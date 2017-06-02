Автоматизированный комплекс на 1,2 тыс. голов КРС построили в Нижегородской области

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Автоматизированный животноводческий комплекс на 1,2 тыс. голов КРС построили в Лысковском районе Нижегородской области, сообщили в региональном минсельхозе.
"Комплекс рассчитан на 1,2 тыс. голов дойного стада и включает в себя два телятника, цех раздоя, помещение для дойных коров и другие помещения. Также предусмотрено собственное производство кормов. По данным инвестора, в новом комплексе дойка и уборка навоза автоматизированы, а в кормлении участвует робот-кормораздатчик. В помещениях для дойного стада установлены автоматические системы вентиляции и контроля за температурой", - говорится в сообщении.
По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексея Морозова, в текущем году в регионе планируется реконструировать и построить порядка 30 ферм.
"Программа поддержки строительства животноводческих комплексов в регионе действующая, и она будет действовать еще не один год. В 2017 году в общей сложности планируется ввести в эксплуатацию порядка 12 комплексов. Кроме того, еще ряд объектов сейчас в стадии строительства. Работает и программа реконструкции животноводческих дворов. Всего планируется построить и обновить около 30 объектов в текущем году, в следующем – не меньше", - приводятся в материале слова Алексея Морозова.
Как отметил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, посетивший новое хозяйство, кроме увеличения производства молока, аграриям необходимо позаботиться и о развитии его переработки.
"Если мы процессинг увеличиваем - продаем не сырье-живое молоко, а готовый молочный продукт - то это позволяет увеличивать доходы хозяйств и бюджета. Появляются новые ресурсы для увеличения зарплаты сотрудникам животноводческих комплексов, для реализации наших социальных программ, - подчеркнул губернатор. - В регионе сейчас немало молочных продуктов выпускается: и кефир, и ряженка, и снежок, и творожки, и сыры обычные, к которым мы привыкли. Но при этом, например, мало деликатесных сыров. Это те направления, которые надо развивать".