День детей прошел 3 июня на Цветном бульваре

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МОСКВА, 6 июня. 3 июня 2017 года на Цветном бульваре развернулся большой праздник, посвященный Международному дню детей.
При поддержке Департамента культуры города Москвы бульвар на один день превратился в импровизированный городок развлечений, который не оставил равнодушным ни одного ребенка. Было организовано большое число активностей на сцене: выступления артистов оригинального жанра и дрессированных животных – обезьян, далматинцев, пуделей, питонов; детская концертная программа, розыгрыши призов и, конечно, запуск разноцветных воздушных шаров в небо.
Большое внимание посетителей привлекла яркая концертная программа с выступлением детских танцевальных и певческих коллективов. На сцене выступили: ансамбль танца "Побратимы", Саша Санта, актеры театра Алексея Рыбникова, группа "Бум" и многие другие.
Детей ждали аквагрим, детские аттракционы с батутами, аллея кривых зеркал и множество мастер-классов – посетители смогли научиться конструировать фигуры из липкой ленты, лепить из пластилина, делать украшения для комнатных цветов, замешивать тесто и создавать своих персонажей из бумаги, ткани, ваты и других материалов.
Ярким событием для детей стало шествие сказочных героев от актеров театра "Чудаки". Каждый герой демонстрировал свой необычный костюм и приглашал собравшихся присоединиться к праздничной процессии. Театрализованное шествие по бульвару состоялось два раза, принять участие мог любой желающий.
Параллельно для гостей на бульваре был организован "кинозал", в котором состоялись лекции, интерактивные игры с аниматорами, просмотр мультсериала "Маша и Медведь", а также мультиков от школы-студии "Шар".
Развлекательная и образовательная программы дополнились спортивной зоной, где юные посетители смогли поупражняться в ловкости, оценить свою силу с помощью силомеров, освоить различные виды спорта и посетить большой надувной батут.
В финале праздника в честь Международного дня детей в небо было запущено 1 500 ярких воздушных шариков.
Мероприятие посетило более 7 тысяч зрителей.