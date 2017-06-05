Закончился прием заявок на соискание Национальной Премии "Медиа-Менеджер России – 2017"

Москва, 5 июня. Оргкомитет Национальной Премии в области медиабизнеса "Медиа-Менеджер России – 2017" сообщает, что 31 мая закончился прием заявок на одну из наиболее авторитетных наград в области медиабизнеса.

На событие федерального масштаба, объединяющее представителей средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии было подано более 90 заявок в 8 основных номинациях: "Печатные СМИ", "Электронные СМИ", "Медиахолдинги", "Отраслевые партнеры", "Реклама и маркетинговые коммуникации", "Коммуникации / Связи с общественностью", "Социальная ответственность медиабизнеса", "За вклад в развитие отрасли".

Оргкомитет также сообщает, что 5 июня 2017 года состоится заседание Совета руководителей общественных организаций-членов Оргкомитета, на котором на основе присланных заявок будет определен шорт-лист Премии.

Среди соискателей Премии: Оганесян Арсений, главный редактор газеты "Известия"; Агафонов Сергей, главный редактор журнала "Огонек"; Канделаки Тина, генеральный продюсер национального спортивного телеканала "Матч ТВ"; Малькевич Александр, генеральный директор ОРТРК; Штоль Александр, директор объединенной дирекции фотоинформации, МИА "Россия сегодня"; Портнова Яна, директор медиацентра "Редакция газеты "Вечерняя Москва"; Воробьёв Алексей Валерьевич, главный редактор радиостанции "Коммерсантъ FM" и многие другие.

С полным списком номинантов и более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Премии: http://media-manager.ru/glavnoe/nominanty/2017/

Оргкомитет напоминает основные даты мероприятий в рамках Премии "Медиа-Менеджер России – 2017":

6 июня 2017 – заседание Попечительского совета Премии;

8 июня – 22 июня 2017 – электронное голосование Экспертного совета Премии;

26 июня 2017 – очное заседание Экспертного совета Премии по номинации "За социальную ответственность медиабизнеса";

27 июня 2017 – очное заседание Жюри Премии;

29 июня 2017 – заседание Попечительского совета Премии;

6 июля 2017 – Торжественная церемония вручения XVII Премии "Медиа-Менеджер России – 2017";

8 июля 2017 – Аfterparty Премии "Медиа-Менеджер России – 2017".

Подробности на официальном сайте Премии: www.media-manager.ru или по телефону: (495) 741-49-20/05/06, доб. 212 (Мария)

Справка: Национальная Премия "Медиа-Менеджер России" вручается с 2001 года. Премия учреждена в целях пропаганды наиболее значимых событий и явлений в медиабизнесе, обусловленных профессионализмом и мастерством в менеджменте. Это отраслевая награда для топ-менеджеров средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии.