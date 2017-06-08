Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Автопробег "ЭКОЛОГиЯ-2017" покажет преимущества "зеленого" транспорта

Новости партнеров
8 июня, 14:44 UTC+3

Марафон охватит более 50 крупных и малых городов страны и финиширует 9 июня в Севастополе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 июня. Ежегодный автомобильный марафон "ЭКОЛОГиЯ" стартовал 6 июня в российской столице. Он пройдет по маршруту Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Новороссийск – Севастополь, где состоятся экологические акции, концерты и награждение победителей этапов автопробега, и охватит более 50 крупных и малых городов России.

Всего в экопробеге, организованном Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы при информационной поддержке ТАСС, принимают участие около 150 человек и 40 автомобилей, включая 14 гибридных авто и 26 машин высокого экокласса, а также мотокорпус из 10 мотоциклов.

С приветственной речью к участникам перед стартом обратился руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский. Он передал напутственные слова от мэра города Сергея Собянина и отметил, что главным источником загрязнения окружающей среды остаются автомобили, поэтому "марафон "ЭКОЛОГиЯ" направлен на привлечение внимания к проблеме организации транспортной политики и увеличению числа машин с высоким экологическим классом двигателя".

Ленточку, открывшую автопробег у гостиницы "Украина", торжественно перерезал заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Мельников. На этой же площадке в день старта начала работу выставка машин, где показана эволюция экотранспорта от ретроавтомобилей 1930-1940-х годов до современных электрокаров Tesla и других видов электрических средств передвижения: велосипедов, скутеров и сигвеев.

Автопробег "ЭКОЛОГиЯ" проводится уже в седьмой раз, он стал официальным мероприятием правительства Москвы в рамках Года экологии. Его основная цель – сформировать экологическое мировоззрение и привлечь внимание к активно развивающейся отрасли экотранспорта и экологическим проблемам в целом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Хоспис — дом для пациентов. Мы — хозяева этого дома"
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
3
В Москве по-новому взглянули на букеты для невест
3
Эксперты ГК QBF обсудили риски эпохи всеобщей финансовой прозрачности
2
Открытые уроки Года экологии прошли в природном заказнике "Сумароковский"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Кремль примет меры в ответ на расширение НАТО к границам РФ
2
Число отравившихся шаурмой в Ростовской области увеличилось до 50
3
Полиция проводит обыски в офисе организации "Русь сидящая"
4
В Госдуму внесен законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов
5
В Москве задержали администратора одной из "групп смерти"
6
Партия "Батькивщина" обвинила Петра Порошенко в госизмене
7
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
Темы дня
Загрузка...
Реклама