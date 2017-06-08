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Бесплатные образовательные программы откроются в Венгрии для нижегородских студентов

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8 июня, 16:38 UTC+3

Чрезвычайный и Полномочный посол Венгрии в РФ Янош Балла не исключил возможность создания совместного предприятия по строительству автобусов в Нижегородской области

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Будапешт

Будапешт

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Бесплатные образовательные программы откроются в Венгрии для студентов Нижегородского государственного университета и Нижегородского лингвистического университета. Об этом сообщили в правительстве региона по итогам встречи губернатора Валерия Шанцева с Чрезвычайным и Полномочным послом республики в РФ Яношем Баллой.

"В университетах имени Добролюбова и Лобачевского для наших студентов будут предложены программы бесплатного образования в Венгрии. Будет также рассказано о международных проектах, в которых могут принять участие студенты. Кроме того, будет обсуждаться открытие кабинета венгерского языка в лингвистическом университете. Это тоже важно, потому что в консульстве мы получали много звонков от жителей региона, которые хотели бы изучать венгерский язык", - приводятся в материале слова Почетного консула Венгрии в Нижнем Новгороде Элады Нагорной.

По ее словам, в ближайшее время венгерская сторона проведет ряд встреч в нижегородских вузах.

Сотрудничество российского региона и республики может быть налажено в племенном животноводстве и семеноводстве, автомобилестроении, добавил Валерий Шанцев. "Я пригласил посла на сентябрьский очередной бизнес-саммит с деловой миссией, чтобы провести переговоры о сотрудничестве", - отметил губернатор.

Янош Балла, в свою очередь, не исключил возможность создания совместного предприятия по строительству автобусов в Нижегородской области.

На встрече также обсуждались взаимодействие в области образования и культуры, организация круглого стола с нижегородскими туроператорами для ознакомления с рекреационным потенциалом Венгрии.

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