открылось в Сергачском районе Нижегородской области. Здесь также намерены выращивать малину, клубнику, землянику и ежевику, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Производство голубики, земляники, малины и ежевики – это только начало. Надо расширять ассортимент, жимолость уже осваивать. Ягоды они не все стандартные: какие-то помельче, где-то бочок помят, значит, можно организовать производство йогуртов, джемов, варенья и другой десертной продукции. Это направление надо развивать", - приводятся в сообщении слова губернатора Валерия Шанцева с места открытия.

Ожидаемый валовый ежегодный сбор ягод - 700 тонн, при реализации проекта планируется создать почти 400 сезонных и постоянных рабочих мест. "Мы начинаем с 50 га - для ягодного сада это достаточно много. Посадили 30 га земляники, 10 га малины, 5 га ежевики и 15 га голубики. Что касается голубики, это уникальная площадка не только для Нижегородской области, но и для России в целом. Таких больших промышленных производств голубики в нашей стране больше нет", - заявил директор ООО "Рассвет" Владимир Федотов.

Как отметил Валерий Шанцев, в Сергачском районе уже восстановлено производство на сахарном заводе. "Но люди там работают в основном осенью, а весной и летом, пока свекла выращивается, у них загрузка меньше. Мы договорились с инвесторами проекта промышленного производства ягод о том, что будут приглашать на сезонные работы сотрудников Сергачского сахарного завода, чтобы у них была возможность получить дополнительный доход", - добавил он.