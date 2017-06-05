Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РИПИ продолжает работу по тестированию социально значимых продуктов питания в 2017 г.

Новости партнеров
5 июня, 10:42 UTC+3

За период с 1 января по 30 апреля 2017 г. проведено 15 тестов в основных группах пищевой продукции, входящих в продуктовую потребительскую корзину

Поделиться
Материал из 1 страницы

Москва, 5 июня 2017 г. /РИПИ/. В 2017 году Российский институт потребительских испытаний продолжил работу по реализации социально значимого проекта в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина под названием "Медиа-портал "СПРОС" - как институт гражданского общества по защите прав потребителей. Межрегиональный мониторинг безопасности и качества продуктов питания".

За период с 1 января по 30 апреля 2017 г. проведено 15 тестов в основных группах пищевой продукции, входящих в продуктовую потребительскую корзину. Это - молочная, мясная, овощная продукция, продукты бакалеи, в частности,  сахар и мука. Особое внимание уделялось безопасности и качеству продуктов питания среднего и низшего ценового диапазона. Всего исследовано 98 продуктов разных производителей.

В рамках реализации проекта РИПИ также сотрудничал с региональными партнерами - газетой "Комсомольская правда-Рязань" и Тверским информационным порталом Tver-portal.ru - были проведены проверки качества и безопасности местных продуктов питания. В Рязани РИПИ провел исследования моркови, говядины и свинины; в Твери - молока цельного питьевого.

Широкий спектр работы с регионами - от включений образцов из регионов в тесты продуктов питания до совместного тестирования наиболее проблемных сегментов рынка - позволяет консолидировать усилия, направленные на улучшение качества продуктов питания и других товаров.

Также продолжается работа по созданию единой базы данных опасных и некачественных товаров на основе результатов собственного тестирования и по результатам тестов коллег из регионов. В настоящее время в этой базе находится более 700 товаров.

Исследования РИПИ показывают, что процент опасной пищевой продукции, в зависимости от категории пищевых продуктов, может составлять от 30 до 60%. В ходе работ вскрылся очередной пласт проблем, в частности, с продуктами питания, маркированными надписью "Не содержит ГМО". Производители, заявляющие об отсутствии ГМО, на запросы РИПИ не смогли предоставить подтверждающие протоколы испытаний. В дальнейшем РИПИ продолжит изучение темы ГМО, будет проводить независимые исследования по наличию ГМО в продуктах питания.

С результатами проведенных исследований можно ознакомиться на сайтах электронных изданий РИПИ ( http://www.ripi-test.ru) и электронного журнала для потребителей "СПРОС" (http://www.spros-online.ru).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla Motors
Фото
3
Эксперты ГК QBF обсудили риски эпохи всеобщей финансовой прозрачности
2
Открытые уроки Года экологии прошли в природном заказнике "Сумароковский"
3
"Уралкабель" поставил первые образцы проводов мировому производителю автокомпонентов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Йемен разрывают дипотношения с Катаром
2
СК: застреливший девять человек в Тверской области хотел просто напугать обидчиков
3
Футболист Данни объявил об уходе из "Зенита"
4
Власти Москвы просят суд изъять участок земли у главы Россельхознадзора Данкверта
5
Синоптики предупредили о ливне и сильном ветре в Москве
6
Катар считает решение арабских государств о разрыве дипотношений неоправданным
7
Путин посоветовал США менять свою избирательную систему, а в дела других не вмешиваться
Темы дня
Загрузка...
Реклама