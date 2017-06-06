Актер Ларс Айдингер откроет третий Московский еврейский кинофестиваль

МОСКВА, 6 июня 2017 г. /Общественный совет третьего МЕКФ/. 12 июня в киноцентре "Октябрь" состоится торжественная церемония открытия третьего Московского еврейского кинофестиваля. Российскую премьеру драмеди "Вчерашний расцвет", открывающую киносмотр, представит скандально известный немецкий актер, режиссер и музыкант Ларс Айдингер.

Билеты на открытие можно приобрести по ссылке Трейлер.

В 2016 году актер составил компанию Кристен Стюарт в фильме - обладателе "Золотой пальмовой ветви" за режиссерскую работу "Персональный покупатель", а в 2017-м сыграл царя Николая II в "Матильде" Алексея Учителя, ставшей причиной религиозно-политического скандала.

Драмеди "Вчерашний расцвет" режиссера Криса Крауса рассказывает об исследователе, который занимается изучением событий Холокоста и готовится к участию в конгрессе. Ему назначена помощница - Зази, девушка еврейского происхождения с явно выраженной тевтофобией (навязчивый страх всего германского). Вместе им предстоит сделать ряд неожиданных открытий, которые в корне изменят жизнь героя.

В фильме также снимались Адель Энель ("Дьяволы", "Неизвестная") и Ян Йозеф Лиферс ("Достучаться до небес"). В 2016-м году фильм получил большой приз на кинофестивале в Токио.

Илья Салита, президент и генеральный директор фонда "Генезис": "Фонд "Генезис" уже не первый раз поддерживает еврейский кинофестиваль в Москве. И мы рады, что с каждым годом растет аудитория фестиваля, его география, его кинематографическая программа и образовательная составляющая. Для нас как для фонда очень важно, чтобы у сегодняшнего зрителя была возможность задуматься о своих корнях, о своем прошлом и будущем, ощутить себя частью большой культуры. Для тех, кто осмысляет себя через историю еврейского народа, фестиваль предоставляет широкий круг тем, сюжетов и героев. И не менее важно, что в рамках фестивальной недели у зрителей будет возможность не просто посмотреть качественное современное кино, но и встретиться с его создателями, задать вопросы авторам, обсудить значимые для самоидентификации вопросы со специалистами по еврейской истории и культуре в кругу людей, близких по духу и интересам".

Александр Борода, президент Федерации еврейских общин России, генеральный директор и основатель Еврейского музея и центра толерантности, член Общественной палаты России, член Общественного совета МЕКФ: "ФЕОР поддерживает проект на протяжении трех лет, и мы видим, как за это время вырос интерес зрителей по отношению к еврейскому кинематографу, который, во многом, создатели фестиваля открыли для российской аудитории как новый жанр. Приятно видеть, что интерес к мероприятию проявляют и выдающиеся российские и зарубежные деятели искусства, которые обещают посетить кинопоказы и образовательные сессии. Многие представленные в программе фильмы – премьеры для России, и если бы, не создатели МЕКФ, неизвестно, могли бы мы получить еще такой шанс - увидеть прекрасные картины, посвященные самым разным сторонам многогранной "еврейской темы" на большом экране, на ведущих площадках Москвы".

С 12 по 20 июня в рамках киносмотра будет показано более 50 фильмов, большая часть которых - российские премьеры; состоится более 20 специальных и образовательных мероприятий, будут организованы встречи с режиссерами, мультипликаторами, литературоведами, историками. Показы и специальные мероприятия пройдут в кинотеатре Каро 11 ОКТЯБРЬ, Центре документального кино, кинозале ГУМ и Еврейском музее и центре толерантности.

Юрий Каннер, президент Российского еврейского конгресса, вице-президент и член руководящего комитета Всемирного еврейского конгресса, член Общественного совета МЕКФ: "Как известно, евреи внесли в развитие мирового кинематографа огромный вклад. И неудивительно, что существует самостоятельный жанр - еврейское кино. Это и фильмы по книгам еврейских писателей, и тяжелые истории Холокоста, и рассказы о современной еврейской и израильской жизни. Я считаю очень важным, что есть специальный фестиваль, где душа нашего народа открывается миру, где разрушаются стереотипы и предрассудки. Я верю, что Московский еврейский кинофестиваль станет заметным событием культурной и общественной жизни Москвы и всей России, что он соберет вдумчивых и влюбленных в кино зрителей, подарит им яркие впечатления и откроет новые имена".

Впервые в этом году в рамках фестиваля действует Общественный совет, в состав которого вошли раввин и общественный деятель Александр Борода, меценат Юрий Каннер, дипломат Дорит Голендер, режиссер Александр Митта, продюсер Дмитрий Литвинов, а также признанные журналисты и критики: Денис Рузаев, Сусанна Альперина, Давид Шнейдеров и Вадим Рутковский.

Егор Одинцов, генеральный продюсер МЕКФ: "Общественный совет - нововведение этого года. Наш фестиваль расширяется, вовлекает все новых участников, поднимает все новые темы. Конечно, это налагает и на организаторов более высокую ответственность. Именно поэтому в этом году было принято решение создать Общественный совет, привлечь к его работе лидеров мнений, профессионалов индустрии, общественных деятелей и ведущих журналистов, которые помогут нам сформировать грамотную семантику вокруг мероприятия и поднять его на качественно новый уровень".

Давид Шнейдеров, член правления гильдии киноведов и кинокритиков России, академик Евразийской академии телевидения и радио, член Общественного совета МЕКФ: "Кино - это то, что объединяет людей во всем мире. Кино - это то, что связывает наши великие страны. Кино - это то, что всегда касается наших душ. Жду от фестиваля ярких своеобразных картин, появления новых прекрасных актеров и режиссеров. Уверен, что фестиваль займет подобающее ему место на карте кинофестивалей России".

МЕКФ организован при поддержке фонда "Генезис", Российского еврейского конгресса, еврейского агентства "Сохнут", Федерация еврейских общин России, еврейского делового клуба "Соломон" и кинокомпании Ark Pictures.

В Общественный совет МЕКФ вошли:

Сусанна Альперина - журналист и писатель. Редактор гуманитарного блока "Российской газеты - Неделя", член Союза журналистов России;

Александр Борода - раввин, общественный деятель. Президент Федерации еврейских общин России, генеральный директор и основатель Еврейского музея и центра толерантности, член Общественной палаты России;

Дорит Голендер - дипломат и общественный деятель. Вице-президент благотворительного фонда "Генезис" по внешним связям; Посол Израиля в России (2010-2015 гг.);

Юрий Каннер - меценат и общественный деятель. Президент Российского еврейского конгресса, вице-президент и член руководящего комитета Всемирного еврейского конгресса;

Дмитрий Литвинов - продюсер. Генеральный директор ГК Planeta Inform, издатель "Бюллетень кинопрокатчика", "Киномеханик Сегодня";

Александр Митта - режиссер и сценарист. Народный артист Российский Федерации, режиссер фильмов "Граница. Таежный роман", "Точка, точка, запятая", "Экипаж";

Денис Рузаев - кинокритик. Журналист издания Lenta.ru. Бывший шэф-редактор российского "Variety". Лауреат премии памяти Михаила Левитина 2017 - "Лучший молодой кинокритик года";

Вадим Рутковский - кинокритик, журналист. Экс-редактор журналов "ОМ", "Кинопарк", GQ и "Сноб". С 2016 года - главный редактор портала CoolConnections.ru;

Давид Шнейдеров - телеведущий, кинокритик. Член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России, академик Евразийской академии телевидения и радио.