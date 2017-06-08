В "Сколково" завершилась конференция StartupVillage

МОСКВА, 8 июня 2017 г. /Пресс-служба конференции/. 7 июня в Инновационном центре "Сколково" завершила работу конференция Startup Village. Крупнейшая в России и странах СНГ стартап-конференция для технологических предпринимателей за два дня собрала более 20 000 участников из более чем 80 стран мира.

На площадке Startup Village прошли лекции в стиле TED, питч-сессии, бизнес-тренинги, менторские сессии и отраслевые дискуссии с участием легенд технологического предпринимательства и лидеров бизнеса. За два дня конференции было подписано 19 партнерских соглашений, с помощью SUV Matchmaking состоялось 1500 деловых встреч, 25 команд приняло участие в хакатоне Сбербанка и Сбербанк Технологии. В рамках экскурсий по Инновационному центру 2000 человек побывалив Технопарке "Сколково".

Конференцию Startup Village посетил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович. Открывая мероприятие, вице-премьер заявил: "Люди с идеями и с деньгами в России не всегда встречаются, и в "Сколково" все придумано для того, чтобы это произошло. На сегодняшний день уже достроен Технопарк, в сентябре откроется здание детского сада и школы. Достраивается кампус Сколтеха, студенты там будут учиться в блестящих условиях, лаборатории будут самого высокого мирового уровня. Мы в целом довольны началам, тем, что первый шаг уже сделан, второй - в процессе, а третий будем делать вместе. Ура, "Сколково"!"

В рамках визита вице-премьеру представили научно-производственный комплекс "Стентекс", первый и единственный в России крупномасштабный проект по производству коронарных стентов и катетеров мирового класса с эффективностью и безопасностью, которые доказаны многолетними клиническими исследованиями и опытом применения у миллионов пациентов во всем мире. Генеральный директор комплекса Егор Лукьянов продемонстрировал современное производство коронарных стентов, включая чистые цеха общей площадью около 2000 кв. метров, где установлены современные производственные линии, и лаборатории, оснащенные уникальным оборудованием, необходимым для обеспечения производства и контроля качества.

Также на площадке Startup Village была продемонстрирована станция ультрабыстрой зарядки для электробусов – уникальная российская разработка компании Drive Electro, аналогов которой нет в мире. Она компактна и универсальна в том, что может быть подключена как к сети переменного тока, так и постоянного. Станция установлена в Инновационном центре "Сколково" на конечной остановке автобусного маршрута, по которому ежедневно перевозит пассажиров электробус КАМАЗ-6282.

По итогам второго дня конференции было подписано восемь соглашений о сотрудничестве, среди которых:

Фонд "Сколково" и Группа "Т Плюс" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого на территории "Сколково" будет создан партнерский центр группы (обособленное подразделение ООО "ИТ Плюс"). Объем инвестиций составит более 260 млн руб.;

и подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого на территории "Сколково" будет создан партнерский центр группы (обособленное подразделение ООО "ИТ Плюс"). Объем инвестиций составит более 260 млн руб.; Меморандум о намерениях подписан между Фондом "Сколково" и Дойче Мессе – российской дочкой Deutsche Messe, организатора крупнейших в мире выставок. Цель сотрудничества - организация и проведение совместных мероприятий на площадке Инновационного центра (в том числе международной конференции CeBIT), поддержка выхода немецких компаний на российский рынок и российских компаний на немецкий рынок, развитие стартап-сообщества;

и – российской дочкой Deutsche Messe, организатора крупнейших в мире выставок. Цель сотрудничества - организация и проведение совместных мероприятий на площадке Инновационного центра (в том числе международной конференции CeBIT), поддержка выхода немецких компаний на российский рынок и российских компаний на немецкий рынок, развитие стартап-сообщества; Фонд "Сколково" и компания МТС , ведущий телекоммуникационный оператор России, подписали соглашение, целью которого станет поиск сфер прикладного применения инновационных разработок резидентов "Сколково" для развития ИТ-сервисов МТС и обмен экспертизой;

и , ведущий телекоммуникационный оператор России, подписали соглашение, целью которого станет поиск сфер прикладного применения инновационных разработок резидентов "Сколково" для развития ИТ-сервисов МТС и обмен экспертизой; ПАО "Ростелеком" и Qrator Labs подписали соглашение о намерениях, предметом которого станет сотрудничество в области исследований и разработок, касающихся связности интернет и других аспектов безопасного функционирования глобальной сети;

и подписали соглашение о намерениях, предметом которого станет сотрудничество в области исследований и разработок, касающихся связности интернет и других аспектов безопасного функционирования глобальной сети; Договор о взаимодействии был подписан резидентом Фонда "Сколково" компанией "Таймбук" и компанией "М.Видео", одной из крупнейших российских сетей по продаже бытовой техники и электроники. Целью сотрудничества станет внедрение системы timebook в бизнес процессы "М.Видео" для автоматизации процессов управления персоналом и повышения их эффективности;

и одной из крупнейших российских сетей по продаже бытовой техники и электроники. Целью сотрудничества станет внедрение системы timebook в бизнес процессы "М.Видео" для автоматизации процессов управления персоналом и повышения их эффективности; Соглашение об основных условиях сделки было подписано между резидентом Фонда "Сколково" компанией "ЭйДжиСиТи" и RBV Capital. Консультантом по привлечению инвестиций выступила инвестиционная служба Фонда "Сколково". Предмет соглашения - редактирование ДНК человека с целью излечения от ВИЧ. Сумма текущей инвестиции RBVCapital составит 44 млн рублей.

В рамках Startup Village также было подписано соглашение между ОДАС Сколково, Cisco и Alphaopen о реализации совместных проектов, направленных на цифровую трансформацию городской среды на территории ИЦ "Сколково", развитие современной инфраструктуры, оказание инновационных услуг, внедрение перспективных продуктов для построения умных и безопасных городов.

Гостем конференции стал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Он принял участие в открытом интервью, посвященном проблематике создания новых городов с нуля.

Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы: "Создание такой новой территории как Сколково во многом уже состоялось, хотя впереди еще долгий путь. Как архитектор, который занимался проектом практически с самого начала, я считаю, что все было придумано и сделано правильно. И для меня это признак успеха. Проект Сколково развился в экосистему, которая притягивает инвесторов, партнеров и участников".

Конференция Startup Village завершилась торжественной церемонией награждения победителей конкурсной программы. В этом году жюри впервые отбирало победителей в двух категориях - конкурс идей и конкурс компаний. Первое место в конкурсе компаний досталось ООО "Айвикс" (Дмитрий Голиков) - разработка инновационного лекарственного средства на основе сигнального пептида – модулятора нарушений лимбико-гипоталамо-гипофизарного комплекса. Второе место заняла команда проекта "БиоМикроГели" (Андрей Елагин) - безопасные реагенты для очистки воды и твердых поверхностей". Третье место у ООО "ОнкоТартис" (Ксения Зюзина) - ОТ-82: инновационный препарат для лечения острых лейкозов.

Все три победителя в конкурсе компаний являются резидентами Фонда "Сколково".

В этом конкурсе могли участвовать команды с оформленным юридическим лицом, выручкой не менее 1 млн рублей за последний год или расходами не менее 5 млн рублей и штатом не менее 3 человек. Приз за первое место составил 5 млн рублей, за второе – 3 млн рублей и за третье – 2 млн рублей.

В конкурсе идей, где оценивали перспективные, но пока не оформленные в бизнес-логике проекты, победили:

Яна Гаража, финалист Open Innovations Startup Tour (трек "Биомедицинские технологии", проект "Эндометрикс – комплексная диагностика эндометриоза");

финалист (трек "Биомедицинские технологии", проект "Эндометрикс – комплексная диагностика эндометриоза"); Кирилл Кулаков (трек IT, проект "Хэлло Гайд");

(трек IT, проект "Хэлло Гайд"); Вячеслав Каймин, финалист Open Innovations Startup Tour (трек "Индустриальные технологии", проект "Вибраций.нет").

Все они получили по 1 млн рублей.

Виктор Вексельберг, президент Фонда "Сколково": "Конференция Startup Village проходит через несколько дней после Петербургского экономического форума. Главной темой в выступлении российского президента В.В. Путина стала цифровая экономика. Без широкого внедрения инновационных технологий нам с этим не справиться. Мне кажется, что в том, о чем говорил президент, есть и частичка нашего вклада. "Сколково" будет вновь вовлечено в процессы динамичного развития нашей экономики. Вместе мы являем собой очень большую творческую силу. Творите, дерзайте, созидайте!"

Пекка Вильякайнен, советник президента Фонда "Сколково": "Startup Village создает уникальные возможности для инвесторов. Горжусь тем, что в конференции принимают участие около семидесяти видных зарубежных экспертов по разным областям технологий. Не меньшую гордость вызывает у меня активность российских компаний. Они участвуют в нашем мероприятии потому, что для них важно пощупать своими руками, какие решения предлагают стартапы для банков, ритейла, отелей, индустрии. Для того, чтобы обеспечить максимальное качество проектов и людей, принимающих участие в этом событии, мы объехали 83 региона России и СНГ".

См. также: www.sk.ru и https://startupvillage.ru/press-center/news

Справочная информация

Startup Village 2017– пятая международная конференция для технологических предпринимателей, уникальное для России по содержанию и масштабам ежегодное мероприятие. Главная цель конференции – общение технологических предпринимателей с успешными бизнесменами, крупными промышленниками, инвесторами, чиновниками и друг с другом. Это единственная стартап-конференция под открытым небом, проходящая в "Сколково"– первом иннограде России. Организатор проекта – Фонд "Сколково".Стратегические партнеры – Агентство ипотечного жилищного развития (АИЖК), Сбербанк, ФИОП "РОСНАНО"; генеральный партнер – Газпромбанк; официальные партнеры – Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, Альфа-Банк; автомобильный партнер – BMW; официальный авиапартнер – S7 Profi; международные партнеры – GlobalToneCommunicationsTechnology, корейско-российский центр сотрудничества по науке и технологиям Korustec, EUPIC; индустриальные партнеры – Россети, Intel; партнеры – Лаборатория Касперского, AstraZeneca, Cisco, ФРИИ, Фонд содействия инновациям, Тинькофф Банк, Innovestor, AlmatyTechGarden, МТС, SAP. Сайт конференции: https://startupvillage.ru/

Фонд "Сколково" – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель фонда – мобилизация ресурсов России в области современных прикладных исследований через создание благоприятной среды для осуществления НИОКР по пяти приоритетным направлениям технологического развития: энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. На фонд возложены функции управления проектом создания Инновационного центра "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим компаниям-участникам (сейчас их более 1700) особые экономические условия. Суммарная выручка компаний-участников превысила 130 млрд рублей. Они создали 22,1 тыс. рабочих мест, получили 1100 патентов. Важной частью экосистемы Сколково является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. К 2020 году в Сколково будет построено более 2 млн квадратных метров производственных, офисных и жилых помещений, в инновационном центре будут работать 35000 человек. Сайт: www.sk.ru