Фестиваль "Серебряный Меркурий" состоится в Москве с 6 по 8 июня

Фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций "Серебряный Меркурий" состоится в Москве с 6 по 8 июня.

В программе фестиваля:

Конкурс рекламных и маркетинговых проектов на Премию "Серебряный Меркурий". Среди участников: рекламные агентства, их клиенты, благотворительные фонды и государственные организации.

120 часов лекций, мастер-классов и дискуссий 180 ведущих рекламистов и маркетологов России в рамках 44 секций, охватывающих все актуальные направления и тренды рекламы и маркетинга, литературы и искусства.

Выставка рекламных технологий

"Музей мемов", в котором будет представлен оригинал такого легендарного артефакта как Упоротый лис и впервые в России – ростовая кукла Ждун (оригинал от его создательницы)

Экспозиция плакатов конкурса, приуроченного к 20-летию плаката, ставшего мемом - "Жизнь удалась".

Ночная музыкальная программа с Богданом Титомиром.

В этом году фестиваль "Серебряный Меркурий" пройдет на площадке 4000 квадратных метров в TESLA. PLACE.

В числе участников:

- Герман Клименко, советник Президента РФ по интернету

- Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен

- Олег Прусаков, заместитель руководителя Роспотребнадзора

- Алексей Васильев, глава российского представительства Cainiao, входящего в Alibaba Group

- Дмитрий Степанов, директор по маркетингу Яндекс

- Андрей Горянов, руководитель русской службы BBC

- Андрей Губайдуллин, креативный директор и совладелец РА "Восход"

- Граф Жак фон Полье, директор креативного отдела Петродворцового часового завода "Ракета"

- Александр Попов, президент РАМУ

"Серебряный Меркурий" можно назвать энциклопедией современного маркетинга. Программа состоит из множества "мини конференций", которые охватывают самые разные области отрасли, ее наиболее актуальные направления:

Денис Мартасов, бренд-директор "АБИ Продакт", расскажет, как за счет точного определения потребительских инсайтов объем продаж ТМ "Бульмени" вырос на 508% практически без какой-либо заметной рекламной поддержки!

Мария Смирнова, вице-президент по коммерческой деятельности Gallery. поделится описанием технологии, дающей возможность продавать не физические рекламоносители, а число их просмотров, с учетом социально-демографических характеристик потребителей, полученных на основе технологий машинного обучения.

Павел Забара, генеральный директор HiQE Group. представит когнитивные технологии и систему "Бизнес-геном", которые позволяют резко повысить "отдачу" от одного клиента за счет того, что его задачи начинают решаться комплексно, в рамках подразделения одного рекламного холдинга.

Николай Суворов, руководитель проектов OMD Resolution, расскажет обо всех возможностях технологии блокчейна. О том, какие революционные изменения сулит замена принципа договоренностей "на уровне доверия" на строгие и надежные технологии.

Граф Жак фон Полье (Jacques von Polier), владелец, генеральный директор бренда "Ракета". Французский аристократ расскажет почему он занялся возрождением самого первого российского предприятия, созданного еще Петром I и поделится опытом продвижения российских брендов на международной арене через привлечение зарубежных звезд.

О Фестивале "Серебряный меркурий".

Миссия фестиваля – обучение, развитие, вдохновение и экспертная оценка рекламных и маркетинговых кампаний. Только победители Премии “Серебряный Меркурий” могут подать свои проекты на главный мировой конкурс маркетинга The Globes Awards, Международной ассоциации маркетинговых агентств (MAAW), чьи интересы с 2009 года в России эксклюзивно представляет “Серебряный Меркурий”.

Жюри фестиваля – 200 ведущих специалистов в области рекламы и маркетинга. По оценке Mediascope в 2016 году медиабюджеты компаний-рекламодателей, представители которых вошли в жюри "Серебряный Меркурий" 2017, составила 32% от совокупного рекламного бюджета России, а по экспертной оценке АКАР материальный портфель жюри фестиваля составляет 115 200 000 000 рублей.

Это Procter & Gamble, Unilever, Сoca Cola, Mondelez International, PepsiCo, Nestle, Danone, Mastercard, Johnson & Johnson, Volkswagen, Сбербанк, L’Oreal, Яндекс, The Walt Disney Company, Twentieth Century Fox CIS, Duracell, Росгосстрах, X5 Retail Group, Аэрофлот, Билайн, ВТБ24, Газпром, МегаФон, МТС, Открытие, Ростелеком, Альфа банк и другие крупные бренды, входящие в ТОП крупнейших рекламодателей.

"Серебряный Меркурий" - единственный в мире конкурс, который официально публикует все оценки членов жюри, выставленные участникам.

Фестиваль открыт для всех. Насыщенная 3-х дневная программа ориентирована и на профессионалов рынка, и на начинающих рекламщиков, и на всех, кто интересуется рекламой и маркетингом.

Место проведения: TESLA. PLACE, ш.Энтузиастов, д.5. (7 минут от метро Площадь Ильича и Римская)

Дата: 6 июня 10:00 - 8 июня 22:00

Аккредитация для СМИ: по e-mail: pr@silvermercury.ru, по тел.: +79057676736

или на сайте фестиваля: http://program.silvermercury.ru/pressa (до 3 июня 2017 года)