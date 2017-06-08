Эксперты обсудили актуальные тренды ИБ на форуме PHDays

Реальность, изображенная в известной карикатуре от Joy of Tech, где бытовая техника постоянно занята в кибератаках и требует плату за разблокировку холодильника, за включение отопления и т.п., уже прочно вошла в нашу жизнь. Проблематика находит отражение и в контексте профильных мероприятий. Так, к примеру, темой "Противостояние: враг внутри" озаботились на прошедшем в Москве форуме по кибербезопасности - Positive Hack Days - почти 5000 экспертов и исследователей в области информационной безопасности из самых различных стран мира: Америки, Израиля, Кореи, Италии, Франции, Германии, Казахстана, Белоруссии, Индии, Польши и др.

Участники PHDays сосредоточились на самых актуальных историях: создании ботнет-сетей (все более набирающих обороты после появления ботнетов на базе Mirai), возможностях по взлому электроподстанций и аккаунтов WhatsApp, перехвату SMS и телефонных разговоров и др. Участники форума не смогли обойти вниманием и темы общего уровня защищенности корпоративных инфраструктур и заражения криптолокерами (особенно в свете нашумевшей истории о массовом заражении вирусом-шифровщиком WannaCry). Согласно исследованию Positive Technologies, в 55% случаев нарушитель с минимальными знаниями может преодолеть внешний периметр, а в 76% корпоративных систем есть возможность получить полный контроль над отдельными критически важными ресурсами.

"Ключевым фактором обеспечения защищенности коммерческих компаний и государственных структур является, во-первых, качество и регулярность проведения профилактических мероприятий, направленных на повышение защищенности как технических систем и сетей, так и грамотности в вопросах безопасности персонала компаний, т.к. последние данные показывают, что рядовые сотрудники зачастую становятся целями атак со стороны хакеров, направленных на проникновение во внутренние системы. И во-вторых, это степень готовности внутренних служб компании к действию в условиях реализации атак, так называемая деятельность по реагированию на инциденты ИБ. В современных условиях абсолютно неуязвимых компаний нет, а оперативность реакции на инцидент часто напрямую определяет масштаб последствий от кибератаки", - комментирует ситуацию генеральный директор компании R-Vision, Александр Бондаренко.

Одной из центральных тем всего мероприятия стала безопасность Интернета вещей. Тем не менее общий уровень защищенности IoT-устройств далек от удовлетворительного. В пятерку наиболее популярных устройств небезопасного Интернета вещей, которые уже сейчас многими используются, по мнению экспертов Positive Technologies, входят роутеры, камеры и видеорегистраторы, навигаторы, устройства беспроводного управления и всевозможные датчики. В среднем по миру ежемесячно в домашних сетевых устройствах - Wi-Fi- и 3G-роутерах обнаруживаются около 10 уязвимостей. При этом большинство разработчиков и поставщиков не придают должного значения безопасности таких устройств. Многие серьезные уязвимости остаются без обновлений, а если они и выходят, то пользователи не торопятся их применять. Так, в 87% систем, протестированных экспертами Positive Technologies, были найдены уязвимости, связанные с отсутствием обновлений.

Наиболее увлекательная часть форума - кибербитва "Противостояние". Понятно, что противостояние ИБ-специалистов и сетевых злоумышленников выглядит эффектно только в кино. На деле же и реальные атаки и конкурсы по безопасности больше похожи на математические олимпиады, красота которых доступна немногим. В этом году на Positive Hack Days было сделано все возможное, чтобы состязание стало максимально приближенным к реальности, но при этом было понятным и зрелищным. В распоряжении участников оказался целый полигон с моделью мегаполиса с офисами, телеком-оператором, железной дорогой, ТЭЦ и т.п. И здесь, конечно же, не обошлось без IoT-устройств. К барьеру были приглашены команды "защитников" и команды "нападающих" (состоящие из профессиональных пентестеров и этичных хакеров). Всего за 30 часов им последним удалось продемонстрировать ряд успешных атак на мегаполис с использованием беспроводной связи, уязвимостей промышленных систем управления, подбора паролей и несколько сложных многоступенчатых схем вторжения. "Защитники" (эксперты отрасли - интеграторы, вендоры, специалисты по ИБ из различных компаний) же должны были обеспечивать жизнедеятельность инфраструктуры в условиях эмулированного кризисного сокращения расходов на безопасность (пользуясь ограниченным набором инструментов защиты).

"Мы в очередной раз убедились, что такой формат кибербитвы интересен как участникам, так и зрителям, - уточняет фронтмен "Противостояния", член оргкомитета Positive Hack Days Михаил Левин. - А самое главное, что мероприятие позволяет обратить внимание широкой общественности на насущные проблемы информационной безопасности".