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Приморский драматический театр посетит Москву в рамках программы "Большие гастроли"

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5 июня, 15:50 UTC+3

Спектакли пройдут с 8 по 12 июня

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Москва, 5 июня. Программа "Большие гастроли 2017" Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ  успешно стартовала в России. С мая по ноябрь по всей стране проходят масштабные гастроли ведущих драматических, музыкальных театров, а также театров кукол.

С 8 по 11 июня в рамках программы "Большие гастроли" Москву посетит Приморский академический краевой драматический театр, который покажет  на сцене Центрального академического театра Российской Армии спектакли "Забыть герострата!" и "Поминальную молитву" по пьесам Г.Горина,  а также  "Крейсера" по роману В.Пикуля.

12 июня на той же сцене будет представлен специальный проект Приморского театра  - показ спектакля "Стена", премьеры осени 2016 года,  исторической хроники в двух действиях по одноименному роману Владимира Мединского.

Программа  "Большие гастроли" за три года открыла дорогу в регионы России для многих театров, а теперь предоставляет возможность театрам из самых удаленных областей страны показать свои спектакли на столичной сцене!

Даты спектаклей: 8-12 июня 2017 г.

Площадка: Центральный академический театр Российской Армии

Официальный партнер гастролей Приморского драматического театра в Москве: "Газпром трансгаз Москва"

Организаторы: ФГБУК "Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности" и Министерство культуры Российской Федерации.

Генеральный партнер: Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".

Информационные партнеры: ИА ТАСС, ВГТРК (телеканал "Россия-Культура"), "Радио России"

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