Подведены итоги Петербургского международного экономического форума 2017 года

Москва, 5 июня /Росконгресс/ -- Программа Форума была разработана при участии более 500 ведущих экспертов из России, Европы, США, Австралии и стран Азии — это представители различных экономических школ, институтов развития, деловых кругов со всего мира.

Глобальная экономика пытается нащупать новую точку баланса. Именно вокруг этой темы выстраивалось обсуждение глобального трека деловой программы Форума.

Еще одна важная тема — переход мировой экономики к новому промышленному укладу. Правительство России подготовило специальную программу цифровизации. Выбраны три сектора, где государство участвует в этих процессах и оказывает наибольшее воздействие: госуправление, "умный" город и здравоохранение.

Главным предметом обсуждения в треке, посвященном российской экономике, стала экономическая стратегия России в новых условиях. На смену эпохе доминирования сырьевой экономики и высоких темпов экономического роста приходит понимание необходимости обеспечения "качества роста". Экономические санкции против нашей страны дали существенный импульс процессу импортозамещения.

Улучшение инвестиционного климата и условий ведения бизнеса в России — еще один вопрос, проходящий красной нитью в программе Форума. Снижение давления на бизнес со стороны контролирующих органов, работа, которую ведут в этом направлении контрольно-надзорные органы и Генеральная прокуратура Российской Федерации, оказали самое позитивное влияние на деловой климат страны.

Свыше 900 модераторов и спикеров выступили по вопросам социально-экономического развития, энергетики и транспорта, экологии и здравоохранения, культуры и туризма, образования и науки.

Практически вдвое, по сравнению с прошлым годом, увеличилось количество мероприятий деловой программы Форума. Сто двадцать семь мероприятий прошли в форматах панельных сессий, круглых столов, теледебатов, бизнес-завтраков и бизнес-диалогов. Впервые после трехлетнего перерыва в рамках ПМЭФ состоялся бизнес-диалог Россия — США, в работе которого принял участие Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

На полях Форума прошли: заседание "Деловой двадцатки", конференции БРИКС и ШОС, специальная сессия, посвященная предстоящему в октябре этого года XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи.

Петербургский форум выбрали местом своих традиционных встреч лауреаты Нобелевской премии, которые совместно с Российской академией наук провели на Форуме специальную сессию "Наука — взгляд в будущее".

Большое внимание было проявлено к тематике национального бренда Made in Russia. По результатам сессии Агентство стратегических инициатив и Фонд "Росконгресс" выступили с предложением о создании Национальной коммуникационной стратегии в целях продвижения производственного, экспортного, культурного, туристического и человеческого капитала Российской Федерации на основе проекта Фонда "Росконгресс" "Национальный бренд „Сделано в России“". Стратегия призвана гармонизировать подходы к продвижению страны, концепции и стратегии, а также унифицировать образ национального бренда "Сделано в России" с учетом интересов всех профильных ФОИВ, институтов развития и бизнеса. Реализовать стратегию предлагается в формате приоритетного национального проекта.

Представители многих зарубежных стран и компаний выбирают Петербургский международный экономический форум как эффективный инструмент продвижения своих собственных инвестиционных проектов. В этом году этой возможностью воспользовались страна-гость — Республика Индия, а также Республика Сербия, которые построили свои собственные выставочные экспозиции на территории выставки Форума.

В частности, Индия заявила о намерении модернизации своих вооруженных сил на сумму 150 млрд долларов США.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел личную встречу с главами субъектов Российской Федерации на площадке ПМЭФ.

Впервые Форум собрал на своей площадке рекордное количество участников — более 14 000 представителей бизнеса, глав международных организаций, официальных лиц, экспертов, ученых и журналистов более чем из 143 стран мира. Среди них главы 700 компаний из России и 400 иностранных компаний. Широко представлены компании из США, Германии, Китая, Италии, Японии и других государств.

В Форуме также приняли участие высокопоставленные зарубежные политики: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо,

Премьер-министр Габонской Республики Эммануэль Иссозе-Нгонде, Премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат, Премьер-министр Содружества Доминики Рузвельт Скеррит, Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, вице-президент Республики Зимбабве Фелекезела Мпоко, второй вице-президент Республики Бурунди Джозеф Буторе и другие официальные лица. Выданы беджи 45 министрам из 30 иностранных государств.

Среди российских официальных лиц в Форуме приняли участие 6 заместителей Председателя Правительства Российской Федерацией, 19 министров, 30 руководителей федеральных служб и агентств.

Участники Форума посетили SPIEF Investment & Business Expo — выставку российских и зарубежных инвестиционных проектов, представленных на 25 площадках.

В этом году работу Форума освещало более 3000 журналистов, представляющих 800 СМИ из 45 стран.

Центральным мероприятием Форума стало пленарное заседание с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина, Премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди, Федерального канцлера Австрийской Республики Кристиана Керна, а также Президента Республики Молдова Игоря Додона. Трансляцию пленарного заседания ПМЭФ-2017 получили 83 телевизионных канала, которые охватывают всю Европу и страны Африки, являясь членами Европейского бюро вещания (ЕВU). Отдельно пленарное заседание транслировал Индийский государственный телеканал Doordarshan (21 национальный канал и 11 спутниковых). Через каналы "Эн-би-си" трансляцию пленарного заседания смотрели на всей территории США. В Китае показывали репортажи с площадки ПМЭФ. Съемочные группы из 28 зарубежных стран ведущих мировых телеканалов осуществляли прямые включения из Санкт-Петербурга.

В работе Форума приняли участие высшие должностные лица таких международных организаций, как Организация Объединенных Наций, МАГАТЭ, Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК), Форум стран — экспортеров газа, Мировой энергетический совет, Международный Комитет Красного Креста и Всемирный банк.

В этом году на петербургском форуме было подписано 475 инвестиционных соглашений, меморандумов и соглашений о намерениях на общую сумму 1817,9 млрд рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).

Наиболее крупные из них:

• соглашение немецкого химического концерна Linde Group с российской группой "ТАИФ" о строительстве нового этиленового комплекса на базе "Нижнекамскнефтехима" на сумму 600 млрд рублей;

• соглашение между ГК "Росатом" и Корпорацией атомной энергии Индии о строительстве 5-го и 6-го энергоблоков на АЭС "Куданкулам" на сумму 239,4 млрд рублей (4,2 млрд долларов);

соглашения о намерениях г. Санкт-Петербурга с Евразийским банком развития и Банком ВТБ (ПАО) об участии в реализации проекта строительства скоростной магистрали с мостом через реку Неву в створе улиц Фаянсовой и Зольной — Восточного скоростного диаметра на сумму 150 млрд рублей;

• соглашение между ГК "Росавтодор" и ООО "Юго-восточная магистраль" о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе ЦКАД Московской области на сумму 78,5 млрд рублей;

• соглашение между ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и Евразийским банком развития о сотрудничестве в области реализации и финансирования инвестиционной программы ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" на сумму

60 млрд рублей;

• соглашение между Министерством промышленности и торговли, ООО "Тулачермет-Сталь" и Тульской областью об участии в инвестиционном проекте строительства литейно-прокатного комплекса на сумму 43,7 млрд рублей;

• соглашение между ВЭБ и "Трансхолдинглизинг" о приобретении 770 вагонов для московского метрополитена на сумму 38,6 млрд рублей;

• соглашение между АО "МХК „ЕвроХим“" и китайской корпорацией ChemChina о создании совместного производства промышленной продукции в России на сумму 28,5 млрд рублей.

Справочно:

Для сравнения: в 2015 году в рамках ПМЭФ было подписано 205 соглашений, в 2016-м — 356.

С целью развития новых международных коммуникационных площадок Фонд "Росконгресс" подписал ряд соглашений. В частности, стратегические соглашения о партнерстве с агентством Invest India, Федеральной палатой экономики Австрии (подписание состоялось в присутствии Федерального канцлера Австрийской Республики Кристиана Керна и советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова), Всемирным экономическим форумом, Торгово-промышленными палатами Сербии, Беларуси, Институтом продвижения экспорта и инвестиций Эквадора, Канадской деловой ассоциацией в России и Евразии (CERBA), Финской и Шведской деловыми ассоциациями (East Office of Finnish Industries, Business Sweden), Фондом развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации начиная с этого года и далее на постоянной основе в рамках Форума будет организована молодежная секция.

Форум традиционно является площадкой, на которой широко представлены инвестиционные возможности российских регионов. В этом году в мероприятиях деловой программы Форума приняли участие представители всех 85 субъектов Российской Федерации, при этом 76 из них были представлены на уровне глав.

На Форуме было подписано важное соглашение о создании и продвижении совместной платформы по агрегированию и аналитическому подбору мер государственной поддержки под конкретного получателя — своеобразный "интеллектуальный навигатор мер поддержки" с участием основных институтов развития: Агентства стратегических инициатив, Внешэкономбанка, Корпорации МСП, Фонда развития промышленности, Российского фонда прямых инвестиций и Фонда "Росконгресс".

Кроме того, на Форуме поднималась тема создания Национального конгресс-бюро России. Основная цель деятельности Национального конгресс-бюро России

— формирование и продвижение позитивного образа Российской Федерации как страны с благоприятным деловым и инвестиционным климатом через развитие и поддержку национальной ивент-индустрии. НКБ России будет заниматься реализацией нескольких ключевых задач, в том числе: разработкой маркетинговой стратегии страны и продвижением территорий (дестинаций) на международном уровне; формированием "единого окна" для потенциальных международных организаторов встреч и конгрессно-выставочных мероприятий с целью их организации и проведения в РФ; продвижением национального бренда России как удобного и благоприятного места для проведения международных конгрессно-выставочных мероприятий; реализацией образовательных проектов, ориентированных на представителей ивент-индустрии; и др.

Вместе с тем Национальное конгресс-бюро России планирует участвовать в различных профильных международных мероприятиях и ассоциациях, представлять на едином стенде России различные дестинации и инфраструктурные возможности регионов, страны в целом. Будут также организовываться ознакомительные туры для зарубежных байеров и организаторов международных конгрессно-выставочных мероприятий.

Национальное конгресс-бюро России создается в организационно-правовой форме "ассоциация", работа в которой позволит каждому участнику ивент-рынка быть вовлеченным в процесс формирования актуальной повестки дня.

Наряду с насыщенной деловой программой Форума на полях ПМЭФ состоялось 88 культурных и спортивных мероприятий. Столь обширная программа позволила участникам Форума работать на более доверительном и продуктивном уровне, а также создала комфортную атмосферу для неофициального диалога. При этом стоить отметить, что одной из особенностей в этом году стало расширение спортивной программы и тематики спорта в деловой повестке самого Форума. Он стал новым пространством доверия для эффективного взаимодействия российских и международных руководителей спорта, глав мировых компаний, оргкомитетов и регионов, непосредственно участвующих в реализации крупнейших спортивных проектов.

Форум 2017 года — эффективный инструмент для обсуждения, поиска ответов и решений на актуальные вопросы в самых разнообразных сферах.

Датами следующего Петербургского международного экономического Форума определены 24—26 мая 2018 года.