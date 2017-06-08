13 миллионов доз вакцин прививочного календаря поступят в медучреждения страны

Продолжаются поставки вакцин для Национального календаря профилактических прививок. Медучреждения получают вакцины для защиты от дифтерии, коклюша и столбняка, вирусного гепатита В, коклюша, туберкулеза, кори, паротита и краснухи. Всего за два этапа единственный поставщик вакцин - "Нацимбио", доставит в 185 городов и насел"нных пунктов 12,7 млн доз препаратов, что составляет 20% от общего заказа.

"Все поставляемые нами вакцины по госпрограмме вакцинации - отечественные. Это качественные и безопасные препараты, чья эффективность подтверждена клиническими исследованиями и годами лечебной практики", - отметила генеральный директор "Нацимбио" Марьям Хубиева.

Иммунопрофилактика является самым эффективным и безопасным средством защиты от инфекционных заболеваний. Согласно концепции и стратегии глобальной иммунизации ВОЗ, благодаря вакцинации сегодня ежегодно предотвращается 2,5 млн летальных случаев во всех возрастных группах. За последние 10 лет, благодаря работе Минздрава России по развитию НКПП, удалось достичь существенных результатов - заболеваемость сезонным гриппом снизилась в 10 раз, острым гепатитом в шесть раз, корью в пять раз. В 2015 году по сравнению с 2014 годом отмечено снижение заболеваемости краснухой в 2,5 раза, эпидемическим паротитом почти в 1,4 раза.

"Национальная иммунобиологическая компания", входящая в госкорпорацию Ростех, в 2017-2018 годах поставит в регионы России более 120,5 млн доз иммунобиологических лекарственных препаратов для Национального календаря профилактических прививок. Этот объем превысит на 20% поставки прошлого года. Количество вакцин для профилактики гриппа также увеличится по сравнению с предыдущим периодом - к поставке планируются 58,5 млн доз.