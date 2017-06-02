Интерактивный зал, посвященный послевоенной жизни СССР, откроется в Еврейском музее 5 июня

5 июня 2017 года в Еврейском музее и центре толерантности откроется обновленный зал "Послевоенный период: от Катастрофы к возрождению". Обновления коснулись разделов, охватывающих историю послевоенной жизни советских евреев с 1946 по 1960-е годы - эта часть экспозиции была полностью переработана и тематически расширена. Обновления призваны показать послевоенную историю СССР через историю проживавших в нём евреев, раскрыть все нюансы этого непростого, трагического периода.

"Мы открываем зал, посвященный жизни в СССР в послевоенные годы, чтобы донести до посетителей, с какими трудностями пришлось столкнуться евреям в этот период, когда, казалось бы, весь ужас войны остался позади. Молодому поколению довольно трудно это представить, ведь сегодня каждый может свободно исповедовать свою религию и следовать традициям. Об этом страшном времени важно помнить, и важно осознавать, что никто и никогда в современном мире не должен быть ущемлен в правах за свою национальность и вероисповедание. Антисемитская политика СССР сломала тысячи человеческих судеб. Под преследования попало и много выдающихся людей, общественных деятелей, представителей искусства и науки, и мы хотим почтить их память и увековечить их заслуги", - говорит генеральный директор музея Александр Борода.

Послевоенный зал состоит из девяти тематических разделов: "Послевоенные надежды", "Безродные космополиты", "Соломон Михоэлс", "Разгром Еврейского Антифашистского комитета" (ЕАК), "Врачи отравители", "Лубянка", "Конец эпохи страха", Зал "Незабытые имена", "Советская квартира".

Технологически экспозиция демонстрирует последние достижения в музейных технологиях: панорамные экраны, стилизованные мультимедиа инсталляции, интерактивные решения, световые и графические элементы.

Раздел "Послевоенные надежды" посвящен возвращению СССР к мирной жизни, надежде людей на лучшее; в неё также включены такие темы как создание государства Израиль в 1948 году и возрождение еврейской культурной жизни в СССР. Продолжают экспозицию такие печальные страницы истории как репрессии, борьба с "безродными космополитами", прекращение деятельности Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) и гибель его первого председателя Соломона Михоэлса, ставшая началом политических гонений против евреев.

В интерактивных папках инсталляции "Архив" посетители могут ознакомиться с ключевыми событиями и документами послевоенного периода: биографиями расстрелянных руководителей ЕАК, делами о безродных космополитах, рассказами о еврейских послевоенных театрах, произведениями послевоенной литературы.

Аудиоинсталляция "Лубянка" - это воссозданная камера лубянской тюрьмы со всеми предметами тюремного обихода. В камере звучит аудиограмма с отрывками воспоминаний заключенных, в том числе проходивших по "Делу врачей" 1953 года, ставшим апогеем направленной против евреев политической кампании.

Раздел "Конец эпохи страха" представлен медиапанелью "Оттепель" с документами, фотографиями, копиями правительственных постановлений и газетных статей, кадрами хроники середины 1950-х годов.

Мультимедийная инсталляция "Советская квартира" посвящена быту советских евреев конца 60-х - начала 70-х годов. Инсталляция существует в постоянной экспозиции музея со дня основания, но после реконструкции у "Квартиры" изменится внешнее оформление.

Одним из ключевых объектов новой экспозиции станет интерактивная инсталляция "Незабытые имена", посвященный памяти жертв политических репрессий - стена памяти в виде проекции звездного неба с именами погибших.

Постоянная экспозиция Еврейского музея регулярно обновляется при помощи последних технологий, к ее концептуальной разработке привлекаются лучшие российские и зарубежные специалисты и эксперты из разных областей.