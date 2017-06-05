Ученые "Нацимбио" проводят клинические исследования вакцины от мутирующих штаммов гриппа

Научно-производственное объединение "Микроген", входящее в холдинг "Нацимбио" Госкорпорации Ростех, разработало новую технологию производства противогриппозной инактивированной расщеплённой вакцины. Новый препарат – "Микросплит" прошел первую стадию клинических исследований и подтвердил свою безопасность.

Препарат представляет собой инактивированную расщепленную вакцину "Микросплит", в составе которой содержатся как поверхностные, так и внутренние антигены вирусов. Последние практически не подвержены мутациям, в отличие от поверхностных. Содержание сразу двух видов антигенов позволяет вакцине обеспечивать формирование перекрестного иммунитета, обуславливающего защиту от ежегодных вариантов вируса гриппа и при появлении новых - мутирующих штаммов.

"По итогам первой стадии исследований новый препарат показал хорошие результаты. За счет высокотехнологичной очистки от липидных компонентов вируса, применяющейся нами в ходе производства препарата, вакцинация в 100% случаев перенесена добровольцами легко. Негативных системных и комбинированных реакций зарегистрировано не было", - отметил Кирилл Гайдаш, врио генерального директора НПО "Микроген".

"Микроген - основной центр компетенций по разработке и производству гриппозных вакцин. Через три года будет запущен новый цех по производству вакцин в Уфе и в России будет представлен полный ассортимент современных гриппозных вакцин: расщепленные тривалентные, квадривалентные и субъединичные, цельновирионные, а также живая вакцина", – прокомментировала генеральный директор "Нацимбио" Марьям Хубиева.

Исследования новой вакцины проходили на базе санкт-петербургского НИИ гриппа Минздрава России, где было задействовано 30 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет для оценки безопасности и переносимости препарата. Ко второй стадии клинических испытаний вакцины "Микросплит" НПО "Микроген" планирует приступить в конце года.