Автопробег "ЭКОЛОГиЯ-2017" покажет преимущества "зеленого" транспорта

МОСКВА, 8 июня. Ежегодный автомобильный марафон "ЭКОЛОГиЯ" стартовал 6 июня в российской столице. Он пройдет по маршруту Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Новороссийск – Севастополь, где состоятся экологические акции, концерты и награждение победителей этапов автопробега, и охватит более 50 крупных и малых городов России.

Всего в экопробеге, организованном Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы при информационной поддержке ТАСС, принимают участие около 150 человек и 40 автомобилей, включая 14 гибридных авто и 26 машин высокого экокласса, а также мотокорпус из 10 мотоциклов.

С приветственной речью к участникам перед стартом обратился руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский. Он передал напутственные слова от мэра города Сергея Собянина и отметил, что главным источником загрязнения окружающей среды остаются автомобили, поэтому "марафон "ЭКОЛОГиЯ" направлен на привлечение внимания к проблеме организации транспортной политики и увеличению числа машин с высоким экологическим классом двигателя".

Ленточку, открывшую автопробег у гостиницы "Украина", торжественно перерезал заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Мельников. На этой же площадке в день старта начала работу выставка машин, где показана эволюция экотранспорта от ретроавтомобилей 1930-1940-х годов до современных электрокаров Tesla и других видов электрических средств передвижения: велосипедов, скутеров и сигвеев.

Автопробег "ЭКОЛОГиЯ" проводится уже в седьмой раз, он стал официальным мероприятием правительства Москвы в рамках Года экологии. Его основная цель – сформировать экологическое мировоззрение и привлечь внимание к активно развивающейся отрасли экотранспорта и экологическим проблемам в целом.