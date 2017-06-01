Аналитики ДСК-1 подсчитали, что каждая пятая семья живет в доме, построенном комбинатом. По состоянию на 2015 год жилой фонд в Москве составлял 236 млн кв.м, ДСК-1 за годы своей деятельности построил 46 кв. м, или 19% от жилого фонда столицы. Сюда входят и первые пятиэтажные дома серии К-7, с которых началась массовая застройка новых территорий столицы, где москвичи получили свои первые отдельные квартиры, и 17-этажные дома более поздней серия П-44, с редкими на то время большими кухнями и просторными комнатами. Легендарная серия П-44Т до сих пор считается образцом высочайшего качества и инновационных решений в индустриальном панельном домостроении.

В процессе развития комбинат разработал и выпустил новые серии домов, предложив высокий уровень строительства, архитектуры, фасадных и инженерных решений, а планировки квартир могут удовлетворить самые строгие запросы.

"Мы умеем работать и предоставлять покупателям тот продукт, который соответствует требованию времени, - говорит Дмитрий Капырин, генеральный директор АО "ДСК-1". - Комбинат строит качественно, быстро, надежно и красиво, ориентируясь на потребности горожан, поэтому наши дома пользуются такой популярностью, что каждая пятая семья в Москве живет в доме от ДСК-1".

Напомним, что Домостроительный комбинат №1 основан в 1961 году и является крупнейшим в России предприятием по производству и строительству панельных домов различный серий. С 2016 года входит в структуру финансово-строительной корпорации "Лидер". В настоящее время комбинат ведет застройку девяти жилых комплексов в Москве и Московской области.