Нижегородские власти отреставрируют три музея имени Максима Горького к 150-летию писателя

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Правительство Нижегородской области выделит 40 млн рублей на ремонт литературного музея, музея-квартиры Горького и "Домика Каширина". Об этом сообщил губернатор Валерий Шанцев во время осмотра выставки произведений русских художников "Максим Горький. Точка отсчета" в Нижегородском государственном художественном музее.
"Будут приняты меры к тому, чтобы реставрировать то наследие, которое нам осталось. В июне мы уже внесли поправки в Законодательное собрание о выделении средств - 40 млн рублей - на ремонт литературного музея, музея-квартиры и домика Каширина", - сообщил глава региона журналистам. Шанцев добавил, что отремонтировать учреждения должны к 150-летию Горького, празднование которого запланировано на март 2018 года.
Впервые в рамках экспозиции Нижегородского государственного художественного музея 5 и 12 июня будет работать проект "Телепортация". С помощью современных мультимедийных технологий зритель через виртуальную реальность оказывается рядом с Горьким в знаковых для него местах города, а мобильное приложение ARTEFACT предоставит посетителям еще больше информации об истории экспонатов.
Выставка "Максим Горький. Точка отсчета" открылась в рамках празднования 150-летия Максима Горького. На ней представлено более 70 экспонатов, многие из которых не выставлялись ни в столичных музеях, ни в Нижнем Новгороде.
Правительство Нижегородской области вышло с предложением к правительству РФ о праздновании юбилея классика на общероссийском уровне. 13 июля 2015 года президент РФ подписал соответствующий указ.