Российский форум малого и среднего предпринимательства прошел в преддверии ПМЭФ

31 мая 2017 года, в предваряющий основную программу Петербургского международного экономического форума, состоялся III Российский форум малого и среднего предпринимательства (МСП). Организаторами мероприятия выступили фонд "Росконгресс" и общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ".

В работе форума принял участие первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов. "Уже не первый год в день, предшествующий началу Петербургского международного экономического форума, мы собираемся для того, чтобы обсуждать проблемы малого и среднего предпринимательства", - сказал он.

В рамках деловой программы форума всего состоялось более десяти сессий, в том числе заседание в формате бизнес-зарядки "Идеи, стратегии, технологии от успешных предпринимателей". Развитие потенциала малого и среднего предпринимательства в России прорабатывалось в ходе мастер-классов и круглых столов.

В ходе мастер-класса по закупкам крупнейших заказчиков с государственным участием у МСП модератор сессии, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин, отметил: "Для вошедших в систему закупок госкорпораций субъектов малого и среднего предпринимательства создаются огромные возможности для качественного и количественного роста собственного бизнеса".

Член совета директоров, генеральный директор - председатель правления АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" Александр Браверман выразил убедительную позицию малого и среднего бизнеса в данном процессе: "Предмет сессии крайне важен. Субъекты МСП хотят видеть прозрачный доступ к закупкам, что принципиально важно. Здесь есть несколько параметров. Во-первых, это доля закупок у единственного поставщика, то есть нетендерность, и она в нашем случае в 2,6 раза ниже. Во-вторых, если мы говорим о силе и уровне конкуренции, то по ФЗ-223 в среднем 1,7 участника закупки, в нашем случае это 2,9. Мы выступаем за создание доверия: вам поставят то, что нужно, и по более низкой цене, при этом это будут прозрачные торги".

Также в ходе деловой программы состоялся мастер-класс по финансам для МСП - практическое мероприятие, направленное на налаживание взаимодействия между МСП и банками, оказывающими финансовую поддержку субъектам МСП. Для участников Форума был организован мастер-класс по курсу "Деловая коммуникация в экспортной деятельности" образовательной программы Российского экспортного центра.

В рамках панельной сессии "Моногорода - новые возможности для бизнеса" велось обсуждение подходов к повышению инвестиционной привлекательности регионов, а также демонстрация имеющихся возможностей и преимуществ для ведения бизнеса в моногородах.

Место малого бизнеса в рамках новой политики обсуждалось на панельной сессии "Роль микробизнеса в экономике России - станет ли микробизнес фундаментом будущего развития?". "Малый бизнес традиционно является одним из факторов развития экономики страны. В странах с хорошо развитой экономикой на долю малого бизнеса приходится 75-90% ВВП, в России этот показатель пока не превышает 25%. Такие показатели говорят о том, что данный ресурс используется недостаточно эффективно и его необходимо развивать, - сообщил в приветственном слове к участникам сессии президент ТПП РФ Сергей Катырин. - В настоящее время формируется новая повестка государственной социально-экономической политики на период до 2025 года, осуществляется подготовка программы ускорения темпов роста национальной экономики, готовится стратегия развития страны. В этих условиях малый бизнес должен найти свое место в рамках новой политики".

Центральным мероприятием форума стало пленарное заседание на тему "Предпринимательство - это модно. Как стимулировать и развивать культуру предпринимательства в России: пример цифровых технологий". Сегодня цифровые технологии позволяют предпринимателям сосредоточиться на развитии бизнеса, решая основные рутинные и бюрократические задачи удаленно. Одновременно мобильные технологии позволяют МСП выходить на экспорт, составляя конкуренцию крупным проектам, и создавать собственные цифровые бренды, которые представляют новое лицо российской экономики за рубежом.

Докладчик заседания, вице-президент Google по взаимодействию с государственными и общественными институтами в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки Никлас Лундблад, выступил с речью об изменениях, происходящих вследствие внедрения цифровых технологий в предпринимательскую деятельность. "Российская экономика меняется очень быстро, она становится цифровой и активно использует мобильные приложения. При этом технологии не меняют сути предпринимательства, они дают широкие возможности для воплощения самых разных идей и, самое главное, доступ к глобальным рынкам, - говорит Никлас Лундблад. - Очень важно оказывать максимальную поддержку всем тем, кто действительно хочет развивать предпринимательство. Именно поэтому Google уделяет особое внимание таким проектам, как „Бизнес класс“, и мы очень рады, что у нас есть возможность сотрудничать со Сбербанком. Отдельно я бы хотел поблагодарить вице-премьера Игоря Шувалова за его поддержку нашей программы".

Выступлением первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Игоря Шувалова были подведены итоги многосторонней дискуссии дня, предваряющего основную программу ПМЭФ-2017: "Проект Google и Сбербанка был начат год назад, тогда шла речь о создании корпорации по поддержке малого и среднего бизнеса. И цель данной инициативы в создании проекта, который через несколько лет приведет к формированию тенденции снижения уровня бедности. Хорошо, что мы обсуждаем малое и среднее предпринимательство в преддверии Петербургского международного экономического форума, - это, безусловно, означает, что мы с вами на правильном пути, потому что важно и необходимо повышать ценность предпринимателя и его дела".

На полях форума были также организованы новые форматы нетворкинга для малого и среднего бизнеса: Биржа деловых контактов для российских компаний, представление инвестиционных проектов "Свободный микрофон", InvestBazar - питч-сессии владельцев бизнеса перед частными инвесторами, фондами, банками.

Участие в форуме приняли более 500 человек, среди которых были представители малого и среднего предпринимательства, органов власти, делового сообщества и экспертов России и зарубежных стран, в том числе:

уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам предпринимателей Борис Титов,

основатель и генеральный директор "Додо Пицца" Федор Овчинников,

заместитель директора по вопросам лицензирования "Маша и Медведь" Владимир Валиев,

эксгенеральный директор и акционер Get Taxi, основатель бизнес-школы "ВВЕРХ" Владимир Маринович,

председатель наблюдательного совета, председатель комитета наблюдательного совета по стратегии, президент ПАО "Банк „ФК Открытие“" Рубен Аганбегян,

член правления, старший вице-президент, директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ 24 (ПАО) Надия Черкасова,

старший вице-президент ПАО "Сбербанк" Анатолий Попов.

Тема малого и среднего предпринимательства будет продолжена в рамках деловой программы ПМЭФ-2017, в том числе на сессиях "Влияние экосистемы МСП на российскую экономику", "Стратегия роста" и "Российский экспорт: мировой спрос и приоритетные направления".