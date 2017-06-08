Бизнес-Weekend в Москве расскажет о том, как добиться успеха на современном рынке

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МОСКВА, 8 июня. Ведущие бизнес-эксперты страны соберутся 24 июня в московском отеле "Бородино". Гуру маркетинга и продаж рассмотрят кейсы участников и расскажут о маркетинговой стратегии.
Среди спикеров - эксперты-практики digital-маркетинга, которые предложат конкретные инструменты, помогут рассчитать бюджеты и порекомендовать подрядчиков. Для этого мы собрали экспертов, в которых уверены. Тех, с кем сотрудничаем сами.
Среди спикеров:
У каждого участника будет возможность задать вопрос спикеру и получить подробный ответ, разобрать кейс с интересующим спикером лично или договориться о более плотном сотрудничестве.
Получить бэйдж делегата можно здесь: http://ptf.su/go/5js.