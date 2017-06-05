РИПИ продолжает работу по тестированию социально значимых продуктов питания в 2017 г.

Первый в истории форум атлетов-паралимпийцев пройдет в июне в немецком ДуйсбургеСпорт 5 июня, 10:52
Мутко: матч с венграми важен для сборной России со всех точек зренияСпорт 5 июня, 10:51
Минфин прогнозирует снижение цены барреля нефти до $40 в I квартале 2018 годаЭкономика и бизнес 5 июня, 10:15
В Твери арестовали подозреваемого в убийстве девяти человекПроисшествия 5 июня, 10:03
Как правильно экономить на запчастях: пять советов IsNext.ruНовости партнеров 5 июня, 10:00
Иркутские власти не будут тушить пожар на площади 16 тыс. гаСибирь 5 июня, 9:27
Футболист Данни объявил об уходе из "Зенита"Спорт 5 июня, 9:26
Telegraph: один из лондонских террористов пытался вербовать детейМеждународная панорама 5 июня, 9:24
Тиллерсон: США, возможно, будут заинтересованы в новом соглашении по климатуМеждународная панорама 5 июня, 9:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Москва, 5 июня 2017 г. /РИПИ/. В 2017 году Российский институт потребительских испытаний продолжил работу по реализации социально значимого проекта в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина под названием "Медиа-портал "СПРОС" - как институт гражданского общества по защите прав потребителей. Межрегиональный мониторинг безопасности и качества продуктов питания".
За период с 1 января по 30 апреля 2017 г. проведено 15 тестов в основных группах пищевой продукции, входящих в продуктовую потребительскую корзину. Это - молочная, мясная, овощная продукция, продукты бакалеи, в частности, сахар и мука. Особое внимание уделялось безопасности и качеству продуктов питания среднего и низшего ценового диапазона. Всего исследовано 98 продуктов разных производителей.
В рамках реализации проекта РИПИ также сотрудничал с региональными партнерами - газетой "Комсомольская правда-Рязань" и Тверским информационным порталом Tver-portal.ru - были проведены проверки качества и безопасности местных продуктов питания. В Рязани РИПИ провел исследования моркови, говядины и свинины; в Твери - молока цельного питьевого.
Широкий спектр работы с регионами - от включений образцов из регионов в тесты продуктов питания до совместного тестирования наиболее проблемных сегментов рынка - позволяет консолидировать усилия, направленные на улучшение качества продуктов питания и других товаров.
Также продолжается работа по созданию единой базы данных опасных и некачественных товаров на основе результатов собственного тестирования и по результатам тестов коллег из регионов. В настоящее время в этой базе находится более 700 товаров.
Исследования РИПИ показывают, что процент опасной пищевой продукции, в зависимости от категории пищевых продуктов, может составлять от 30 до 60%. В ходе работ вскрылся очередной пласт проблем, в частности, с продуктами питания, маркированными надписью "Не содержит ГМО". Производители, заявляющие об отсутствии ГМО, на запросы РИПИ не смогли предоставить подтверждающие протоколы испытаний. В дальнейшем РИПИ продолжит изучение темы ГМО, будет проводить независимые исследования по наличию ГМО в продуктах питания.
С результатами проведенных исследований можно ознакомиться на сайтах электронных изданий РИПИ ( http://www.ripi-test.ru) и электронного журнала для потребителей "СПРОС" (http://www.spros-online.ru).