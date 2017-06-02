РЕЖ (Свердловская область), 2 июня. /ТАСС/. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) открыла детский городок для будущих горняков в уральском городе Реже, сообщают в УГМК.

Детский городок "Горняк" открылся в День защиты детей возле ДК "Металлург". Подарок сделало АО "Сафьяновская медь" (предприятие сырьевого комплекса УГМК). "Горки, качели, спортивные снаряды, аккуратные дорожки и оригинальные малые архитектурные формы – все это должно способствовать отдыху детей и их родителей, а порядок на площадке будет обеспечен при помощи специальной системы видеонаблюдения", - отметили в компании.

"Детский городок открывается именно в самый добрый праздник – в День защиты детей. УГМК и "Сафьяновская медь" внесли весомый вклад в развитие нашего города. Отдельно хотелось бы поблагодарить за неравнодушный подход директора "Сафмеди" Игоря Валентиновича Цветкова, лично приложившего немало усилий, чтобы этот проект состоялся", - сказала на церемонии открытия заместитель главы администрации Режевского ГО по социальным вопросам Елена Матвеева.

Уже в первые минуты после торжественного открытия все сооружения нового городка опробовали сотни юных режевлян, пока их родители прогуливались по асфальтированным аллеям.

"Будем часто сюда приходить, тут классно! " - таким был самый распространенный отзыв первых посетителей. Устроители городка тоже надеются, что он станет одним из излюбленных мест отдыха жителей города.

Реж – город в Свердловской области с населением 38 тыс. человек.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.