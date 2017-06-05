Фестиваль "Серебряный Меркурий" состоится в Москве с 6 по 8 июня

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Фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций "Серебряный Меркурий" состоится в Москве с 6 по 8 июня.
В программе фестиваля:
В этом году фестиваль "Серебряный Меркурий" пройдет на площадке 4000 квадратных метров в TESLA. PLACE.
В числе участников:
- Герман Клименко, советник Президента РФ по интернету
- Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен
- Олег Прусаков, заместитель руководителя Роспотребнадзора
- Алексей Васильев, глава российского представительства Cainiao, входящего в Alibaba Group
- Дмитрий Степанов, директор по маркетингу Яндекс
- Андрей Горянов, руководитель русской службы BBC
- Андрей Губайдуллин, креативный директор и совладелец РА "Восход"
- Граф Жак фон Полье, директор креативного отдела Петродворцового часового завода "Ракета"
- Александр Попов, президент РАМУ
"Серебряный Меркурий" можно назвать энциклопедией современного маркетинга. Программа состоит из множества "мини конференций", которые охватывают самые разные области отрасли, ее наиболее актуальные направления:
Денис Мартасов, бренд-директор "АБИ Продакт", расскажет, как за счет точного определения потребительских инсайтов объем продаж ТМ "Бульмени" вырос на 508% практически без какой-либо заметной рекламной поддержки!
Мария Смирнова, вице-президент по коммерческой деятельности Gallery. поделится описанием технологии, дающей возможность продавать не физические рекламоносители, а число их просмотров, с учетом социально-демографических характеристик потребителей, полученных на основе технологий машинного обучения.
Павел Забара, генеральный директор HiQE Group. представит когнитивные технологии и систему "Бизнес-геном", которые позволяют резко повысить "отдачу" от одного клиента за счет того, что его задачи начинают решаться комплексно, в рамках подразделения одного рекламного холдинга.
Николай Суворов, руководитель проектов OMD Resolution, расскажет обо всех возможностях технологии блокчейна. О том, какие революционные изменения сулит замена принципа договоренностей "на уровне доверия" на строгие и надежные технологии.
Граф Жак фон Полье (Jacques von Polier), владелец, генеральный директор бренда "Ракета". Французский аристократ расскажет почему он занялся возрождением самого первого российского предприятия, созданного еще Петром I и поделится опытом продвижения российских брендов на международной арене через привлечение зарубежных звезд.
Миссия фестиваля – обучение, развитие, вдохновение и экспертная оценка рекламных и маркетинговых кампаний. Только победители Премии “Серебряный Меркурий” могут подать свои проекты на главный мировой конкурс маркетинга The Globes Awards, Международной ассоциации маркетинговых агентств (MAAW), чьи интересы с 2009 года в России эксклюзивно представляет “Серебряный Меркурий”.
Жюри фестиваля – 200 ведущих специалистов в области рекламы и маркетинга. По оценке Mediascope в 2016 году медиабюджеты компаний-рекламодателей, представители которых вошли в жюри "Серебряный Меркурий" 2017, составила 32% от совокупного рекламного бюджета России, а по экспертной оценке АКАР материальный портфель жюри фестиваля составляет 115 200 000 000 рублей.
Это Procter & Gamble, Unilever, Сoca Cola, Mondelez International, PepsiCo, Nestle, Danone, Mastercard, Johnson & Johnson, Volkswagen, Сбербанк, L’Oreal, Яндекс, The Walt Disney Company, Twentieth Century Fox CIS, Duracell, Росгосстрах, X5 Retail Group, Аэрофлот, Билайн, ВТБ24, Газпром, МегаФон, МТС, Открытие, Ростелеком, Альфа банк и другие крупные бренды, входящие в ТОП крупнейших рекламодателей.
"Серебряный Меркурий" - единственный в мире конкурс, который официально публикует все оценки членов жюри, выставленные участникам.
Фестиваль открыт для всех. Насыщенная 3-х дневная программа ориентирована и на профессионалов рынка, и на начинающих рекламщиков, и на всех, кто интересуется рекламой и маркетингом.
Место проведения: TESLA. PLACE, ш.Энтузиастов, д.5. (7 минут от метро Площадь Ильича и Римская)
Дата: 6 июня 10:00 - 8 июня 22:00
Аккредитация для СМИ: по e-mail: pr@silvermercury.ru, по тел.: +79057676736
или на сайте фестиваля: http://program.silvermercury.ru/pressa (до 3 июня 2017 года)