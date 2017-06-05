Как правильно экономить на запчастях: пять советов IsNext.ru

Каждый автомобиль состоит из более чем тридцати тысяч деталей. Большинство из нас даже не знает об их существовании, и это нормально. Во всяком случае, до тех пор, пока не столкнется с необходимостью найти им замену. Эксперты портала IsNext.ru рассказали, как можно сэкономить не только время и деньги, но и нервы при выборе запчастей.

1. Задавайте менеджеру заковыристые вопросы

Самое главное в деле экономии – вовремя понять, кто продает тебе запчасти. Для этого задавайте продавцу самые каверзные вопросы. Чем отличается, к примеру, фильтр за 1000 рублей от того за 150? Что будет, если вместо масла с маркировкой SAE 20 залить SAE 5W? Какой выбрать комплект цепи привода распредвала для трехгодовалового Nissan? Подскажите, что нужно для моего Peugeot для ТО 60? И так далее.

Если менеджер дает противоречивые советы и отделывается общими фразами, лучше пойти в другой магазин.

Если же продавец готов подробно все объяснить по интересующей запчасти, предлагает более доступные по цене и не менее качественные варианты, разбирается в деталях и отличает сапун от штуцера, можно расслабиться: вы в правильном месте.

2. Скупой платит дважды, не экономьте на важном

Если покупать детали в крупном специализированном магазине, можно сэкономить от 20% до 30% средств по сравнению с приобретением в салоне у официального дилера.

Элементарная логика: машина стоит от 500 тыс. до нескольких миллионов рублей, при этом мало кто задумывается, что попытка ужаться может навредить столь дорогостоящему активу. К примеру, заказали вы вместо качественного топливного фильтра за 1000 руб. контрафакт за 150, в систему попала гряз, и вам придется чинить автомобиль, вкладывая куда большие суммы, не говоря уже о том, что не всегда удастся полностью очистить топливную систему. Поэтому вывод прост: нельзя рисковать дорогим активом, приобретая для его ремонта копеечные детали.

При этом эксперты-продавцы должны знать и уметь подбирать именно то, что подойдет вашему авто, а значит, разбираться среди сотен брендов. В IsNext.ru получили такую статистику, основываясь на более чем 20-летнем опыте на этом рынке.

Однако стоит отметить, что на российском рынке есть качественные китайские или корейские запчасти. Они хоть и дешевле оригинала, но производители следят за имиджем. А есть некачественные подделки, их стараются сбагрить на большой российский рынок, пользуясь его общей низкой культурой. Некоторые российские поставщики тоже стремятся поймать рыбу в мутной воде. Например, они придумывают как бы отечественный бренд, потом заказывают запчасти на непонятных производствах в КНР и КНДР и, предварительно раскрутив рекламой, предлагают их покупателям под лозунгом "Покупай отечественное!". В данном случае это заинтересованность заработать, но не игра в качество, отмечают в IsNext.ru. Стоит учесть, что крупные компании работают напрямую с производителями, поэтому и количество подделок у них стремится к нулю.

Но, судя по возросшему показателю продаж деталей двигателя и топливной системы, желающих сэкономить находится немало. Используя для своей машины расходники и масла, которые не были рекомендованы производителем, без предварительной консультации с компетентным продавцом, клиент рискует надолго остаться без автомобиля. Не подходящие к конкретной модели фильтры неизбежно приведут к попаданию грязи в двигатель, с самыми неприятными последствиями.

Так что прислушивайтесь к мнению компетентного эксперта. Например, в IsNext.ru за каждым клиентом закреплен персональный менеджер, достаточно один раз обратиться в магазин, и этот человек станет вашим личным консультантом, который сможет подбирать детали и расходные материалы именно для вашей машины, посоветует, какие именно детали подойдут в зависимости не только от модели автомобиля, но и от ваших финансовых возможностей. По статистике знающие водители чаше ищут запчасти фирм Bosch, TRW, Sachs, Brembo, Lemförder, Zimmermann, и с этими компаниями у IsNext.ru заключены прямые контакты на поставку в Россию.

3. Не практикуйте спонтанные покупки

По данным статистики, половина всех запчастей на нашем рынке имеет нелегальное происхождение и, соответственно, может просто навредить транспорту. Независимые эксперты считают, что доля поддельных запчастей варьируется от 8% до 25% в зависимости от марки авто. Таким образом, самостоятельно выбирая запчасти, вы берете на себя серьезную ответственность.

К тому же, не исключено, что она будет идти одну-две недели. Да и прийти может не та. На это время ваш автомобиль станет "недвижимостью", но только вряд ли этот "актив" будет приносить вам дивиденды. При покупке деталей своими силами можно купить целый список, но не учесть какой-то один специальный болт, и ожидание затянется еще на неделю. Как свидетельствуют данные магазинов автозапчастей, заказ недостаточного количества деталей для ремонта – одна из самых частых ошибок клиентов, которые покупают детали, полагаясь только на собственный опыт.

4. Узнайте, возможен ли возврат деталей

Чтобы иметь гарантированную возможность вернуть товар, не стоит обращаться в ларек на рынке под вывеской ИП "Лучшие запчасти" или на сайт с обратной связью в форме безответного ящика: prisylay1@razberus.com. Помните, вы защищены законом "О защите прав потребителей", а именно, имеете право обменять или возвратить "товар надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки". Есть продавцы, которым нет никакого дела до этих законов, поэтому обязательно при покупке поинтересуйтесь, как вы сможете возвратить заказанную запчасть назад, если она не подойдет.

5. Уточните сроки доставки

Большинство автомобилистов не готово смириться даже с двухдневным простоем машины, поэтому стремятся приобретать товары в магазине, который способен очень быстро выполнить заказ. Как считают специалисты портала IsNext.ru, скорость доставки зависит от трех базовых аспектов: наличия у продавца разветвленной торговой сети, прямых контрактов с производителями и собственной логистической компании. У IsNext.ru есть возможность отправлять заказы не только наземным транспортом, но и авиаперевозками. Так что, автомобилистам по-прежнему необязательно знать все 30 тыс. деталей, из которых состоит автомобиль. Достаточно вспомнить пять советов от магазина с 20-летним стажем.