Бизнес-Weekend в Москве расскажет о том, как добиться успеха на современном рынке

МОСКВА, 8 июня. Ведущие бизнес-эксперты страны соберутся 24 июня в московском отеле "Бородино". Гуру маркетинга и продаж рассмотрят кейсы участников и расскажут о маркетинговой стратегии.

Среди спикеров - эксперты-практики digital-маркетинга, которые предложат конкретные инструменты, помогут рассчитать бюджеты и порекомендовать подрядчиков. Для этого мы собрали экспертов, в которых уверены. Тех, с кем сотрудничаем сами.

Среди спикеров:

Илья Балахнин (управляющий партнер Paper Planes) разработает пошаговую стратегию;

Константин Скобеев (генеральный директор Скобеев и партнеры);

Владимир Закурдаев (Аркаим, millionmenu.ru);

Вадим Дозорцев (Berner&Stafford);

Даниэль Партнэр (ИнетПартнерс);

Денис Шешуков (бизнес-системщик).

У каждого участника будет возможность задать вопрос спикеру и получить подробный ответ, разобрать кейс с интересующим спикером лично или договориться о более плотном сотрудничестве.

Получить бэйдж делегата можно здесь: http://ptf.su/go/5js.