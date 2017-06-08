Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

13 миллионов доз вакцин прививочного календаря поступят в медучреждения страны

Новости партнеров
8 июня, 13:27 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

Продолжаются поставки вакцин для Национального календаря профилактических прививок. Медучреждения получают вакцины для защиты от дифтерии, коклюша и столбняка, вирусного гепатита В, коклюша, туберкулеза, кори, паротита и краснухи. Всего за два этапа единственный поставщик вакцин - "Нацимбио", доставит в 185 городов и насел"нных пунктов 12,7 млн доз препаратов, что составляет 20% от общего заказа.

"Все поставляемые нами вакцины по госпрограмме вакцинации - отечественные. Это качественные и безопасные препараты, чья эффективность подтверждена клиническими исследованиями и годами лечебной практики", - отметила генеральный директор "Нацимбио" Марьям Хубиева.

Иммунопрофилактика является самым эффективным и безопасным средством защиты от инфекционных заболеваний. Согласно концепции и стратегии глобальной иммунизации ВОЗ, благодаря вакцинации сегодня ежегодно предотвращается 2,5 млн летальных случаев во всех возрастных группах. За последние 10 лет, благодаря работе Минздрава России по развитию НКПП, удалось достичь существенных результатов - заболеваемость сезонным гриппом снизилась в 10 раз, острым гепатитом в шесть раз, корью в пять раз. В 2015 году по сравнению с 2014 годом отмечено снижение заболеваемости краснухой в 2,5 раза, эпидемическим паротитом почти в 1,4 раза.

"Национальная иммунобиологическая компания", входящая в госкорпорацию Ростех, в 2017-2018 годах поставит в регионы России более 120,5 млн доз иммунобиологических лекарственных препаратов для Национального календаря профилактических прививок. Этот объем превысит на 20% поставки прошлого года. Количество вакцин для профилактики гриппа также увеличится по сравнению с предыдущим периодом - к поставке планируются 58,5 млн доз.  

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Хоспис — дом для пациентов. Мы — хозяева этого дома"
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
3
В Москве по-новому взглянули на букеты для невест
3
Эксперты ГК QBF обсудили риски эпохи всеобщей финансовой прозрачности
2
Открытые уроки Года экологии прошли в природном заказнике "Сумароковский"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция проводит обыски в офисе организации "Русь сидящая"
2
В Госдуму внесен законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов
3
Посольство США в Киеве не считает терактом взрыв на своей территории
4
Экс-главбух "Седьмой студии" признала вину
5
В Москве задержали администратора одной из "групп смерти"
6
Захарова: времена, когда Лаврова можно было назвать заядлым курильщиком, в прошлом
7
Захарова предложила американской журналистке посетить Алеппо
Темы дня
Загрузка...
Реклама