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Рост грузовых перевозок на Западно-Сибирской железной дороге в январе-мае составил 9,5%

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6 июня, 11:53 UTC+3
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Материал из 1 страницы

По оперативным данным, погрузка на Западно-Сибирской железной дороге в январе-мае 2017 года составила 126,7 млн тонн грузов, что на 9,5% больше аналогичного показателя 2016 года. В мае на ЗСЖД погружено 25,9 млн тонн грузов, что на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала года каменный уголь (основную номенклатуру железной дороги) погрузили в объеме 97,8 млн тонн, что на 12% превышает показатель, достигнутый в январе-мае прошлого года. В мае погрузка каменного угля была выполнена в объеме 20 млн тонн, что на 12,3% больше, чем в мае 2016 года.

На железной дороге с начала года также погружено:

  • нефтегрузов – 7,9 млн тонн (+10,5% к январю – маю 2016 года);
  • черных металлов – 2,9 млн тонн (+9,5%);
  • кокса – 3 млн тонн (+2,5%);
  • строительных грузов – 2,9 млн тонн (-6%);
  • железной руды – 3,8 млн тонн (-7,9%).

Эксплуатационный грузооборот в январе-мае текущего года увеличился на 11,3% к аналогичному периоду прошлого года и составил 124,5 млрд тонно-км. В мае эксплуатационный грузооборот составил 25,9 млрд тонно-км (+11,7% к маю 2016 года).

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