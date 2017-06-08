Приморский драматический театр посетит Москву в рамках программы "Большие гастроли"

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МОСКВА, 8 июня. Программа "Большие гастроли 2017" Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ успешно стартовала в России. С мая по ноябрь по всей стране проходят самые масштабные гастроли ведущих драматических, музыкальных театров, а также театров кукол.
С 8 по 11 июня в рамках программы "Большие гастроли" Москву посетит Приморский академический краевой драматический театр, который покажет на сцене Центрального академического театра Российской Армии спектакли "Забыть герострата!" и "Поминальную молитву" по пьесам Г.Горина, а также "Крейсера" по роману В.Пикуля.
12 июня на той же сцене будет представлен специальный проект Приморского театра - показ спектакля "Стена", премьеры осени 2016 года, исторической хроники в двух действиях по одноименному роману Владимира Мединского.
Программа "Большие гастроли" за три года открыла дорогу в регионы России для многих театров, а теперь предоставляет возможность театрам из самых удаленных областей страны показать свои спектакли на столичной сцене.
Даты спектаклей: 8-12 июня 2017 г.
Площадка: Центральный академический театр Российской Армии
Официальный партнер гастролей Приморского драматического театра в Москве: "Газпром трансгаз Москва"
Организаторы: ФГБУК "Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности" и Министерство культуры Российской Федерации.
Генеральный партнер: Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".
Информационные партнеры: ИА ТАСС, ВГТРК (телеканал "Россия-Культура"), "Радио России"