Число иностранных студентов в уральском аграрном вузе выросло вдвое за 2 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Число иностранных студентов в Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ) выросло вдвое за последние два года. Для обучения на востребованных в сельском хозяйстве специальностях приезжают из Азербайджана, Замбии, Вьетнама и других стран, сообщила ТАСС ректор УрГАУ, академик РАН Ирина Донник в понедельник.

"Мы активно развиваем международное сотрудничество в науке и образовании. С каждым годом увеличивается число иностранных студентов, если в 2014 году их было 304, то по итогам 2016 года уже 620. Студенты приезжают на такие направления, как садоводство, агрономия и другие", - сказала она.

В пресс-службе университета также сообщили ТАСС, что абитуриенты приезжают для поступления в вуз из Азербайджана, Египта, Нигерии, Замбии, Вьетнама, Мали. "Иностранные студенты сначала заканчивают годовые курсы русского языка при УрГАУ, получают сертификат, после чего обучаются в вузе вместе со всеми студентами на русском языке. Преподаватели выдают им лекции в электронном варианте, то есть у них есть время пройти еще раз материал.

Кроме того, при вузе есть совет иностранных студентов, который устраивает различные мероприятия и всячески помогает им", - уточнили там.

Ранее сообщалось, что в рамках международного взаимодействия вуз реализует несколько проектов. Среди них - создание беспилотных летательных аппаратов для сельского хозяйства с коллегами из Института сельского хозяйства и биоэкономики им. Лейбница (Германия), совместные разработки в генной инженерии с учеными из Венгрии и другие.

УрГАУ был основан 5 февраля 1940 года как Свердловский сельскохозяйственный институт, в 1995 году ему был присвоен статус академии, в 2013 - статус университета. Вуз готовит специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. На пяти факультетах и институте университета обучается более 7 тыс. студентов по 32 программам высшего, среднего, специального, профессионального и дополнительного образования.

Подготовка специалистов осуществляется на 42 кафедрах профессорско-преподавательским составом из 400 человек, в том числе 62 профессорами и докторами наук, 205 доцентами и кандидатами наук.

Учредителем УрГАУ является Минсельхоз России.