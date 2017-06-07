Триумфом российской культуры открылись "Русские сезоны" в Японии

МОСКВА, 7 июня 2017 г. /Пресс-служба Министерства культуры РФ/. 4 июня в Токио в концертном зале "Токио Бунка Кайкан" состоялась официальная церемония открытия масштабного межгосударственного проекта "Русские Сезоны" в Японии, инициированного президентом Российской Федерации В.Путиным и поддержанного премьер-министром Японии С.Абэ.

Во время торжественной церемонии заместитель председателя правительства Российской Федерации О.Голодец отметила значимость проекта, способствующего укреплению гуманитарных отношений России и Японии: "Для России очень важно, что мы начинаем вновь "Русские сезоны" здесь в Токио, в Японии. Японских зрителей ожидает более 200 мероприятий в 42 городах, которые увидят лучшее российское искусство, и мне очень приятно, что сегодня мы открываем "Русские сезоны" спектаклем всемирно известного Ю.Григоровича - балетом "Жизель".

Премьер-министр Японии С.Абэ в свою очередь отметил: "Проведение в Японии "Русских сезонов" свидетельствует о желании Владимира Путина усиливать развитие культурных обменов. Я это желание приветствую".

В открытии также приняли участие директор Государственного академического Большого театра России В.Урин, заместитель министра культуры РФ А.Журавский, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Японии Е.Афанасьев, кинорежиссер А.Кончаловский.

В рамках мероприятия состоялось торжественное открытие фотовыставки Большого театра, посвященной 60-летней годовщине гастролей театра в Японии. Завершился вечер специальным показом балета "Жизель".

5 июня 2017 года в Посольстве Российской Федерации в Японии состоялась масштабная пресс-конференция, посвященная открытию международного проекта "Русские сезоны" в Японии - программе, участниках и перспективах развития культурного сотрудничества между двумя государствами.

Голодец поделилась своими впечатлениями о японских зрителях, восторженно и эмоционально встретившей российских артистов: "Мы очень благодарны всей японской публике, которая принимала непосредственное участие в открытии "Русских сезонов" в Японии и пришла на спектакль Большого театра "Жизель". Взыскательность и глубокое внимание зрителей помогало артистам".

Статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ А.В.Журавский рассказал о насыщенной программе "Русских сезонов" в Японии, в которой примут участие лучшие российские коллективы и артисты. Александр Владимирович также выразил благодарность японской стороне за помощь в проведении проекта: "Мы все впечатлены тем высоким вниманием, которое проявляет японская сторона и премьер-министр Японии Синдзо Абэ к "Русским сезонам" в Японии".

Во время пресс-конференции кинорежиссер А.С.Кончаловский подчеркнул глубокую культурную связь между Россией и Японией, проиллюстрировав это личными воспоминаниями о сотрудничестве с кинорежиссером Акирой Куросавой, и отметил значимость проекта для широкой публики: "Что такое "Русские сезоны" - это праздник, праздник искусства. Здесь они радуются красоте и любви человека. И, конечно, для нас, для художников, нет ничего дороже, чем глаза, полные благодарности, после того, как они увидели то или иное представление. И нам есть, чему учиться друг у друга. Не даром русское искусство влияет на японскую культуру и наоборот. И я лично, когда у меня бывает какой-то кризис, обращаюсь именно к японской философии".

О гастролях Государственного академического Большого театра России в рамках "Русских сезонов" и любви японского зрителя к русскому театру рассказал генеральный директор театра В.Г.Урин: "В этом году исполняется 60 лет с тех пор, как Большой театр впервые приехал с гастролями в Японии. И мы каждый раз удивляемся огромной любви японцев к русскому балету. В этом году мы привезли три спектакля - "Жизель", "Лебединое озеро" в постановке Ю.Н.Григоровича, которому в этом году исполнилось 90 лет, "Пламя Парижа". Мы покажем свои спектакли не только в Токио, но и в других городах Японии".

Один из лучших скрипачей мира В.В.Репин, прима-балерина Государственного академического Большого театра России С.Ю.Захарова и Д.А.Родькин, премьер Государственного академического Большого театра России участвуют в "Русских сезонах" программой Транссибирского арт-фестиваля. Были представлены сольная программа Светланы Захаровой Amore и совместная авторская программа Вадима Репина и Светланы Захаровой "Па-де-де на пальцах и для пальцев 1,5".