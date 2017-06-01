Масштабный автопробег по городам России "ЭКОЛОГиЯ - 2017" пройдет 6-9 июня

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МОСКВА, 1 июня. С 6 по 9 июня 2017 года в рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий состоится самый масштабный экологический автопробег "ЭКОЛОГиЯ". Организатором проекта выступил Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Экопробег проедет по маршруту Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Новороссийск - Севастополь и охватит более 50 крупных и малых городов России.
Основная цель проекта направлена на формирование экологического мировоззрения и привлечение внимания населения к активно развивающейся отрасли эко-транспорта и экологическим проблемам в целом.
"Сегодня актуальные вопросы загрязнения атмосферного воздуха, сохранения водных ресурсов, утилизации и переработки отходов широко обсуждаются на различных уровнях. Но самое важное – экологическое воспитание, просвещение и формирование у россиян правильного экологического мировоззрения. Экология – это, прежде всего, знание. Каждый человек должен чувствовать ответственность и понимать, как его бытовое поведение влияет на глобальные природные процессы. На данный момент главным источником загрязнения окружающей среды остаются автомобили. Экологический марафон "ЭКОЛОГиЯ" направлен на привлечение внимания к проблеме организации транспортной политики и увеличению числа машин с высоким экологическим классом двигателя", - отметил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы Антон Кульбачевский.
В этом году мероприятие, посвященное торжественному старту автомобильного марафона "ЭКОЛОГиЯ", начнется в 10:00 с автовыставки на площади гостиницы "Украина". Каждый гость сможет проследить историю развития транспорта - от бензиновых ретро-машин до инновационных электромобилей Tesla. На экспозиции будут представлены: ретро-автомобили 30-40 годов, инновационные электромобили Tesla и модели других известных концернов; новейшие электроскутеры, популярные электровелосипеды и уникальное изобретение XXI века – сигвеи. Также каждый сможет ознакомиться с последней версией мобильной эколаборатории. Благодаря установленному в лаборатории новейшему оборудованию и мобильности станции в любой точке столицы стало возможным измерение уровня загрязнения атмосферного воздуха и шума.
В 12:00 с площади гостиницы "Украина" состоится старт первого этапа автопробега "ЭКОЛОГиЯ".
В Воронеже, Ростове-на-Дону, Новороссийске и Севастополе пройдут встречи с представителями городских администраций, награждение победителей этапов автопробега, концертные программы и экологические акции.
8 июня в Ростове-на-Дону пройдет акция по раздельному сбору отходов
9 июня в 9:30 в Новороссийске команды автопробега примут участие в закладке городского сквера в честь 80-летия Краснодарского края
10 июня в 9:30 в Севастополе участники автопробега примут участие в благоустройстве зеленых зон города.
Автопробег "ЭКОЛОГиЯ" станет еще одной ступенью на пути к новому, экологически ответственному обществу.
Аккредитация СМИ
Выставка эко-транспорта и ретро-автомобилей, старт автопробега гостиница "Украина"
6 июня
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Аккредитация СМИ на мероприятия в городах-остановках автопробега
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