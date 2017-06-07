В Монако стартовал финал международного конкурса "Предприниматель года"

МОНАКО, 7 июня 2017 г. /Оргкомитет конкурса/. С 7 по 11 июня в Монако проходит финал международного конкурса "Предприниматель года" компании EY, который проводится ежегодно уже почти 30 лет. На финал в Монако съедутся победители национального этапа конкурса, который проходит в более чем 60 странах мира.

В этом году Россию представляет президент Группы компаний InfoWatсh Наталья Касперская. Традиционно на финал съезжаются все победители национальных этапов конкурса, который проходит в более чем 60 странах мира, чтобы побороться за звание "Предприниматель мира".

Поддержать Наталью Касперскую в Монако приехала большая делегация из России, в том числе победитель национального этапа конкурса 2015 года Дмитрий Пурим (ПАО "Совфрахт).

Активное участие в мероприятиях международного финала принимает Александр Ивлев, управляющий партнер компании EY в России и руководитель программы "Предприниматель года" в России.

Именно сегодня Наталья Касперская проходит подготовку к очень важному событию в рамках финала - интервью с членами международного жюри, в состав которого вошли Розарио Базан (DanPer), Джуди Чан (Grace Vineyard), Дайан Форман (Chelsea Group Ltd.), Джим Никсон (Nixon Energy Investments ), Икка Паанинен (Supercell), Роузмари Сквайр (Trafalgar Entertainment Group) и победитель прошлого года Мэнни Стул (Moose Enterprise Holdings & Controlled Entities). Само интервью Натальи Касперской с жюри пройдет уже завтра - 8 июня 2017 года.

Главным событием первого дня финала станет саммит, посвященный семейному бизнесу. Это уникальная площадка для обсуждения наиболее острых вопросов, возникающих перед теми, кто развивает семейное дело. Тема этого года сформулирована как "Талант, инновации, рост: определение новой формулы успеха семейного бизнеса". Благодаря такому формату предприниматели, представляющие самые разные компании с многолетней историей, могут встретиться, обсудить достижения друг друга и направления возможного сотрудничества.

В качестве спикеров мероприятия выступают такие известные предприниматели и общественные деятели, как глава Группы LGT принц Макс фон унд цу Лихтенштейн, исполнительный председатель правления The Estée Lauder Companies Уильям Лаудер, Джастин Рокфеллер, попечитель "Рокфеллер Бразерс", руководитель глобального центра EY по оказанию услуг семейным предприятиям Питер Инглиш и многие другие.

Подробнее о международном финале конкурса "Предприниматель года": http://www.ey.com/gl/en/about-us/entrepreneurship/entrepreneur-of-the-year/world-entrepreneur-of-the-year---overview