Конференция по развитию сотрудничества от Лиссабона до Владивостока прошла накануне ПМЭФ

В преддверии открытия Петербургского международного экономического форума - 2017 состоялась Международная конференция по развитию сотрудничества на территории от Лиссабона до Владивостока.

В рамках конференции прошли три сессии, посвященные отношениям между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом и способам решить возникающие при этом взаимодействии проблемы.

На первой сессии "Как сформировать общее экономическое пространство? Существующие проблемы и пути их решения" Ульф Шнайдер, модератор дискуссии и управляющий партнер Schneider Group, а также сопредседатель рабочей группы по созданию совместного экономического пространства, отметил: "С проработанной стратегией малых, но конкретных шагов и целенаправленного сотрудничества, например в сфере норм и сертифицирования, мы можем добиться многого. Так, важным является упрощение процесса сертификации и гармонизация существующих норм. Уже сейчас нормы ЕС и ЕАЭС соответствуют друг другу намного больше, чем мы предполагаем. В ЕАЭС нормы электротехники соответствуют международным и европейским стандартам на 85%, электроника на 80%, метрология - 40%, добыча и переработка нефти, газа и смежные производства - 70%".

В ходе сессии директор департамента международной финансовой интеграции Международного инвестиционного банка Алан Томпсон сообщил: "Многосторонние банки развития, такие как Евразийский банк развития и Международный инвестиционный банк, - это прежде всего интеграторы экономического пространства, которое государства-акционеры охватывают, предвидя, стимулируя и финансируя следующий этап развития экономики. Но без движения и без желания со стороны бизнеса развиваться речь о созревании финансовой системы (среды) в этом пространстве не может идти".

На сессии выступили семь спикеров, в их числе - замминистра транспорта России Сергей Аристов, представитель Минтранса Латвии Улдис Рейманис, руководитель Eurasia Global Connecting GmbH Герд Слапке, директор департамента международной финансовой интеграции Международного инвестиционного банка Алан Томпсон. Как позже сказал руководитель дирекции развития проектной деятельности Фонда "Росконгресс" Слава Ходько, первая сессия была посвящена "регуляторике, общим пространствам, вопросам, что нужно сделать".

Герд Слапке призвал бизнес повлиять на разработку единых стандартов технического регламента, а также влиять на Европейский союз на уровне политики, потому что "Брюссель плохо идет на переговоры с комиссиями Евразийского экономического союза". Сергей Аристов обратил внимание на необходимость эффективной работы международных организаций для выработки общих норм, правил и требований. Также он считает, что нужно избавляться от границ и барьеров, чтобы обеспечить экономичность перевозок. Еще одна проблема, по мнению замминистра, это кадры. "Государства должны объединять усилия по транспортному образованию молодежи", - считает Сергей Аристов.

На второй сессии эксперты обсуждали, в первую очередь, политические аспекты. На мероприятии выступили постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, заместитель директора Первого департамента стран СНГ МИД России Сергей Ежов, а также спецпредставитель Министра по делам ОБСЕ из Министерства иностранных дел Чешской Республики Штефан Фюле и гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф.

Владимир Чижов напомнил, что в прошлом году на ПМЭФ прошла встреча Президента РФ Владимира Путина с председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, где "было достигнуто определенное понимание, выраженное даже в письменной форме". Но ответа на инициативу, направленную на сохранение необходимого и взаимополезного в отношениях между РФ и ЕС, российская сторона пока не получила.

Участниками третьей сессии "Торговля и инвестиции для процветания мегарегиона "от Лиссабона до Владивостока" стали представители бизнес-среды, в первую очередь - торгово-промышленных палат (ТПП). На конференцию приехали высокопоставленные представители ТПП РФ, Ассоциации итальянских предпринимателей, Объединения ТПП Германии, Бельгийско-Люксембургской торговой палаты, Российско-Британской торговой палаты и ТПП Москвы. Вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко уделил внимание единству торговых палат по всему миру. По его мнению, деловые советы, которые консультируют и лоббируют свои проекты, нужны бизнесу.

Вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко в ходе сессии осветил вопросы уменьшения административных барьеров, стимулирования торговли и инвестиций в мегарегионе и формирования качественной бизнес-среды: "Для формирования качественной бизнес-среды в странах, входящих в ту или иную экономическую интеграционную организацию (ЕАЭС, ШОС, БРИКС), необходимо, чтобы деловые круги стран, присоединившихся к этим движениям и желающих войти в состав мегарегиона, приступили к поиску конкретных проектов. Это сможет наглядно показать перспективность и эффективность такой формы сотрудничества".

Помимо этого, Владимир Падалко отметил, что "совместная работа с коллегами из ЕЭК будет способствовать окончательному становлению ЕАЭС. Это будет реальным вкладом в реализацию весьма перспективной идеи создания единой экономической макроплатформы. Решив задачи у себя внутри, мы сможем сделать следующий шаг и постепенно перейти к обсуждению конкретных форм в рамках проекта от Лиссабона до Владивостока".

Глава московского представительства Объединения торгово-промышленных палат Германии Матиас Шепп, в свою очередь, рассказал об опросе, который он с коллегами провел среди 800 бизнесменов из России, Германии, Беларуси и Казахстана. 70% опрошенных уже сейчас видят конкретную пользу в действиях ЕАЭС, хотя два года тому назад аналогичный ответ давали только 20% респондентов. Каждый четвертый видит выгоду в облегчении таможенного режима и контроля. 24% считают, что рынок расширился благодаря действиям ЕАЭС. Еще 11% убедились в снижении расходов на логистику.

В рамках конференции Маттиас Шепп, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты, и Мария Луиза Барона, представитель сообщества итальянских бизнесменов в Россиии GIM-Unimpresa, совместно с Фондом "Росконгресс", подписали меморандум по сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза. Этот документ был ранее подписан Schneider Group, Banca Intesa и Thomas Vendome Investment.