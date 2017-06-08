Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бизнес-Weekend в Москве расскажет о том, как добиться успеха на современном рынке

Новости партнеров
8 июня, 16:55 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Бизнес-Weekend

МОСКВА, 8 июня. Ведущие бизнес-эксперты страны соберутся 24 июня в московском отеле "Бородино". Гуру маркетинга и продаж рассмотрят кейсы участников и расскажут о маркетинговой стратегии.

Среди спикеров - эксперты-практики digital-маркетинга, которые предложат конкретные инструменты, помогут рассчитать бюджеты и порекомендовать подрядчиков. Для этого мы собрали экспертов, в которых уверены. Тех, с кем сотрудничаем сами. 

Среди спикеров:

  • Илья Балахнин (управляющий партнер Paper Planes) разработает пошаговую стратегию;
  • Константин Скобеев (генеральный директор Скобеев и партнеры);
  • Владимир Закурдаев (Аркаим, millionmenu.ru);
  • Вадим Дозорцев (Berner&Stafford);
  • Даниэль Партнэр (ИнетПартнерс);
  • Денис Шешуков (бизнес-системщик). 

У каждого участника будет возможность задать вопрос спикеру и получить подробный ответ, разобрать кейс с интересующим спикером лично или договориться о более плотном сотрудничестве. 

Получить бэйдж делегата можно здесь: http://ptf.su/go/5js.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
3
В Москве по-новому взглянули на букеты для невест
3
Эксперты ГК QBF обсудили риски эпохи всеобщей финансовой прозрачности
2
Открытые уроки Года экологии прошли в природном заказнике "Сумароковский"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Кремль примет меры в ответ на расширение НАТО к границам РФ
2
В Госдуму внесен законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов
3
Партия "Батькивщина" обвинила Петра Порошенко в госизмене
4
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
5
Полиция проводит обыски в офисе организации "Русь сидящая"
6
Число отравившихся шаурмой в Ростовской области увеличилось до 50
7
Захарова: Польша подтвердила отсутствие претензий к РФ по расследованию катастрофы Ту-154М
Темы дня
Загрузка...
Реклама