ISNEXT.RU: разбираемся в автозапчастях, или как отличить миф от реальности

Когда на автофорумах заходит речь о поиске запчастей, местные "эксперты" выдают на-гора тысячу советов, где искать "родные" детали, у кого выгоднее покупать - в автосервисе, у дилера, в магазине или в интернете, а главное, как не прогадать и купить то, что нужно по разумной цене.

Эксперты магазина автозапчастей ISNEXT.RU прокомментировали пять самых расхожих рекомендаций и помогли разобраться, что из них правда, а что миф:

Миф №1: В автосервисе все под контролем

Именно так думает беспечный ездок, оставляя свое авто на попечение механиков, а потом в панике начинает искать замену и регистрироваться в каршеринговых компаниях, чтобы найти себе автомобиль на замену, потому что "левого ступичного подшипника на складе нет, будет только через три недели".

Если не хотите остаться без машины, возьмите подбор запчастей в свои руки. Для этого не нужно оканчивать краткосрочные курсы механика, достаточно получить в сервисе список необходимых деталей и зайти на сайт ISNEXT.RU. Остальное вам подскажет личный консультант - подберет "родные" запчасти или посоветует бюджетные, но качественные варианты.

Возникает закономерный вопрос - почему можно доверять этим людям? Чтобы стать консультантом, сотрудник ISNEXT.RU стажируется под руководством опытного наставника, а потом сдает квалификационный экзамен. Хороший специалист должен одинаково хорошо общаться с покупателями и быстро дать совет по подбору деталей, поэтому в процессе естественного отбора только два из десяти претендентов становятся нашими консультантами.

Миф №2: Одни подделки в "ваших интернетах"

Автомобилист, закаленный кроссом по бездорожью и смотровой ямой, интернет-магазины не жалует. В поисках топливного фильтра и пары хомутов, он скорее обойдет городские авторынки, чем выйдет в онлайн, где "нет ничего, кроме подделок".

Однако времена изменились. Сегодня некачественный товар проще обнаружить на рынке, особенно в ларьках "Запчасти дешево", чем в крупном интернет-магазине, который дорожит своей репутацией и не будет связываться с сомнительными поставщиками, поэтому даже самые консервативные магазины запчастей стремятся в онлайн.

Компания "Эксист М", которая работает в России более 20 лет, запустила новый проект интернет-портал ISNEXT.ru.

В ISNEXT.RU можно за считанные минуты выбрать нужные запчасти от сотен торговых марок, причем большинство запчастей и расходных материалов уже есть на складе, но если какая-то деталь отсутствует, собственная логистическая компания доставит ее максимально быстро, в том числе самолетом.

Также на покупках в ISNEXT.ru можно сэкономить: цены на многие автозапчасти здесь выгодно отличаются от большинства розничных магазинов, сказывается эффект масштаба, а если подбирать целиком комплект для ТО, то экономия может составить до 30%.

Миф №3: Кот Шреденгера в мешке

Второй аргумент консервативных водителей против интернет-магазинов: "запчасть нельзя проверить перед покупкой, значит, продавцы всегда могут подсунуть что-то не то". ISNEXT.ru таких "визуалов" понимает и сопровождает каждую деталь на сайте не только подробным описанием, но и выразительной фотографией. Кроме того, тщательный осмотр во время доставки никто не отменял: не подошел подшипник или купили больше, чем требовалось - меняйте или сдавайте. В ISNEXT.ru, в отличие от продавца рыночного ларька, у вас все примут назад.

Если без тактильного контакта с распредвалом покупателю не обойтись, во всех магазинах ISNEXT есть значительный ассортимент деталей в наличии - от свечей до ходовой части, а менеджер после продажи готов общаться напрямую с автосервисом, если запчасть не подошла, чтобы решить проблему.

Так что какой бы "Кот Шреденгера" не оказался в ящике - живой или не очень - его всегда можно будет поменять.

Миф № 4: На расходниках можно сэкономить

Свечи, масло, фильтры, тормозные колодки автомобилисты считают вещами второстепенными и стремятся на них сэкономить. Они заливают в моторы первое попавшееся или раскрученное рекламой масло неизвестной марки, закручивают купленные в супермаркете свечи, а потом ждут своей очереди в автосервисе, сетуя на "барахлящий движок" и "нетормозные" тормоза.

Сегодня помимо расходных материалов покупатели стали часто заказывать детали двигателя. Спрос на них особенно возрос в последние годы, так как некачественные фильтры и масло приводят к тому, что в двигатель попадает грязь. Это может привести к печальным последствиям, вплоть до потери управления автомобиля.

Экономить на "расходниках" можно, главное - приобретать их только в надежных специализированных магазинах. Тем более что в ISNEXT.RU выбор есть всегда - от бюджетных до высшей ценовой категории. ISNEXT.ru является официальным дилером запчастей Bosch, TRW, Sachs, Brembo, Lemförder, Zimmermann и многих других. Так что если доверяете только качественным брендам - все что вы ищите, можно найти в одном месте.

Миф № 5: "Китайское - значит некачественное"

Миф о низком качестве китайской продукции оказался весьма живучим. Не убеждает скептиков даже тот факт, что в Поднебесную давно перебрались производства ведущих мировых брендов, а некоторые местные марки уверенно потеснили европейских и японских конкурентов.

Массовый китайский автопром пока воспринимается весьма осторожно, однако в производстве запчастей восточные соседи давно доказали свою состоятельность. Эксперты ISNEXT.ru знают, что товары "made in China" бывают разных категорий. Отличить раскрученные рекламой, но некачественные бренды, от добротно сделанных китайских или корейских запчастей всегда помогут консультанты.

Часто бывает, что фирменная и "китайская" детали сходят с одного и того же конвейера, только на одной есть знаменитый лейбл, а на другой нет. Поэтому бояться "китайской угрозы" не нужно, достаточно проявить бдительность и задавать любые вопросы консультантам ISNEXT.ru. Кроме того, покупка деталей у крупного продавца даст возможность сэкономить порядка 30% по сравнению с приобретением детали у официального дилера в салоне. Вспомните об этом, когда соберетесь при выборе запчастей или расходников для ТО.